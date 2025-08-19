English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Russia Ukraine war: ट्रम्प यांच्यासोबतची भेट निष्फळ? युक्रेनकडून रशियन रेल्वेच्या चिंधड्या; भेदक मारा अन्...

Russia Ukraine war: रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या तणावाच्या परिस्थितीकडे आता सारं जगत शांततेच्या नजरेनं पाहत असतानाच एक विध्वंस झाला...

सायली पाटील | Updated: Aug 19, 2025, 06:40 PM IST
Russia Ukraine war: जवळपास तीन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू असून संयुक्त राष्ट्र संघटना असो किंवा जागतिक स्तरावरील आणखी कोणता बडा नेता असो, कोणाच्याही मध्यस्तीनं या युद्धाला विराम मिळालेला नाही. आता मात्र अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलास्कामध्ये रशियन राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन आणि त्यांच्यामागोमागच युक्रेने राष्ट्रपती झेलेन्स्की यांची भेट घेतल्यानंतर युद्धविराम होऊ शकतो, अशा आशयाच्या चर्चांनी जागतिक माध्यमांमध्ये जोर धरला. मात्र ही भेटसुद्धा निष्फळच ठरली असं म्हणावं लागेल आणि यास कारण ठरत आहे युक्रेननं रशियावर केलेला आणखी एक हल्ला.

परिस्थिती अन् तणाव जैसे थे!

युक्रेनच्या लष्करानं जापोरिज्जियामध्ये ईंधनवाहू रशियम रेल्वेवर भेदक मारा करत ही रेल्वेगाडीच उध्वस्त करत रेल्वेमार्गाच्याही चिंधड्या केल्या. स्थानिक वृत्तसंस्थांच्या दाव्यानुसार रेल्वेमार्गावरील या भीषण हल्ल्यानंतर फक्त तिथं रुळ आणि रेल्वेचे काहीच अवशेष शिल्लक राहिले इतका भीषण हल्ला युक्रेननं केला. हा हल्ला दक्षिण युक्रेनच्या जापोरिज्जिया क्षेत्रातील उरोजायनी आणि टोकमकदरम्यान झाला.

हल्यानंतर रेल्वे रुळावरून उतरली आणि एकड आगडोंब माजला. युक्रेननं रशियाच्या रेल्वेवर हल्ला करण्याची ही पहिलीच वेशळ नसून यापूर्वी मे महिन्यातही युक्रेनच्या ड्कोननं याच क्षेत्रात ईंधनवाहू रेल्वेवर निशाणा साधला होता. दरम्यान या हल्ल्यानंतर अद्यापही युक्रेनकडून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळं हल्ला नेमका कसा आणि कधी झाला याचं सविस्तर वृत्त अद्यापही प्रतीक्षेत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार ही रेल्वे रशियाच्या सैन्यासाठी आवश्यक इंधनसाठा घेऊन जात होती. मात्र या भीषण हल्ल्यानंतर रेल्वेची एक बाजू पूर्णपणे उध्वस्त झाली असून या मार्गावरील रेल्वेसेवाही नष्ट झाली आहे.

झेलेन्स्की आणि ट्रम्प यांच्या भेटीत नेमकं काय घडलं?

युक्रेनचे राष्ट्रपती वोलोदिमीर झेलेन्स्की आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंही साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं. यादरम्यान युद्धविरामाशी संबंधित अनेक मुद्द्यावरचर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. युक्रेननं डोनबास आणि क्रिमियावरील ताबा सोडावा अशी रशियाची अपेक्षा असून त्यांनी नाटोमध्ये सहभागी होण्याचा अट्टहासही सोडावा अशी रशियाची मागणी असल्याची बाब इथं समोर आली. खुद्द ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर लिहिताना झेलेन्स्की यांनी काही मागण्या मान्य केल्या तर युद्ध तातडीनं संपवलं जाऊ शकतं असं म्हटलं. मात्र झेलेन्स्की यांनी याचा विरोध करत आपण रशियाला त्यांच्या आक्रमकतेचं बक्षीस देणार नाही अशीच ठाम भूमिका मांडली. त्यामुळं आता या संघर्षाला कोणतं नवं वळण मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेसुद्धा वाचा : Putin Trump Meeting : पुतिन यांनी सर्वांसमक्ष तोडला अमेरिकी शिष्टाचार; ट्रम्पही पाहत राहिले! या भेटीचा भारताला फायदा की तोटा?

FAQ

रशिया-युक्रेन युद्ध किती काळापासून सुरू आहे?
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध जवळपास तीन वर्षांपासून (फेब्रुवारी 2022 पासून) सुरू आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ किंवा जागतिक नेत्यांच्या मध्यस्थीनेही युद्धाला विराम मिळालेला नाही.

युक्रेनने रशियावर कोणता हल्ला केला?
युक्रेनच्या लष्कराने दक्षिण युक्रेनमधील जापोरिज्जिया क्षेत्रातील उरोजायनी आणि टोकमक दरम्यान रशियन ईंधनवाहू रेल्वेवर भेदक हल्ला केला. या हल्ल्याने रेल्वेगाडी आणि रेल्वेमार्ग उद्ध्वस्त झाला, ज्यामुळे रशियन सैन्यासाठी आवश्यक इंधनसाठ्याची वाहतूक खंडित झाली. स्थानिक वृत्तसंस्थांनुसार, हल्ल्यामुळे रुळ आणि रेल्वेचे फक्त अवशेष शिल्लक राहिले.

या हल्ल्याची पार्श्वभूमी काय आहे?
हा हल्ला युक्रेनने रशियन सैन्याच्या पुरवठा साखळीला लक्ष्य करण्यासाठी केला. यापूर्वी मे महिन्यातही युक्रेनच्या ड्रोनने जापोरिज्जिया क्षेत्रात ईंधनवाहू रेल्वेवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यामुळे रशियन सैन्याला इंधनपुरवठा खंडित झाला, ज्याचा परिणाम त्यांच्या लष्करी कारवायांवर होऊ शकतो.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

