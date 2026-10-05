जग पुन्हा मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर? कोरोना विषाणूचा 'भाऊ' आला समोर; 28 वर्षीय संशोधकाचा मृत्यू अन् 200 जण..

रशियाच्या सायबेरिया भागातील इर्कुत्स्कमध्ये एका प्लेग संशोधन केंद्रातील 28 वर्षीय महिला कर्मचाऱ्याचा गंभीर न्यूमोनियानंतर मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या महिलेचा मृत्यू नेमका प्लेगमुळे झाला की अन्य कोणत्या संसर्गामुळे, याला अधिकृत दुजोरो मिळालेला नाही. मात्र, तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या संपर्कात आलेल्या जवळपास 200 जणांना वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. रशियन अधिकाऱ्यांनी परिसरातील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले असून, सध्या मोठ्या प्रमाणावर प्लेगचा उद्रेक झाल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही.
मृत महिलेची ओळख दर्या शिपिलोव्हा अशी सांगण्यात आली आहे. ती इर्कुत्स्क येथील अँटी-प्लेग रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करत होती. 29 सप्टेंबर रोजी तिला गंभीर न्यूमोनियाच्या लक्षणांनंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिची प्रकृती बिघडल्यानंतर तिला कृत्रिम श्वसनयंत्रणेवर ठेवण्यात आले; मात्र 2 ऑक्टोबर रोजी तिचा मृत्यू झाला. रशियाच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तिच्या आजाराचे वर्णन ‘अज्ञात कारणाचा न्यूमोनिया’ असे केले आहे.
या घटनेमुळे सर्वाधिक चर्चा प्रयोगशाळेतील संभाव्य संसर्गाबाबत होत आहे. काही वृत्तांनुसार, काम करत असताना शिपिलोव्हा यांच्या हातून जिवंत धोकादायक जिवाणू असलेली टेस्ट ट्यूब फुटली असण्याची शक्यता आहे. त्यातून त्यांना संसर्ग झाला असावा, असा एक दावा आहे. मात्र, ही माहिती अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली नाही. दुसऱ्या माहितीनुसार, त्यांना शेजारील बुर्यातिया भागातील कामाशी संबंधित प्रवासादरम्यान संसर्ग झाला असण्याची शक्यताही तपासली जात आहे. त्यामुळे संसर्गाचा नेमका स्रोत अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.
महिलेच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांना वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. विविध अहवालांनुसार सुमारे 197 ते 200 लोकांवर लक्ष ठेवले जात आहे. काही रुग्णालयांमध्ये खबरदारीच्या उपाययोजना आणि विलगीकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. इर्कुत्स्कचे गव्हर्नर इगोर कोब्झेव यांनी संपर्कातील लोकांमध्ये आजाराची लक्षणे आढळलेली नसल्याचे आणि करण्यात आलेल्या चाचण्यांचे निकाल नकारात्मक असल्याचे सांगितले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे मृत्यू प्लेगमुळे झाला का? शेजारील बुर्यातियाचे प्रमुख अलेक्सी त्सिदेनोव्ह यांनी महिलेचा मृत्यू ‘कदाचित प्लेगमुळे’ झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, रशियाच्या ग्राहक हक्क आणि सार्वजनिक आरोग्य देखरेख संस्थेने म्हणजेच रोस्पोट्रेबनाडझोरने प्लेगच्या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. संस्थेने परिस्थिती स्थिर असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सध्या ‘प्लेगचा उद्रेक झाला’ असे निश्चितपणे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
जर या प्रकरणात न्यूमोनिक प्लेग असल्याचे सिद्ध झाले, तर तो प्लेगचा गंभीर प्रकार मानला जातो. येर्सिनिया पेस्टिस या जिवाणूमुळे होणारा हा संसर्ग फुफ्फुसांवर परिणाम करतो आणि श्वसनाच्या थेंबांद्वारे व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये पसरू शकतो. ताप, डोकेदुखी, अशक्तपणा, श्वास घेण्यास त्रास, छातीत दुखणे आणि खोकला अशी लक्षणे दिसू शकतात. मात्र, वेळेवर निदान झाल्यास योग्य प्रतिजैविक उपचारांनी प्लेगवर उपचार शक्य आहेत. सध्या रशियन प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, व्यापक संसर्गाचा अधिकृत पुरावा समोर आलेला नाही.