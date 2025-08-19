Russia Ukraine war: ट्रम्प यांच्यासोबतची भेट निष्फळ? युक्रेनकडून रशियन रेल्वेच्या चिंधड्या; भेदक मारा अन्...

Russia Ukraine war: जवळपास तीन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू असून संयुक्त राष्ट्र संघटना असो किंवा जागतिक स्तरावरील आणखी कोणता बडा नेता असो, कोणाच्याही मध्यस्तीनं या युद्धाला विराम मिळालेला नाही. आता मात्र अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलास्कामध्ये रशियन राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन आणि त्यांच्यामागोमागच युक्रेने राष्ट्रपती झेलेन्स्की यांची भेट घेतल्यानंतर युद्धविराम होऊ शकतो, अशा आशयाच्या चर्चांनी जागतिक माध्यमांमध्ये जोर धरला. मात्र ही भेटसुद्धा निष्फळच ठरली असं म्हणावं लागेल आणि यास कारण ठरत आहे युक्रेननं रशियावर केलेला आणखी एक हल्ला.
युक्रेनच्या लष्करानं जापोरिज्जियामध्ये ईंधनवाहू रशियम रेल्वेवर भेदक मारा करत ही रेल्वेगाडीच उध्वस्त करत रेल्वेमार्गाच्याही चिंधड्या केल्या. स्थानिक वृत्तसंस्थांच्या दाव्यानुसार रेल्वेमार्गावरील या भीषण हल्ल्यानंतर फक्त तिथं रुळ आणि रेल्वेचे काहीच अवशेष शिल्लक राहिले इतका भीषण हल्ला युक्रेननं केला. हा हल्ला दक्षिण युक्रेनच्या जापोरिज्जिया क्षेत्रातील उरोजायनी आणि टोकमकदरम्यान झाला.
हल्यानंतर रेल्वे रुळावरून उतरली आणि एकड आगडोंब माजला. युक्रेननं रशियाच्या रेल्वेवर हल्ला करण्याची ही पहिलीच वेशळ नसून यापूर्वी मे महिन्यातही युक्रेनच्या ड्कोननं याच क्षेत्रात ईंधनवाहू रेल्वेवर निशाणा साधला होता. दरम्यान या हल्ल्यानंतर अद्यापही युक्रेनकडून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळं हल्ला नेमका कसा आणि कधी झाला याचं सविस्तर वृत्त अद्यापही प्रतीक्षेत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार ही रेल्वे रशियाच्या सैन्यासाठी आवश्यक इंधनसाठा घेऊन जात होती. मात्र या भीषण हल्ल्यानंतर रेल्वेची एक बाजू पूर्णपणे उध्वस्त झाली असून या मार्गावरील रेल्वेसेवाही नष्ट झाली आहे.
युक्रेनचे राष्ट्रपती वोलोदिमीर झेलेन्स्की आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंही साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं. यादरम्यान युद्धविरामाशी संबंधित अनेक मुद्द्यावरचर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. युक्रेननं डोनबास आणि क्रिमियावरील ताबा सोडावा अशी रशियाची अपेक्षा असून त्यांनी नाटोमध्ये सहभागी होण्याचा अट्टहासही सोडावा अशी रशियाची मागणी असल्याची बाब इथं समोर आली. खुद्द ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर लिहिताना झेलेन्स्की यांनी काही मागण्या मान्य केल्या तर युद्ध तातडीनं संपवलं जाऊ शकतं असं म्हटलं. मात्र झेलेन्स्की यांनी याचा विरोध करत आपण रशियाला त्यांच्या आक्रमकतेचं बक्षीस देणार नाही अशीच ठाम भूमिका मांडली. त्यामुळं आता या संघर्षाला कोणतं नवं वळण मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
