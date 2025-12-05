मगरीच्या चमड्यापासून बनवलेले घड्याळ वापरतात पुतीन, किंमत ऐकूनच थक्क व्हाल; रशियाच्या राष्ट्रपतींचे वॉच कलेक्शन जगात भारी

Putin Wears Crocodile Leather Watch: रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांचं घड्याळ्याचं कलेक्शन नेहमीच चर्चेत राहिलं आहे. रशियाचे राष्ट्रपती हे महागड्या घडाळ्याचे शौकिन आहेत. असं म्हणतात की, त्यांच्याकडे असलेल्या घड्याळांचे कलेक्शन हे त्यांनी सांगितलेल्या संपत्तीपेक्षाही अधिक आहे. अनेकदा जेव्हा ते सार्वजनिक कामासाठी बाहेर पडतात तेव्हा त्यांच्या हातात ही लक्झरी घड्याळं पाहायला मिळतात. त्यांच्या या वॉच कलेक्शनसंबंधी जाणून घेऊयात.
मॉस्को टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, त्यांनी 10 वर्षांपूर्वी पिटॅक फिलिप पर्पेचुअल घड्याळ घातलं होतं. बाजारात याची किंमत 60 हजार डॉलर आहे. तर, भारतीय चलनानुसार या घड्याळ्याची किंमत 48 लाख रुपये इतकी आहे. तज्ज्ञ म्हणतात की, पुतीन यांना मगरीच्या कातडीपासून बनवलेले घड्याळ वापरण्याची आवड आहे. त्यांच्या वॉच कलेक्शनमध्ये हेच सगळ्यात महागडे घड्याळ आहे. याची किंमत 5 लाख डॉलर इतकी आहे. म्हणजेच साडे चार कोटी रुपये याची किंमत आहे. यात निलम रत्नापासून बनवलेली काच, प्लॅटिनम आणि मगरीची कातडी लावण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त पुतीन यांच्याकडे ब्लॅकपेन लेमन अॅक्वा ग्रांडे डेट नावाचे घड्याळदेखील आहे. याची किंमत 10 लाख रुपये आहे.
त्यांच्या घड्याळ्यांच्या आवडीबाबत तेव्हा समोर आले, जेव्हा गार्जियनच्या एका रिपोर्टमध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की एका फॅक्ट्री कर्मचाऱ्याला 5,500 पाउंडची ब्लॅकपॅन घड्याळ भेट म्हणून दिली होती. तेव्हा त्या कर्मचाऱ्याच्या मुलाने म्हटलं होतं की, त्याच्या वडिलांना इतक्या महागड्या भेटवस्तुंची सवय नाहीये.
रशियाचा विरोधी पक्ष सॉलिडेरिटीने एक व्हिडिओ जारी केला होता. त्यात पुतीन यांना महागडी घड्याळे वापरताना दाखवले होते. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओत दावा केला होता की, पुतीनच्या घड्याळ्याचे कलेक्शन 22 मिलियन रुबल इतके आहे.
