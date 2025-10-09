सौदी अरेबियाला सोन्याचा जॅकपॉट लागला! मक्कामध्ये सापडली 125 KM लांब सोन्याची खाण

Saudi Arabia Gold Mine : इस्लाममधील सर्वात पवित्र शहर असलेल्या सौदी अरेबियातील मक्का येथे सोन्याचा मोठा साठा सापडला आहे. सौदी अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच जाहीर केले की मक्का प्रदेशातील अल खुर्मा गव्हर्नरेटमधील मन्सूरह मस्सारा सोन्याच्या खाणीच्या दक्षिणेस 100 किलोमीटर अंतरावर सोन्याचा साठा सापडला आहे. 125 KM लांब ur सोन्याची खाण आहे.
सौदी अरेबियन मायनिंग कंपनी (मादेन) ने म्हटले आहे की या भागात अनेक सोन्याचे साठे सापडले आहेत. या प्रदेशातील खाणकामाच्या क्षमता वाढवण्यास मदत होणार आहे. 2022 मध्ये एक सोन्याचा खाणी शोधण्यात आला. यानंतर मोठे यश आले आहे. मन्सूरह मस्साराजवळ सोन्याच्या साठ्यांचा शोध लागल्याने, मादेनने आसपासच्या भागात खोदकाम आणखी वेगवान करण्याची योजना आखली आहे. मा'अदेन मन्सूरह मस्सारा खाणीत तसेच खाणीच्या उत्तरेस 25 किमी अंतरावर असलेल्या जबल अल-गदरा आणि बिर अल-तविला येथेही शोधकार्य करत आहे. या भागात खोदकामाचे सकारात्मक परिणाम मिळाले आहेत आणि १२५ किलोमीटरच्या पट्ट्यावरून सोने उत्खनन करणे शक्य आहे. जर असे झाले तर सौदी अरेबियामध्ये जागतिक दर्जाचा सोन्याचा पट्टा विकसित होऊ शकतो. 2023 च्या अखेरीस, मन्सूरह मस्साराकडे अंदाजे 7 दशलक्ष औंस सोन्याचे साठे असतील आणि त्यांची उत्पादन क्षमता दरवर्षी 250,000 औंस असेल.
अंटार्क्टिका वगळता जगात सर्वत्र काही प्रमाणात सोने उत्पादित केले जाते. चीनमध्ये सर्वाधिक सोने उत्पादित होते. 2022 च्या आकडेवारीनुसार, चीन हा जगातील सर्वात मोठा सोने उत्पादक देश आहे, जो जागतिक सोने उत्पादनात 10 टक्के वाटा आहे. 2022 मध्ये चीनने 375 टन सोने उत्पादन केले. चीननंतर, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका आणि घाना हे सर्वात मोठे सोने उत्पादक देश आहेत.
