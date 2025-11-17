English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Saudi Arabia Bus Accident: सौदी अरेबियात भीषण अपघात, उमरासाठी गेलेल्या 42 प्रवाशांचा मृत्यू

India Umrah Pilgrims Dead:  अपघात इतका भीषण होता की, बसचे तुकडे उडाले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 17, 2025, 11:06 AM IST
Saudi Arabia Bus Accident: सौदी अरेबियात भीषण अपघात, उमरासाठी गेलेल्या 42 प्रवाशांचा मृत्यू
सौदी अरेबिया अपघात

India Umrah Pilgrims Dead: सौदी अरेबियातील मदीना जवळील रस्त्यावर सोमवार रात्री एक भयानक दुर्घटना घडली. उमरा यात्रेसाठी भारतातून गेलेल्या हज यात्रेकऱ्यांनी भरलेली बस मक्केतून मदीना मार्गे जात असताना डिझेल टँकरशी जोरदार धडक बसली. अपघात इतका भीषण होता की, बसचे तुकडे उडाले. या दुर्घटनेत किमान 42  यात्रेकऱ्यांचा मृत्यू झालाय. यात 16 भारतीय आहेत. सर्व मृतक हे हैदराबाद येथील रहिवासी होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

मृत्यू आणि जखमींची स्थिती:

बसमध्ये 43 प्रवासी होते. त्यापैकी फक्त एकच व्यक्ती जिवंत राहिली. त्या जखमीला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्याची प्रकृती अद्याप गंभीर आहे. प्राथमिक माहितीनुसार मृतांमध्ये 11 मुले आणि 20 महिलांचा समावेश आहे. हे सर्व यात्रेकरू मक्केत उमराच्या विधींनंतर मदीनेसाठी निघाले होते. सौदी अधिकाऱ्यांनी अद्याप अधिकृत संख्या जाहीर केलेली नाही, पण स्थानिक माध्यमांनी ही आकडेवारी दिली आहे. 

कुठे झाला अपघात?

हा अपघात भारतीय वेळेनुसार रात्री मध्यरात्री दीडच्या सुमारास मुफरीहात भागात घडला. मक्का-मदीना महामार्गावर ही दुर्घटना झाली. आगीच्या लोणामुळे बस पूर्णपणे खाक झाली आणि प्रवाशांना वाचवणे अशक्य झाले. आपत्कालीन पथकांनी तात्काळ मदतकार्य सुरू केले, पण मृत्यूची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासनाने संपूर्ण परिसर सील केला आहे. 

कसा घडला अपघात?

हज व उमरा मंत्रालय आणि ट्रॅव्हल एजन्सीने अपघाताच्या घटनेला दुजोरा दिला आहे. पण मृत्यूची नेमकी संख्या आणि कारण अद्याप निश्चित नाही. तपासात ड्रायव्हरला झोप आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. इतर संभाव्य कारणांवरही चौकशी सुरू आहे. भारतीय दूतावासाने माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून, तेलंगणा सरकारने केंद्र सरकार आणि दूतावासाशी संपर्क साधला आहे. केंद्रीय मंत्री जयशंकर यांनीही मदतची हमी दिली आहे. 

मदतकार्य सुरु 

या अपघातानंतर हैदराबादमधील कुटुंबांना धक्का बसला असून, तेलंगणा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी शोक व्यक्त केला. ते MEA आणि रियाधमधील भारतीय दूतावासाशी समन्वय साधत आहेत. हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आले असून, जखमींसाठी योग्य उपचाराची व्यवस्था होत आहे. सौदी सरकारनेही राहत्या व्यक्तींसाठी सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

FAQ 

१. सौदी अरेबियातील अपघातात किती भारतीयांचा मृत्यू झाला आणि ते कोण होते?

उत्तर: अपघातात किमान ४२ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. सर्व मृतक हैदराबाद (तेलंगणा) येथील रहिवासी होते. ते उमरा यात्रेसाठी मक्केतून मदीना जात होते. मृतांमध्ये २० महिलां आणि ११ मुलांचा समावेश आहे.

२. अपघात कधी आणि कुठे घडला, तसेच त्याची तीव्रता कशी होती?

उत्तर: हा अपघात भारतीय वेळेनुसार रात्री १:३० वाजता मदीना जवळील मुफरीहात भागात घडला. उमरा यात्रेकऱ्यांची बस डिझेल टँकरशी धडकली, बसचे तुकडे उडाले आणि आग लागली. बसमध्ये ४३ प्रवासी होते, फक्त एकच जिवंत राहिला.

३. अपघातानंतर मदतकार्य आणि तपास कसा सुरू आहे?

उत्तर: सौदी आपत्कालीन पथके राहतकार्यात गुंतली आहेत. भारतीय दूतावास माहिती गोळा करत आहे. अपघाताचे कारण (ड्रायव्हरला झोप येणे आदी) तपासले जात आहे. जिवंत व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल केले असून, तेलंगणा सरकार आणि MEA समन्वय साधत आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
india umrah pilgrim bus accident saudi arabiaindia umrah pilgrims deadindians haji accident saudi arabiaindian umrah pilgrim bus accident madinahभारत उमरा यात्रेकरू बस अपघात सौदी अरेबिया

इतर बातम्या

मुंबई-पुणे प्रवास आता टेन्शन फ्री, वाहतूक कोंडी फुटणार; मुं...

पश्चिम महाराष्ट्र