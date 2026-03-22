  • जगातील सर्वात दुःखी देश! या देशांमध्ये आनंदी व्यक्ती शोधूनही सापडणार नाही? इथं कायमच शोकमय वातावरण का असते?

जगातील सर्वात दुःखी देश! या देशांमध्ये आनंदी व्यक्ती शोधूनही सापडणार नाही? इथं कायमच शोकमय वातावरण का असते?

फक्त पैसाचस  नाही तर या कारणामुळे लोक आहेत दु:खी जगातील सर्वात दुःखी देश! या देशांमध्ये आनंदी व्यक्ती शोधूनही सापडणार नाही?  इथं कायमच शोकमय वातावरण का असते?

वनिता कांबळे | Updated: Mar 22, 2026, 08:09 PM IST
जगातील सर्वात दुःखी देश! या देशांमध्ये आनंदी व्यक्ती शोधूनही सापडणार नाही? इथं कायमच शोकमय वातावरण का असते?

 Saddest  Country In The World : जगातील आनंदी देशांची चर्चा नेहमीच असते. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या वेलबीइंग रिसर्च सेंटरने 'वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट 2026' प्रसिद्ध केला असून.  147 देशांमधील राहणाऱ्या नागरिकांनी मानसिक आणि सामाजिक परिस्थितीची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. उत्तर युरोपीय देश त्यांच्या विलासी जीवनशैली आणि सुरक्षिततेमुळे आनंदात आयुष्य जगत आहेत. या अहवालानुसार, फिनलंडने सलग दहाव्यांदा जगातील सर्वात आनंदी देशाचा किताब पटकावला आहे.  तर दुसरीकडे जगात असे काही देश आहेत जिथे आनंद हे इथल्या लोकांसाठी काल्पनिक सत्य आहे. जगातील सर्वात दुःखी देश कोणते?
इथं कायमच शोकमय वातावरण का असते जाणून घेऊया. 

जगातील आनंदी देश कोणते?

फिनलंड हा जगातील सर्वात आनंदी देश आहे.  आइसलँड, डेन्मार्क, स्वीडन आणि नॉर्वे यांसारख्या देशांचा क्रमांक लागतो. येथे सामाजिक सुरक्षा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य दिले जाते. या वर्षीच्या अहवालात लॅटिन अमेरिकन देश कोस्टा रिकाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. 2023 मध्ये 23 व्या क्रमांकावर असलेल्या या देशाने आता अव्वल क्रमवारीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. या देशांच्या यशाचे रहस्य त्यांचे उत्कृष्ट शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि त्यांच्या सरकारांवरील जनतेचा विश्वास यात दडलेले आहे. यामुळेच हे देश जगातील सर्वात शांततापूर्ण आनंदी देश ठरले आहेत. 

जगातील सर्वात दुःखी देश कोणते?

दु:खी देशांच्या यादीत अफगाणिस्तान सर्वात खालच्या, 147 व्या स्थानावर आहे. भारताचा हा शेजारी देश अनेक वर्षांपासून सातत्याने जगातील सर्वात दुःखी देश म्हणून ओळखला जातो. तालिबान राजवट सत्तेवर आल्यापासून मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत आहे. गंभीर आर्थिक संकट, गरिबी आणि उपासमारीने सामान्य नागरिकांचे जीवन नरक बनवले आहे. अहवालानुसार, अफगाणिस्तानमध्ये महिलांच्या शिक्षणावरील आणि स्वातंत्र्यावरील निर्बंधांनी देशाची समृद्धी पूर्णपणे नष्ट केली आहे, ज्यामुळे सतत शोकाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

आफ्रिकन खंडातील देशांची भयानक दुर्दशा

अफगाणिस्तान व्यतिरिक्त, आफ्रिका खंडातील अनेक देश देखील या यादीत तळाशी आहेत. झिम्बाब्वे 144 व्या क्रमांकावर आहे, जिथे महागाई आणि राजकीय अस्थिरतेने लोकांना हतबल केले आहे. दक्षिण सुदान, टांझानिया आणि मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताक यांचाही जगातील सर्वात दुःखी देशांच्या यादीत समावेश आहे. अत्यंत गरिबी, बेरोजगारी आणि सततची गृहयुद्धे ही या देशांमधील समृद्धीच्या अभावामागील कारणे आहेत. येथे मूलभूत सुविधांचा अभाव इतका गंभीर आहे की लोकांना आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

फक्त पैसाच  नाही तर या कारणामुळे लोक आहेत दु:खी

जागतिक आनंद अहवालातील तज्ञांच्या मते, एखादा देश दुःखी असण्यामागे केवळ पैसा हेच एकमेव कारण नाही. भ्रष्टाचार, असुरक्षितता आणि न्याय मिळत नसल्याने नागरिक प्रचंड मानसिक तणावात आहेत. यांना मानसिक आजारांचा सामना करावा लागत आहे.  युद्ध आणि अस्थिरतेने ग्रासलेल्या देशांमध्ये लोकांना भविष्याची भीती वाटते. बेरोजगारी आणि वाढती महागाई तरुणांमधील निराशा वाढवत आहेत. यामुळेच ज्या देशांच्या सरकारांनी सार्वजनिक कल्याणाला प्राधान्य दिलेले नाही, ते या जागतिक निर्देशांकात तळाशी जात आहेत.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

