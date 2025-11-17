Saudi Arabia Bus Accident: सौदी अरेबियात भीषण अपघात, उमरासाठी गेलेल्या 42 प्रवाशांचा मृत्यू

India Umrah Pilgrims Dead: सौदी अरेबियातील मदीना जवळील रस्त्यावर सोमवार रात्री एक भयानक दुर्घटना घडली. उमरा यात्रेसाठी भारतातून गेलेल्या हज यात्रेकऱ्यांनी भरलेली बस मक्केतून मदीना मार्गे जात असताना डिझेल टँकरशी जोरदार धडक बसली. अपघात इतका भीषण होता की, बसचे तुकडे उडाले. या दुर्घटनेत किमान 42 यात्रेकऱ्यांचा मृत्यू झालाय. यात 16 भारतीय आहेत. सर्व मृतक हे हैदराबाद येथील रहिवासी होते.
बसमध्ये 43 प्रवासी होते. त्यापैकी फक्त एकच व्यक्ती जिवंत राहिली. त्या जखमीला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्याची प्रकृती अद्याप गंभीर आहे. प्राथमिक माहितीनुसार मृतांमध्ये 11 मुले आणि 20 महिलांचा समावेश आहे. हे सर्व यात्रेकरू मक्केत उमराच्या विधींनंतर मदीनेसाठी निघाले होते. सौदी अधिकाऱ्यांनी अद्याप अधिकृत संख्या जाहीर केलेली नाही, पण स्थानिक माध्यमांनी ही आकडेवारी दिली आहे.
हा अपघात भारतीय वेळेनुसार रात्री मध्यरात्री दीडच्या सुमारास मुफरीहात भागात घडला. मक्का-मदीना महामार्गावर ही दुर्घटना झाली. आगीच्या लोणामुळे बस पूर्णपणे खाक झाली आणि प्रवाशांना वाचवणे अशक्य झाले. आपत्कालीन पथकांनी तात्काळ मदतकार्य सुरू केले, पण मृत्यूची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासनाने संपूर्ण परिसर सील केला आहे.
हज व उमरा मंत्रालय आणि ट्रॅव्हल एजन्सीने अपघाताच्या घटनेला दुजोरा दिला आहे. पण मृत्यूची नेमकी संख्या आणि कारण अद्याप निश्चित नाही. तपासात ड्रायव्हरला झोप आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. इतर संभाव्य कारणांवरही चौकशी सुरू आहे. भारतीय दूतावासाने माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून, तेलंगणा सरकारने केंद्र सरकार आणि दूतावासाशी संपर्क साधला आहे. केंद्रीय मंत्री जयशंकर यांनीही मदतची हमी दिली आहे.
या अपघातानंतर हैदराबादमधील कुटुंबांना धक्का बसला असून, तेलंगणा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी शोक व्यक्त केला. ते MEA आणि रियाधमधील भारतीय दूतावासाशी समन्वय साधत आहेत. हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आले असून, जखमींसाठी योग्य उपचाराची व्यवस्था होत आहे. सौदी सरकारनेही राहत्या व्यक्तींसाठी सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
