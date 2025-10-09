English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सौदी अरेबियाला सोन्याचा जॅकपॉट लागला! मक्कामध्ये सापडली 125 KM लांब सोन्याची खाण

सौदी अरेबियात सोन्याची मोठी खाण सापडली आहे. 125 KM लांब हा सोन्याचा पट्टा आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 9, 2025, 07:47 PM IST
सौदी अरेबियाला सोन्याचा जॅकपॉट लागला! मक्कामध्ये सापडली 125 KM लांब सोन्याची खाण

Saudi Arabia Gold Mine : इस्लाममधील सर्वात पवित्र शहर असलेल्या सौदी अरेबियातील मक्का येथे सोन्याचा मोठा साठा सापडला आहे. सौदी अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच जाहीर केले की मक्का प्रदेशातील अल खुर्मा गव्हर्नरेटमधील मन्सूरह मस्सारा सोन्याच्या खाणीच्या दक्षिणेस 100 किलोमीटर अंतरावर सोन्याचा साठा सापडला आहे. 125 KM लांब ur सोन्याची खाण आहे. 

सौदी अरेबियन मायनिंग कंपनी (मादेन) ने म्हटले आहे की या भागात अनेक सोन्याचे साठे सापडले आहेत. या प्रदेशातील खाणकामाच्या क्षमता वाढवण्यास मदत होणार आहे. 2022 मध्ये एक सोन्याचा खाणी शोधण्यात आला. यानंतर मोठे यश आले आहे.   मन्सूरह मस्साराजवळ सोन्याच्या साठ्यांचा शोध लागल्याने, मादेनने  आसपासच्या भागात खोदकाम आणखी वेगवान करण्याची योजना आखली आहे. मा'अदेन मन्सूरह मस्सारा खाणीत तसेच खाणीच्या उत्तरेस 25 किमी अंतरावर असलेल्या जबल अल-गदरा आणि बिर अल-तविला येथेही शोधकार्य करत आहे. या भागात खोदकामाचे सकारात्मक परिणाम मिळाले आहेत आणि १२५ किलोमीटरच्या पट्ट्यावरून सोने उत्खनन करणे शक्य आहे. जर असे झाले तर सौदी अरेबियामध्ये जागतिक दर्जाचा सोन्याचा पट्टा विकसित होऊ शकतो. 2023 च्या अखेरीस, मन्सूरह मस्साराकडे अंदाजे 7 दशलक्ष औंस सोन्याचे साठे असतील आणि त्यांची उत्पादन क्षमता दरवर्षी 250,000 औंस असेल. 

सर्वात जास्त सोने उत्पादन करणारा देश कोणता?

अंटार्क्टिका वगळता जगात सर्वत्र काही प्रमाणात सोने उत्पादित केले जाते. चीनमध्ये सर्वाधिक सोने उत्पादित होते. 2022 च्या आकडेवारीनुसार, चीन हा जगातील सर्वात मोठा सोने उत्पादक देश आहे, जो जागतिक सोने उत्पादनात 10 टक्के  वाटा आहे.  2022  मध्ये चीनने 375 टन सोने उत्पादन केले. चीननंतर, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका आणि घाना हे सर्वात मोठे सोने उत्पादक देश आहेत.

FAQ

1 मक्का येथे सोन्याचा साठा कुठे सापडला आहे?
इस्लाममधील सर्वात पवित्र शहर मक्का प्रदेशातील अल खुर्मा गव्हर्नरेटमधील मन्सूरह मस्सारा सोन्याच्या खाणीच्या दक्षिणेस १०० किलोमीटर अंतरावर सोन्याचा मोठा साठा सापडला आहे. हा शोध २०२३ मध्ये जाहीर करण्यात आला असून, तो १२५ किलोमीटर लांबीच्या पट्ट्यावर पसरलेला आहे.

2 सौदी अरेबियन मायनिंग कंपनी (मादेन) ने काय म्हटले आहे?
मादेनने या भागात अनेक सोन्याचे साठे सापडल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे प्रदेशातील खाणकामाच्या क्षमता वाढवण्यास मदत होईल. २०२२ मध्ये एक सोन्याची खाण शोधण्यात आली होती, ज्यानंतर हे मोठे यश मिळाले आहे.

3 मन्सूरह मस्साराजवळील सोन्याच्या साठ्यांचा शोध लागल्यानंतर काय योजना आखल्या आहेत?
मादेनने आसपासच्या भागात खोदकाम वेगवान करण्याची योजना आखली आहे. ते मन्सूरह मस्सारा खाणीत तसेच खाणीच्या उत्तरेस २५ किमी अंतरावर असलेल्या जबल अल-गदरा आणि बिर अल-तविला येथेही शोधकार्य करत आहेत. या भागात सकारात्मक परिणाम मिळाले असून, १२५ किलोमीटरच्या पट्ट्यावरून सोने उत्खनन शक्य होईल, ज्यामुळे सौदी अरेबियामध्ये जागतिक दर्जाचा सोन्याचा पट्टा विकसित होऊ शकतो.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

