महिन्याचा पगार ₹11 लाख असणाऱ्यांनाच मिळणार दारुची बाटली; दुकानमालकाला दाखवावा लागणार Income Proof

Alcohol Selling and Buying Rules : भारतात मद्यपींची संख्या मोठी आहे. काही मंडळी ताण असताना मद्यपान करतात, तर काही आनंदाच्या क्षणी. काही अगदी सरकारमान्य दुकानांतून देशी दारुचे घोट पितात, तर काही मंडळी व्हिस्की, स्कॉच अशा ब्रँडेड मद्यांना पसंती देतात. अर्थात या मद्यपानासंदर्भात विक्रीपासून ते मद्यपान कुठे करावं, कुठे करु नये असे नियम भारतात लागू आहेत. मद्यखरेदीसाठीसुद्धा वयाची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. तुम्हाला एका अशा नियमाची कल्पना आहे का, जिथं मद्यखरेदी करत असताना मासिक उत्पन्नाचा पुरावा दाखवणं अनिवार्य असून, या अटीची पूर्तता केल्यानंतरच मद्य दिलं जातं.
कठोर नियमांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सौदी अरेबिया इथं हा नियम लागू करण्यात आला असून, आता काही निवडक बिगर मुस्लिम परदेशी नागरिकांनाच मद्यखरेदीची मुभा दिली आहे. मात्र ही सवलत सर्वांसाठी लागू नाही. मद्यखरेदी फक्त तिच मंडळी करु शकतात ज्यांचं मासिक उत्पन्न किमान 50,000 सौदी रियाल म्हणजेच साधारण 11 लाख रुपये इतकी आहे. या उत्पन्नाचा पुरावा किंवा Salary Certificate दाखवल्यानंतरच ग्राहकांना मद्य खरेदी करता येणार आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार सौदी अरेबियामध्ये मद्यविक्रीचं एकच दुकान असून, ते रियाद या राजधानीच्या शहरात आहे. हे दुकान सर्वांसाठी खुलं नाही ही महत्त्वाची बाब. सुरुवातीला हे दुकान फक्त परदेशी नागरिकांसाठीच सुरु करण्यात आलं होतं. मात्र आता ‘प्रीमियम रेसिडेंसी’ असणाऱ्या बिगर मुस्लिम परदेशी नागरिकांनाही सशर्त मद्य खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. हे विशेष नागरिकत्वं उच्च कौशल्य नागरिक, गुंतवणुकदार, मोठे व्यावसायिक यांना देण्यात येतं.
परदेशी नागरिकांना इथं मद्य खरेदीची मुभा असली तरीही त्यांना इथंही मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. प्रत्येक व्यक्तिसाठी महिन्याला मद्यखरेदीचं प्रमाण आखून देण्यात आलं असून, Point Based मासिक मर्यादेनुसारच मद्यखरेदीस अनुमती आहे. सौदी सरकार रियादशिवाय येत्या काळात इतर दोन मुख्य शहरांमध्येही परवानाप्राप्त मद्यविक्रीचं दुकान सुरू करण्याच्या विचारात असल्याचं म्हटलं जात आहे. मात्र त्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, या निर्णयानंतर सौदीमध्ये एक नवा वाद डोकं वर काढत असून, काहींच्या मते सौदीमध्ये धर्मापेक्षा पैसा मोठा आणि महत्त्वाचा झाला आहे. हा नियम फक्त श्रीमंत पर्यटक आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठीच आखला केल्याचं म्हणतही नाराजीचा सूर आळवला आहे. इथं भारतात या नियम पाहून अनेकांच्याच भुवया उंचावत आहेत. कारण ठरतेय ती म्हणजे मासिक उत्पन्नाची अट.