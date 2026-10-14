/सौदीमध्ये फेसबुकवर प्रेषितांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या हिंदू तरुणाची मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द, न्यायालयाकडून दिलासा

इस्लाम धर्म आणि प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल अपमानजनक टिप्पणी करणाऱ्या हिंदू तरुणाची फाशीची शिक्षा सौदी अरेबियामधील सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. हा तरुण श्रीलंकेतील हिंदू स्थलांतरित कामगार आहे. अनोझन शिवरासा याने फेसबुकवर ही टिप्पणी केली होती, ज्यानंतर त्याला फाशाची शिक्षा सुनावली होती. कोलंबोने केलेल्या सातत्यपूर्ण राजनैतिक आणि कायदेशीर प्रयत्नांनंतर ही शिक्षा रद्द झाली आहे. श्रीलंकेच्या परराष्ट्र व्यवहार, परदेशातील रोजगार आणि पर्यटन मंत्रालयाने बुधवारी (14ऑक्टोबर) जारी केलेल्या निवेदनात या घडामोडीला दुजोरा दिला. सौदी अरेबियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर रोजी ही फाशीची शिक्षा रद्द केल्याचे 'न्यूजवायर' या श्रीलंकन वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
शिवरासा याच्या या कठीण प्रसंगाची सुरुवात जूनच्या अखेरीस श्रीलंकेतील एका हिंदू तीर्थयात्रेदरम्यान घडलेल्या घटनेनंतर झाली. हिंदू भाविकांच्या मागे जाणाऱ्या एका कुत्र्याला एका तरुण मुस्लिम व्यक्तीने लाथ मारल्याचे दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि त्यानंतर युजर्स त्यावर व्यक्त होऊ लागले.
या ऑनलाइन चर्चेदरम्यान, एका युजरने हिंदू देवतेबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केली. त्यावर शिवरासाने तमिळ भाषेत प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल एक टिप्पणी करून प्रतिक्रिया दिली. त्यानंतर लगेचच त्याने ती टिप्पणी हटवली आणि माफी मागणारा व्हिडिओ पोस्ट केला.
अनोझनने ती टिप्पणी हटवली असली तरी, त्याचे स्क्रीनशॉट्स फिरू लागले. त्याचा भाऊ हम्सिदान याने बीबीसीला सांगितले की, श्रीलंकेतील काही व्यक्तींनी सौदी अरेबियातील त्याच्या मालकाला ई-मेल केले, ज्यामुळे प्रशासनाला याची माहिती मिळाली. अहवालांनुसार, त्याचे डिव्हाइस जप्त करण्यात आली आणि त्याचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स बंद करण्यात आले.
फेसबुकवरील टिप्पणीमुळे 15 जुलै रोजी अल-अहसा फौजदारी न्यायालयाने त्याला पाच वर्षांची शिक्षा आणि 30 लाख सौदी रियाल (सुमारे 8,00,000 अमेरिकन डॉलर्स) दंड ठोठावला होता; मात्र नंतर ही शिक्षा वाढवून मृत्यूदंडापर्यंत नेण्यात आली.
कोलंबोच्या राजनैतिक प्रयत्नांमुळे दिलासा
ब्रिटिश आणि श्रीलंकन प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार, कोलंबोने केलेल्या सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्नांमुळे अनोझन शिवरासा यांची फाशीची शिक्षा पुढे ढकलण्यात आली. 'तमिळ गार्डियन'ने 5 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, रौफ हकीम, ऋषभ बथिउद्दीन, व्ही. राधाकृष्णन, जीवन थोंडामन, सेल्वम अडैकलनाथन आणि शानकियान रासामणिकम या सहा तमिळ आणि मुस्लिम खासदारांनी 24 सप्टेंबर रोजी सौदी परराष्ट्र मंत्र्यांना पत्र लिहून दयेची विनंती केली होती.
'तमिळ गार्डियन' या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, रामन्ना महा निकाय आणि अमरपुरा महा निकायच्या 'महानायक थेरो' (वरिष्ठ भिक्खू) यांच्यासह अनेक वरिष्ठ बौद्ध नेते आणि हिंदू धर्मगुरूंनी श्रीलंकेच्या अध्यक्षांना निवेदने सादर करून या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती.
युके-स्थित 'द इंडिपेंडंट' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सौदी अरेबियातील श्रीलंकेचे राजदूत ओमर लेब्बे अमीर अजवाड यांनी 8 ऑक्टोबर रोजी दम्माम मध्यवर्ती कारागृहात अनोझन शिवरासा याची भेट घेतली. आपल्याच कोठडीतील एका कैद्याने केलेल्या मारहाणीनंतर अनोझन यांच्या प्रकृतीची आणि परिस्थितीची विचारपूस करण्यासाठी ही भेट घेण्यात आली होती.
'न्यूजवायर'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 11 ऑक्टोबर रोजी सौदी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्यानंतर फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला. सौदी अपील न्यायालयाने 17 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे शिवरासा यांना सुरुवातीला सुनावण्यात आलेली पाच वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि 30 लाख रियालचा दंड रद्द करण्यात आला होता; मात्र त्याऐवजी शरिया कायद्यांतर्गत ईशनिंदेच्या आरोपाखाली त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
शिवरासा याची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली असली, तरी त्यांचे संकट अद्याप पूर्णपणे टळलेले नाही. सौदी अरेबियाच्या सायबर-गुन्हे विरोधी कायद्यांतर्गत त्यांना सुनावण्यात आलेली मूळ पाच वर्षांची कारावासाची शिक्षा त्याला भोगावी लागेल की त्यांची संपूर्ण शिक्षाच रद्द करण्यात आली आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही निश्चिती झालेली नाही, अशी माहिती राजनैतिक सूत्रांनी 'न्यूजवायर'ला दिली.