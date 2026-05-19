/रशिया तेलाचा सर्वाधिक साठा कोणत्या देशाला पुरवतो? टॉप 10 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक वाचून आश्चर्य वाटेल

Russia Oil Export: अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासंदर्भातील मुदत वाढवली आहे. यामुळे रशियावर सध्या निर्बंध लागू अले तरी रशियन कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) समुद्रातून प्रवास करत ते खरेदी करणाऱ्या देशांपर्यंत पोहोचणे सुरूच राहणार आहे. ही सवलत 17 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परिणामी, भारतासह तेल आयात करणाऱ्या अनेक देशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
Russia Oil Export: अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष अद्यापही मिटला नसल्याने तेल संकट अधिक गहिरं होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. भारतातही पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढवण्यात आल्या आहेत. यादरम्यान अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासंदर्भातील मुदत वाढवली आहे. यामुळे रशियावर सध्या निर्बंध लागू अले तरी रशियन कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) समुद्रातून प्रवास करत ते खरेदी करणाऱ्या देशांपर्यंत पोहोचणे सुरूच राहणार आहे. ही सवलत 17 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परिणामी, भारतासह तेल आयात करणाऱ्या अनेक देशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
ही घडामोड अशावेळी समोर आली आहे, जेव्हा इराणशी संबंधित तणाव आणि तेलाच्या पुरवठ्यात येणारा व्यत्यय यामुळे जागतिक तेल बाजार दबावाखाली आहे.
2022 मध्ये युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाली तेव्हापासून भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या तेलाच्या आयातीत प्रचंड वाढ झाली आहे. या संघर्षापूर्वी, रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा भारताच्या एकूण तेल आयातीत केवळ 0.2 टक्के ते 1 टक्के इतकाच होता. मात्र, आता हा आकडा 35 ते 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. परिणामी, रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार ठरला आहे.
सध्या, भारत रशियाकडून दररोज सरासरी 1.8 ते 1.9 दशलक्ष बॅरल्स (दशलक्ष बॅरल्स = 10 लाख बॅरल्स) इतक्या कच्च्या तेलाची आयात करत आहे. इतर जागतिक पुरवठादारांच्या तेलाच्या तुलनेत रशियन कच्चे तेल सवलतीच्या दरात उपलब्ध असल्याने हा आकडा जास्त आहे. आपल्या कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी अंदाजे 80 ते 85 टक्के तेल आयात करणाऱ्या भारताने रशियन तेलाची खरेदी सुरूच ठेवली आहे. ऊर्जेचा पुरवठा स्थिर राखण्यासाठी आणि इंधनाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ही खरेदी केली जात आहे.
अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्या जोडीने रशिया हा जागतिक स्तरावरील पहिल्या तीन तेल उत्पादक देशांपैकी एक म्हणून आहे. जागतिक व्यापार आकडेवारी आणि रशियाच्या तेल निर्यातीबाबतच्या IEA च्या अहवालानुसार, रशिया हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल निर्यातदार देश देखील आहे.
दरम्यान रशिया ज्या देशाला सर्वाधिक तेलाची निर्यात किंवा पुरवठा करते त्या यादीत चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे. रशिया चीनला 60.68 अब्ज डॉलर्सचं तेल पुरवतं. यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर भारत आहे. भारतात रशियाकडून 48.64 अब्ज डॉलर्स तेलाची आयात होते.
|क्रमांक
|देश
|रशियन तेल आयात (2023)
|1
|चीन
|$60.68 अब्ज
|2
|भारत
|$48.64 अब्ज
|3
|बल्गेरिया
|$2.69 अब्ज
|4
|हंगेरी
|$2.22 अब्ज
|5
|स्लोव्हाकिया
|$2.10 अब्ज
|6
|झेकिया
|$2.05 अब्ज
|7
|अझरबैजान
|$729.26 दशलक्ष
|8
|नेदरलँड्स
|$501.21 दशलक्ष
|9
|ट्युनिशिया
|$279.01 दशलक्ष
|10
|उझबेकिस्तान
|$267.42 दशलक्ष
|11
|संयुक्त अरब अमिराती
|$249.95 दशलक्ष
|12
|ब्रुनेई
|$239.28 दशलक्ष
|13
|ब्राझील
|$210.20 दशलक्ष
|14
|सिंगापूर
|$126.48 दशलक्ष
|15
|ओमान
|$63.10 दशलक्ष
|16
|जपान
|$49.27 दशलक्ष
|17
|पाकिस्तान
|$47.63 दशलक्ष
|18
|जर्मनी
|$43.86 दशलक्ष
|19
|आयर्लंड
|$24.13 दशलक्ष
|20
|कझाकिस्तान
|$10.73 दशलक्ष
स्रोत: World Population Review