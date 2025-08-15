इतिहासातील सर्वात मोठा 'खजिना' शोधून हा मुस्लिम देश अफाट श्रीमंत झाला; जमिनीखाली सापडली 50000 वर्ष जुनी वस्तू

Saudi arabia archaeological discovery : जगभरात पुरातत्व विभागाचे संशोधक ऐतिहासिक गोष्टी आणि खजिन्यांचा शोध घेत असतात. असाच जॅकपॉट एक मुस्लिम देशाला लागला आहे. इतिहासातील सर्वात मोठा 'खजिना' शोधून एक मुस्लिम देश अफाट श्रीमंत झाला आहे. या देशात जमिनीखाली 50000 वर्ष जुनी वस्तू सापडली आहे. या वस्तूमुळे हजारो वर्षांपासून पृथ्वीवर राहणाऱ्या मानवांबद्दल अनेक रहस्ये उलगडणार आहेत.
भारताचा मित्र आणि मुस्लिम देश सौदी अरेबियामध्ये हा महाप्रचंड खजिना सापडला आहे. जिथे पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी रियाधच्या वायव्येस असलेल्या अल कुरैनाह परिसरात उत्खननादरम्यान असा शोध लावला आहे, ज्यामुळे जगभरातील इतिहासकार आणि शास्त्रज्ञ उत्साहित झाले आहेत. सौदी अरेबियाच्या वारसा आयोगाच्या पथकाने अल कुरैनाह प्रदेशाचे उत्खनन केले आणि हजारो वर्षे जुने अवशेष सापडले जे यापूर्वी कोणालाही सापडले नव्हते. या ठिकाणी सापडलेल्या जुन्या दगडी अवजारांवरून हे सिद्ध होते की प्राचीन मानवी संस्कृती या भागात वसली होती आणि लोक तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत होते.
मातीच्या अवशेषांमुळे त्या काळातील लोक दैनंदिन गरजांसाठी आणि साठवणुकीसाठी बाजारपेठेत वस्तूंचे उत्पादन करत असत. गेल्या सहस्राब्दी बीसीमधील वर्तुळाकार दगडी रचना देखील सापडल्या आहेत, ज्या कबरी म्हणून वापरल्या जात होत्या असे मानले जाते. येथे उत्खननादरम्यान एक प्राचीन रस्ता देखील सापडला, जो त्या काळातील व्यापार आणि वाहतुकीचा मार्ग दर्शवितो. हा रस्ता पूर्वी दरीच्या तळापासून रियाधला जात असे.
'अल यामामा' नावाच्या मोहिमेअंतर्गत, सौदी सरकार अशा अनेक अज्ञात पुरातत्वीय स्थळांचा शोध घेत आहे, जेणेकरून देशाचा इतिहास कागदावरच राहू नये तर जगासमोर येईल. दगडी अवजारे आणि भांडी दाखवतात की त्या काळातील लोक खूप कुशल आणि तांत्रिकदृष्ट्या जाणकार होते, जे स्वतःसाठी विशेष साहित्य तयार करत असत. या शोधामुळे आता जगात सौदी अरेबियाची सांस्कृतिक आणि आर्थिक ओळख वाढू लागली आहे, जी पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून देखील महत्त्वाची आहे.
सौदी अरेबियामध्ये, पुरातत्वीय स्थळांचे संवर्धन आणि वैज्ञानिक विश्लेषण यावर विशेष भर दिला जात आहे, जेणेकरून भावी पिढ्यांना त्यांच्या वारशाबद्दल माहिती मिळेल. अल कुरैनाचा हा शोध दर्शवितो की सौदी अरेबिया केवळ तेल आणि वाळवंटांसाठी प्रसिद्ध नाही तर हजारो वर्षे जुन्या संस्कृतींचा साक्षीदार आहे. इतिहासाच्या जगाला आश्चर्यचकित आणि मोहित केले आहे.