/मोठी बातमी! सौदी अरेबियाच्या रियाध विमानतळावर क्षेपणास्त्र हल्ला, 12 जणांचा मृत्यू; 300 हून अधिक जण जखमी

मेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती दिवसेंदिवस तणावपूर्ण होत आहे. या युद्धाचे पडसाद आता आखाती देशांमध्येही उमटत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. सौदी अरेबियातील रियाद येथील किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठा हल्ला झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात 12 जणांचा मृत्यू, तर 309 जण जखमी झाल्याचे वृत्त दिले जात आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियाच्या जनरल ऑथॉरिटी ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनने (GACA) या घटनेची पुष्टी केल्याचे सांगितले जात आहे. मृतांमध्ये सौदी अरेबियातील चार नागरिकांचा समावेश असून बांगलादेशचे दोन नागरिकही मृत्युमुखी पडल्याचा दावा आहे. याशिवाय अमेरिका, इजिप्त, जॉर्डन, सीरिया, पॅलेस्टाईन आणि सुदानमधील प्रत्येकी एका नागरिकाचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. जखमींपैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
#MedioOriente Un nuevo video muestra el momento exacto, en el que un dron de la guerrilla de los Huties, impacta en el avión comercial de línea aérea de bandera, en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, en el Reino de Arabia Saudita. https://t.co/rueDg5vdTM— Klaveec (@klaveec) October 10, 2026
हूती बंडखोरांनी यापूर्वी सौदी अरेबियातील महत्त्वाच्या तेल पायाभूत सुविधांवर हल्ले केल्याचे वृत्त आहे. आता प्रमुख विमानतळाला लक्ष्य केल्याच्या दाव्यामुळे आखाती देशांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे.
Uma instalação petrolífera da Aramco em Jeddah, na Arábia Saudita está em chamas, após ataque de míssies dos Houthis. #Yemen #SaudiArabia https://t.co/vqZzWAcEr1— Hugo Borges (@hbj_r77032) October 11, 2026
दरम्यान, या घटनेशी संबंधित मृतांची संख्या, हल्लेखोरांची ओळख आणि हल्ल्याचे नेमके स्वरूप यांची स्वतंत्रपणे खातरजमा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिकृत आणि विश्वसनीय वृत्तसंस्थांकडून मिळणाऱ्या माहितीकडे लक्ष लागले आहे.