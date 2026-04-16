  • जगावर नव्या युद्धाचं सावट! रशियाने देशांची यादीच केली जाहीर; लिस्ट पाहून युरोपमध्ये खळबळ

Ukraine-Russia war: युक्रेनकडून युरोपमध्ये तयार होत असलेल्या ड्रोनच्या सहाय्याने रशियावर हल्ला केल्यास त्याचा परिणाम अंदाज बांधू शकणार नाही इतके गंभीर असतील असा इशारा रशियाने दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 16, 2026, 05:10 PM IST
Ukraine-Russia war: युक्रेनसोबत सुरु असलेल्या युद्धादरम्यान रशियाने एक यादी जाहीर केली आहे, ज्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. या यादीत ब्रिटन, जर्मनी, डेन्मार्क यांच्या नावाच उल्लेख आहे. रशियाने ज्या देशांवर संभाव्यपणे हल्ले केले जाऊ शकतात, त्यांची यादी जाहीर केली असून, यामध्ये युरोपातील अनेक मोठ्या देशांचं नाव आहेत. या देशांमध्ये युक्रेनला देण्यासाठी ड्रोनची निर्मिती केली जात असल्याचा रशियाचा दावा आहे. 

यादीत कोणत्या देशांचा समावेश?

रशियाच्या यादीत जर्मनी, डेन्मार्क, लातविया, लिथुआनिया, नेदरलँड, पोलंड और आणि चेक रिपब्लिकमध्ये ड्रोनची निर्मिती कऱणाऱ्या अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे. याशिवाय जर्मनी, स्पेन, इटली, चेक रिपब्लिक, इस्रायल आणि तुर्की येथे ड्रोनचे सुटे भाग बनवणाऱ्या फॅक्टरींचाही समावेश आहे. 

रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे डेप्युटी हेड दिमित्री मेदवेदेव यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत धमकीवजा इशारा दिला आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने केलेलं विधान जसंच्या तसं घेतलं पाहिजे. ज्या युरोपीय ठिकाणांवर ड्रोन आणि इतर उपकरणांचे उत्पादन केलं जात आहे, जाते, अशा तळांचा समावेश रशियन सशस्त्र दलांच्या संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत करण्यात आला आहे. हे हल्ले प्रत्यक्षात कधी उतरणार, हे पुढे काय घडतं यावर अवलंबून असेल. युरोपीय मित्रांनो, निवांत झोपा!".

रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला आहे की, युक्रेनसाठी ड्रोनचं उत्पादन वाढवण्याचा युरोपिअन देशांचा निर्णय हे विचार करुन उचललेलं पाऊल आहे. यामुळे संपूर्ण युरोपीय खंडातील लष्करी-राजकीय परिस्थिती चिघळेल आणि हे देश हळूहळू युक्रेनचे धोरणात्मक ‘रियर एरिया’ ठरतील. 

युक्रेनसाठी युरोपात तयार होणाऱ्या ड्रोनचा वापर करत रशियावर हल्ला केल्यास त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होतील असा इशारा रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिला आहे. युरोपीय देशांची सुरक्षा बळकट करण्याऐवजी, युरोपीय नेत्यांच्या कृती या राष्ट्रांना रशियासोबतच्या युद्धाच्या दिशेने वेगाने ढकलत आहेत असंही रशियाने म्हटलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

