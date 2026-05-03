आता थेट रेल्वेने कच्च्या तेलाचा पुरवठा होणार? होर्मुझच्या नाकेबंदीला पावरफुल देशांनी शोधला जबरदस्त पर्याय

इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धमुळे जगावर तेल संकट निर्माण झाले आहे. होर्मुझच्या नाकेबंदीमुळे तेल वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. यामुळे आता याला पर्याय म्हणून  नवा रेल्वे मार्ग उभारला जात आहे. या रेल्वे मार्गाने जगात तेल पुरवठा करण्याची योजान तेल उत्पादक देशांनी आखली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 3, 2026, 04:00 PM IST
Strait of Hormuz: इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्ध अद्याप शांत झालेले नाही. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग बंद केला आहे.  होर्मुझच्या नाकेबंदीला दोन महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. अनेक तेलवाहू जहाजांची वाहतूक ठप्प झाली आहे. परिणामी जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. संपूर्ण जगाला याचा फटका बसला असून अनेक देशांमध्ये भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे.  होर्मुझच्या नाकेबंदीला पावरफुल देशांनी  जबरदस्त पर्याय शोधला आहे. यामुळे भविष्यात थेट रेल्वेने कच्च्या तेलाचा पुरवठा होऊ शकतो. मध्य पूर्व देशांमधील सरकार जमिनीवरून जाणाऱ्या तेल आणि वायू वाहिनीसाठीच्या दशकांपूर्वीच्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करत आहेत.

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. या  वृत्तानुसार, युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि लाल समुद्रातून होणाऱ्या प्रमुख सागरी व्यापारात निर्माण झालेला व्यत्यय दूर करण्यासाठी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि तुर्की या देशांनी नवा पर्याय शोधला आहे. या देशांनी एकत्र येत  तातडीने एका नवीन रेल्वे-सागरी वाहतूक मार्गाची योजना आखली आहे.

युद्धानंतरही होर्मुझवर धोका कायम 

इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध थांबल्या नंतरही   होर्मुझवर धोका कायम राहू शकतो अशी भिती  तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.  अमेरिका - इस्रायल आघाडी आणि इराणच्या नेतृत्वाखालील प्रतिकार आघाडी यांच्यातील बहुआयामी संघर्ष संपल्यानंतरही हे महत्त्वाचे सागरी मार्ग आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा धोक्यात राहतील . त्यामुळे, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या नेतृत्वाखाली हिंद महासागराला भूमध्य समुद्राशी जोडणाऱ्या एका नवीन मार्गाचा विचार केला जात आहे.

अखेरीस, आधीच बांधलेल्या पायाभूत सुविधा पुन्हा वापरात आणल्या जातील, परंतु यामुळे दरम्यानच्या काळात सुरू झालेले संरचनात्मक बदल पूर्णपणे पूर्ववत होणार नाहीत असं मध्यपूर्वेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या पॅरिस-स्थित भू-आर्थिक सल्लागार संस्था 'पोलोस्फीअर ॲडव्हायझरी'चे संस्थापक रॉबर्ट मोगिएल्निकी म्हणाले.

कसा असेल हा सागरी मार्ग 

पर्शियन गल्फच्या बाहेर व्यावसायिक मालवाहतुकीसाठी हाच मार्ग असेल. संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमानमधील बंदरांमधून हा मार्ग सुरु होईल . त्यानंतर त्याचा विस्तार सौदी अरेबियामार्गे रेल्वेने जॉर्डनपर्यंत होईल.  अखेरीस इजिप्तच्या सुएझ कालव्यामार्गे किंवा सीरियाच्या लताकिया आणि टार्टस बंदरांमार्गे प्रवास करतील. होर्मुझ नाकेबंदीला प्रतिसाद म्हणून आखाती देशांमध्ये अलीकडे झालेल्या करारानंतर, या मार्गाच्या विविध भागांची चाचणी आधीच सुरू झाली आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने ओटोमनकालीन हिजाझ रेल्वेमार्ग पुनरुज्जीवित करण्यासाठी तुर्की आणि जॉर्डनसोबत प्राथमिक करार केले आहेत, जो अम्मान आणि दमास्कसमार्गे जेद्दाहला इस्तंबूलशी जोडतो .  जेद्दाह येथे आपत्कालीन शिखर परिषद पार पडली. या आखाती सहकार्य परिषदेच्या ( जीसीसी) नेत्यांनी सौदी अरेबियाला संयुक्त अरब अमिरात, कतार, ओमान, कुवेत आणि बहरीनशी जोडणाऱ्या रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्यास सहमती दर्शवली. लवकरच हा नवा मार्ग प्रत्यक्षात उभारला जाणार आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

