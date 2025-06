दीड वर्षाचं प्लानिंग करत युक्रेनचा रशियावर भेदक ड्रोन हल्ला; चित्रपटातील वॉर सिक्वेन्सप्रमाणं Operation Spider Ukraineचा व्हिडीओ समोर

Operation Spider Ukraine: रशिया आणि युक्रेन (Russian Ukraine War) या दोन्ही देशांमध्ये साधारम दोन वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू असणारा हिंसक संघर्ष काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नसून आता यात युक्रेननं आणखी एक मोठा हल्ला करत रशियात हाहाकार माजवला आहे. महासत्ता राष्ट्र अशी ओळख असणाऱ्या रशियाच्या लष्करी तळांना निशाणा करत युक्रेननं एक भीषण ड्रोन हल्ला करत रशियाची लढाऊ विमानं उध्वस्त केल्याची माहिती खुद्द युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी X च्या माध्यमातून दिली.

सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून या हल्ल्यासाठी कट नेमका कसा रचण्यात आला इथपासून ते अगदी या हल्ल्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं योगदान नेमकं कोणी दिलं यासंदर्भातील माहिती त्यांनी दिली. साधारण दीड वर्षापासून या हल्ल्यासाठीची आखणी सुरू असल्याचंही त्यांनी या पोस्टच्या माध्यमातून सांगितलं.

झेलेन्स्की यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं, 'युक्रेनचे सिक्टोरिटी ऑपरेशन हेड वसील मालियुक यांनी आज एका अतिशय महत्त्वाच्या मोहिमेसंदर्भातील माहिती दिली. एक वर्ष, सहा महिने आणि नऊ दिवसांपूर्वी या हल्ल्यासाठीची आखणी सुरू झाली. याचा निकाल उत्तम होता. हे आतापर्यंतचं आमचं सर्वात मोठ्या मारक क्षमतेचं लष्करी ऑपरेशन होतं. या मोहिमेसाठी रशियात असणाऱ्या आमच्या सर्व माणसांना वेळीत माघारी बोलवण्यात आलं असून, या यशासाठी जनरल मालियुक यांचे आभार'. सदर यशासंदर्भात युक्रेनच्या जनतेला माहिती देण्याचे निर्देश आपण दिल्याचं सांगत या हल्लासंदर्भात आणखी माहिती देता येणार नसली तरीही इतिहासात मात्र या हल्ल्याची नोंद असेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयानं रविवरी जारी केलेल्या माहितीनुसार युक्रेनी ड्रोनच्या माध्यमातून रशियाच्या पाच हवाई तळांवर हल्ला करम्यात आला यामध्ये अगणित विमानांचं नुकसान झालं. दरम्यान युक्रेननं यापूर्वी दावा करत या हल्ल्यात जवळपास 40 रशियम विमानं उध्वस्त केल्याचं सांगितलं होतं.

युक्रेननं या माऱ्यासाठी 117 ड्रोनचा वापर केला. यामध्ये अनेक ड्रोन ऑपरेटरचाही समावेश होता, जिथं रशियाच्या हवाई तळावर असणाऱ्या रणनितीक क्रूज मिसाईल वाहकांवर निशाणा साधण्यात आला. रशियातील मरमंस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान आणि अमूर या हवाई तळांवर एफपीवी ड्रोनच्या वापरातून दहशतवादी हल्ला झाल्याचं वृत्त रशियन संरक्षण मंत्रालयानं जारी केलं.

I hope Russia will respond to Ukraine in the best possible way.

Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk delivered a report regarding today’s operation. An absolutely brilliant result. A result achieved solely by Ukraine. One year, six months, and nine days from the start of planning to effective execution. Our most long-range… pic.twitter.com/oN41NFYyfw

— Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) June 1, 2025