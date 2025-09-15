English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सर्वात मोठ्या IT कंपनीने एकाच वेळी 4000 कर्मचाऱ्यांना एका झटक्यात नोकरीवरुन काढले; नोकरीवरुन काढण्याचे कारण अत्यंत धक्कादायक

अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे अनेक दिग्गज IT कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोकर कपात केली आहे. अशातच आता एका मोठ्या IT कंपनीने एकाच वेळी 4000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 15, 2025, 08:04 PM IST
Salesforce layoffs:  अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे आयटी क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. जगभरातील अनेक दिग्गज आयटी कंपन्यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकले आहे. यामुळे जगभरातील लाखो IT कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. आता अमेरिकेतील महाकाय सॉफ्टवेअर कंपनी सेल्सफोर्सने अचानक 4000 कर्मचाऱ्यांना एका एका झटक्यात नोकरीवरुन काढून टाकले आहे. कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्यामागे कंपनीने अत्यंत धक्कादायक कारण दिले आहे. 

बिझनेस इनसाइडरच्या अहवालानुसार, कंपनीचे सीईओ मार्क बेनिओफ यांनी अलीकडेच एका पॉडकास्टमध्ये या सर्वात मोठ्या लेऑफबाबत खुलासा केला आहे. सर्वात मोठा धक्का सपोर्ट डिव्हिजनला बसला आहे. पूर्वी जिथे या टीममध्ये 9, 000 कर्मचारी होते, ते आता 5,000 पर्यंत कमी झाले आहेत, म्हणजेच सपोर्ट डिव्हिजनमधील 45  टक्के कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. बेनिओफने याला 'हेडकाउंटचे पुनर्संतुलन' म्हटले होते. मात्र, या सर्व कर्माचाऱ्यांंच्या नोकऱ्या थेट एआयमुळे गेल्या आहेत.

काही काळापूर्वीपर्यंत, बेनिऑफने दावा केला होता की एआयमुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी होणार नाही, परंतु आता त्यांच्या स्वतःच्या कंपनीने विक्री आणि ग्राहक सेवेमध्ये एजंटफोर्स  एआय टूलाच वापर सुरु केला आहे. AI टूलमुळे मानवांची गरज कमी झाली आणि हजारो लोक बेरोजगार झाले आहेत. एआयच्या परिणामांना तोंड देणारी सेल्सफोर्स ही एकमेव कंपनी नाही. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, इंटेल, मेटा आणि टीसीएस सारख्या मोठ्या कंपन्यांनीही  2025 मध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. लेऑफ्स.एफवायआयच्या अहवालानुसार, या वर्षी आतापर्यंत जगभरात 80,000 हून अधिक टेक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. एआय आता तंत्रज्ञान उद्योगाची दिशा बदलत आहे. एकीकडे, ते कंपन्यांची उत्पादकता आणि वेग वाढवत आहे, तर दुसरीकडे, ज्या कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे काम केले आहे त्यांना नोकरी गमवावी लागत आहे.

FAQ

1. सेल्सफोर्स कंपनीने किती कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले आहे?
सेल्सफोर्सने अचानक ४,००० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले आहे. हे कट मुख्यतः सपोर्ट डिव्हिजनमध्ये झाले असून, त्यामुळे या विभागातील कर्मचारी संख्या ९,००० वरून ५,००० वर आली आहे. 

2. या लेऑफ्समागचे मुख्य कारण काय आहे?
या लेऑफ्समागचे मुख्य कारण एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) चा वापर आहे. कंपनीने विक्री आणि ग्राहक सेवेमध्ये एजंटफोर्स एआय टूल सुरू केले असून, यामुळे सपोर्ट केसेसची संख्या कमी झाली आणि मानवी कर्मचाऱ्यांची गरज कमी झाली. सीईओ मार्क बेनिओफ यांनी याला 'हेडकाउंटचे पुनर्संतुलन' म्हटले आहे. 

3. सीईओ मार्क बेनिओफ यांनी लेऑफ्सबाबत काय म्हटले?
मार्क बेनिओफ यांनी 'द लॉगन बार्टलेट शो' पॉडकास्टमध्ये सांगितले की, "एआयमुळे मला कमी हेड्सची गरज आहे." त्यांनी पूर्वी एआयमुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी होणार नाही असा दावा केला होता, पण आता कंपनीत एआय ५०% काम करत असल्याचे सांगितले. काही कर्मचाऱ्यांना इतर विभागांत (जसे सेल्स, प्रोफेशनल सर्व्हिसेस) ट्रान्सफर केले गेले आहे. 

 

