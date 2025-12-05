English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मगरीच्या चमड्यापासून बनवलेले घड्याळ वापरतात पुतीन, किंमत ऐकूनच थक्क व्हाल; रशियाच्या राष्ट्रपतींचे वॉच कलेक्शन जगात भारी

Putin Wears Crocodile Leather Watch: रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हे सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांचे घड्याळ्यांचे कलेक्शन जाणून घ्या. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 5, 2025, 08:06 AM IST
मगरीच्या चमड्यापासून बनवलेले घड्याळ वापरतात पुतीन, किंमत ऐकूनच थक्क व्हाल; रशियाच्या राष्ट्रपतींचे वॉच कलेक्शन जगात भारी
Russian President Putin wears crocodile leather watch know the price

Putin Wears Crocodile Leather Watch: रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांचं घड्याळ्याचं कलेक्शन नेहमीच चर्चेत राहिलं आहे. रशियाचे राष्ट्रपती हे महागड्या घडाळ्याचे शौकिन आहेत. असं म्हणतात की, त्यांच्याकडे असलेल्या घड्याळांचे कलेक्शन हे त्यांनी सांगितलेल्या संपत्तीपेक्षाही अधिक आहे. अनेकदा जेव्हा ते सार्वजनिक कामासाठी बाहेर पडतात तेव्हा त्यांच्या हातात ही लक्झरी घड्याळं पाहायला मिळतात. त्यांच्या या वॉच कलेक्शनसंबंधी जाणून घेऊयात.

मॉस्को टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, त्यांनी 10 वर्षांपूर्वी पिटॅक फिलिप पर्पेचुअल घड्याळ घातलं होतं. बाजारात याची किंमत 60 हजार डॉलर आहे. तर, भारतीय चलनानुसार या घड्याळ्याची किंमत 48 लाख रुपये इतकी आहे. तज्ज्ञ म्हणतात की, पुतीन यांना मगरीच्या कातडीपासून बनवलेले घड्याळ वापरण्याची आवड आहे. त्यांच्या वॉच कलेक्शनमध्ये हेच सगळ्यात महागडे घड्याळ आहे. याची किंमत 5 लाख डॉलर इतकी आहे. म्हणजेच साडे चार कोटी रुपये याची किंमत आहे. यात निलम रत्नापासून बनवलेली काच, प्लॅटिनम आणि मगरीची कातडी लावण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त पुतीन यांच्याकडे ब्लॅकपेन लेमन अॅक्वा ग्रांडे डेट नावाचे घड्याळदेखील आहे. याची किंमत 10 लाख रुपये आहे.

फॅक्ट्री कर्मचाऱ्याला भेट दिलेले घड्याळ

त्यांच्या घड्याळ्यांच्या आवडीबाबत तेव्हा समोर आले, जेव्हा गार्जियनच्या एका रिपोर्टमध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की एका फॅक्ट्री कर्मचाऱ्याला 5,500 पाउंडची ब्लॅकपॅन घड्याळ भेट म्हणून दिली होती. तेव्हा त्या कर्मचाऱ्याच्या मुलाने म्हटलं होतं की, त्याच्या वडिलांना इतक्या महागड्या भेटवस्तुंची सवय नाहीये.

व्हायरल झाले होते पुतीन यांचे वॉच कलेक्शन

रशियाचा विरोधी पक्ष सॉलिडेरिटीने एक व्हिडिओ जारी केला होता. त्यात पुतीन यांना महागडी घड्याळे वापरताना दाखवले होते. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओत दावा केला होता की, पुतीनच्या घड्याळ्याचे कलेक्शन 22 मिलियन रुबल इतके आहे.

FAQ

  1. पुतीन यांच्या घड्याळ संग्रहाबद्दल काय म्हटले जाते?

त्यांच्याकडे असलेल्या घड्याळांचे कलेक्शन त्यांनी घोषित केलेल्या संपत्तीपेक्षाही अधिक आहे, असे म्हटले जाते.

2. त्यांच्या संग्रहात असलेले सर्वात महागडे घड्याळ कोणते आहे आणि त्याची किंमत किती आहे?

मॉस्को टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, त्यांच्या संग्रहात असलेले सर्वात महागडे घड्याळ सुमारे 5 लाख डॉलर (साडे चार कोटी रुपये) इतके आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Tags:
PUTINrussiaLuxury watchIndia Russia relationPutin wears crocodile leather watch

