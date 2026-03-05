'तिसरं महायुद्ध सुरु होईल,' इराण-इस्त्रायल युद्धात रशियाची उडी! पुतिन यांचा अमेरिकेला जाहीर इशारा

Russia Warning to USA over Third World War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्त्रालयच्या सहाय्याने इराकमध्ये केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे तिसरं महायुद्ध सुरु होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि तिसऱ्या महायुद्धाची दाट शक्यता या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी रशियाने आता इशारा दिला आहे. रशियाने अमेरिकेला इशारा देत म्हटलं आहे की, "जर ट्रम्प यांनी गुन्हेगारी पद्धतीने राजकीय व्यवस्था बदलण्याचा वेडा मार्ग सुरू ठेवला तर तिसरे महायुद्ध निश्चित सुरू होऊ शकते". रशियाचे उच्च अधिकारी आणि रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव (Dmitry Medvedev) यांनी म्हटलं आहे की, "जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राजकीय व्यवस्था गुन्हेगारी पद्धतीने बदलण्याचा वेडा मार्ग सुरू ठेवला तर तिसरे महायुद्ध सुरू होईल".
रशियन सरकारी वृत्तसंस्था Tass ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना दिमित्री मेदवेदेव यांनी अमेरिकेवर टीका केली आहे. जागतिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी युद्ध सुरु केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. "जर ट्रम्प यांनी गुन्हेगारी पद्धतीने राजकीय व्यवस्था बदलण्याचा त्यांचा वेडसर मार्ग सुरू ठेवला तर ते निःसंशयपणे सुरू होईल. आणि कोणतीही घटना त्याला उसकवण्यास कारणीभूत ठरु शकते," असा इशारा त्यांनी दिला.
अमेरिकेला कोणत्याही किंमतीत त्यांचं जागतिक वर्चस्व राखायचं आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे. इराणने युद्ध घोषित केल्यापासून अमेरिका आणि इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या असुरक्षिततेत वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
"इराणींनी अद्याप फारसे गांभीर्याने प्रतिसाद दिला नाही, याचा अर्थ असा की त्यांच्याकडे फारशा संधी नाहीत. पण त्यांना वाट कशी पाहायची हे माहित आहे. त्यांची संस्कृती प्राचीन आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
ट्रम्प यांनी अत्यंत मोठी चूक केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. "शेजारच्या अरब देशांमध्ये इराणी राजवटीला पसंती नसतानाही, आपल्या निर्णयाने त्यांनी सर्व अमेरिकन लोकांचा जीव धोक्यात टाकला आहे," असं ते म्हणाले आहेत.