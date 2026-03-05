English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • तिसरं महायुद्ध सुरु होईल, इराण-इस्त्रायल युद्धात रशियाची उडी! पुतिन यांचा अमेरिकेला जाहीर इशारा

'तिसरं महायुद्ध सुरु होईल,' इराण-इस्त्रायल युद्धात रशियाची उडी! पुतिन यांचा अमेरिकेला जाहीर इशारा

Russia Warning to USA over Third World War: इराण आणि इस्त्रायलमध्ये युद्ध पेटलं असताना रशियाने अमेरिकेला तिसऱ्या महायुद्धाचा इशारा दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा गुन्हेगारी पद्धतीने राजकीय राजवट बदलण्याचा वेडेपणा असून, अशा पद्धतीने राजवट बदलल्यास तिसरं महायुद्ध सुरू होऊ शकते असं रशियाने म्हटलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 5, 2026, 11:52 AM IST
Russia Warning to USA over Third World War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्त्रालयच्या सहाय्याने इराकमध्ये केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे तिसरं महायुद्ध सुरु होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि तिसऱ्या महायुद्धाची दाट शक्यता या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी रशियाने आता इशारा दिला आहे. रशियाने अमेरिकेला इशारा देत म्हटलं आहे की, "जर ट्रम्प यांनी गुन्हेगारी पद्धतीने राजकीय व्यवस्था बदलण्याचा वेडा मार्ग सुरू ठेवला तर तिसरे महायुद्ध निश्चित सुरू होऊ शकते". रशियाचे उच्च अधिकारी आणि रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव (Dmitry Medvedev) यांनी म्हटलं आहे की, "जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राजकीय व्यवस्था गुन्हेगारी पद्धतीने बदलण्याचा वेडा मार्ग सुरू ठेवला तर तिसरे महायुद्ध सुरू होईल".

रशियन सरकारी वृत्तसंस्था Tass ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना दिमित्री मेदवेदेव यांनी अमेरिकेवर टीका केली आहे. जागतिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी युद्ध सुरु केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. "जर ट्रम्प यांनी  गुन्हेगारी पद्धतीने राजकीय व्यवस्था बदलण्याचा त्यांचा वेडसर मार्ग सुरू ठेवला तर ते निःसंशयपणे सुरू होईल. आणि कोणतीही घटना त्याला उसकवण्यास कारणीभूत ठरु शकते," असा इशारा त्यांनी दिला.

अमेरिकेला कोणत्याही किंमतीत त्यांचं जागतिक वर्चस्व राखायचं आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे. इराणने युद्ध घोषित केल्यापासून अमेरिका आणि इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या असुरक्षिततेत वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

 "इराणींनी अद्याप फारसे गांभीर्याने प्रतिसाद दिला नाही, याचा अर्थ असा की त्यांच्याकडे फारशा संधी नाहीत. पण त्यांना वाट कशी पाहायची हे माहित आहे. त्यांची संस्कृती प्राचीन आहे," असं ते म्हणाले आहेत.

इराणींनी अद्याप फारसे गांभीर्याने प्रतिसाद दिला नाही, याचा अर्थ असा की त्यांच्याकडे फारशा संधी नाहीत. पण त्यांना वाट कशी पाहायची हे माहित आहे. त्यांची संस्कृती प्राचीन आहे," असं ते म्हणाले आहेत. ट्रम्प यांनी अत्यंत मोठी चूक केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. "शेजारच्या अरब देशांमध्ये इराणी राजवटीला पसंती नसतानाही, आपल्या निर्णयाने त्यांनी सर्व अमेरिकन लोकांचा जीव धोक्यात टाकला आहे," असं ते म्हणाले आहेत. 

 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

