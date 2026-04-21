Explained : आता महिन्यातून दोनदा मिळणार पगार; भारताच्या शेजारील देशाने लागू केला नियम, 15 दिवसात पगाराचा फायदा की तोटा?

Nepal Salaries Twice a Month : पगार हा प्रत्येक नोकरदार वर्गातील कर्मचाऱ्यांचा जिव्हाळाचा विषय आहे. महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी किंवा महिन्याचा एक तारखेला लोकांना साधारण पगार मिळत असतो. पण जर तुम्हाला महिन्यातून दोन वेळा पगार मिळाला तर...ऐकून भारी वाटतंय ना. पण आता हा नियम भारतातील शेजारी देश नेपाळने घेतला आहे. नेपाळ सरकारने कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगार व्यवस्थेत एक मोठा बदल केला आहे. आता महिनाभर काम केल्यानंतर पगार मिळणार नाही. तर महिन्यातून दोन वेळा म्हणजे 15 - 15 दिवसांनी पगार मिळणार आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचे नेपाळ सरकारने सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गात क्रांतिकारक पाऊल असल्याचे नेपाळ सरकारचे म्हणणे आहे. नेपाळच्या अर्थ मंत्रालयाने म्हटलंय की, सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच बाजारातील रोख रकमेचा ओघ वाढवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. अनेकदा असे दिसून येते की महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा हातात एक रुपया उरत नाही. ज्यामुळे त्यांना आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ येते. या नवीन नियमामुळे महिन्यातील 15 दिवसांनी पगार मिळेल आणि त्यानंतर महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी. त्यामुळे मध्यमवर्गाला पैसे कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही.
नेपाळ सरकारच्या या निर्णयामुळे कोणते बदल घडतील, याबद्दल तज्ज्ञांनी सांगितलं की, नेपाळची अर्थव्यवस्था काही काळामध्ये मंदावल्याचे चित्र आहे. खरेदी कमी झाल्यामुळे बाराजात रोख प्रवाहही मंदावला आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे दर 15 दिवसांनी पगार दिल्यास कर्मचाऱ्यांच्या हातात महिन्याच्या शेवटी पण पैसा राहिली, असा विश्वास सरकारला वाटतो. यामुळे त्यांना किराणा, गॅस, शाळेची फी इत्यादी दैनंदिन खर्च सहजपणे भागवता येण्यास मदत मिळेल. एवढंच नाहीतर महिन्याच्या शेवटी त्यांना पैशांची चणचण जाणवणार नाही. परिणामी, बाजारातील खर्च वाढताना दिसेल त्याशिवाय, दुकाने आणि व्यवसायांमधील मागणी वाढणार आहे. याचा परिणाम म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील रोख प्रवाहाला गती मिळण्यास मदत मिळेल. तसंच देशाच्या विकासाचा वेगही वाढेल, असा अंदाज आर्थिक तज्ज्ञांनी दिला आहे.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार हा ₹60,000 आहे, तर
पहिले 15 दिवस: ₹30,000
पुढील 15 दिवस: ₹30,000
अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागळे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुकर करणे आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या प्रयत्नांचा मोठा भाग आहे. पूर्वी, कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत जीवनमान जगण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ येते. आता, दर पंधरवड्याला अर्धा पगार मिळाल्याने त्यांचे बजेट बनवणे सोपे होण्यास मदत मिळणार आहे. सर्वसामान्यांना तणावाशिवाय खर्च करता येईल, अशी आशा व्यक्त करता येईल. एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, "कर्मचाऱ्यांना अधिक वारंवार पैसे मिळाल्यास, बाजारात पैशाचा ओघ वाढण्यास मदत होईल ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी होईल."
1. अमेरिका – अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना दर 2 आठवड्यांनी किंवा 15 दिवसांनी पगार देतात.
2. कॅनडा – येथे दर दोन आठवड्यांनी पगार देण्याची पद्धत सामान्य आहे.
3. युनायटेड किंगडम – काही क्षेत्रांमध्ये, पगार दर आठवड्याला किंवा दर पंधरवड्याला दिला जातो.
4. मेक्सिको – येथेही महिन्यातून दोनदा पगार देण्याची पद्धत दिसून येते.
5. ब्राझील – ब्राझीलमध्येही कर्मचाऱ्यांना महिन्यातून दोनदा पगार दिला जातो.