इराणने संपूर्ण जगाचा तेलपुरवठा रोखला असताना सौदी अरेबियाचे मोठे धाडस! UAE च्या मदतीने 2 तेल पुरवठा मार्ग उघडले

Saudi UAE Middle East Pipelines: इराणने संपर्ण जगाचा तेलपुरवठा रोखला असताना सौदी अरेबियाचे मोठे धाडस केले आहे.सौदी अरेबियाने UAE च्या मदतीने 2 तेल पुरवठा मार्ग उघडले आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणने नाकाबंदी केली असताना सौदी अरिबायने जबरदस्त झटका दिला आहे. या दोन पर्यायी तेल पुरवठा मार्गांमुळे तेल पुरठ्याच्या संकटाचा तणाव किंचीतसा कमी होणार आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणच्या धमीकीमुळे धोकादायक स्थिती निर्माण झाली आहे. या धोक्यांदरम्यान आखाती देशातील दोन पाइपलाइन जगाला तेल आणि वायूचा पुरवठा करतात. एक सौदी अरेबियामध्ये आणि दुसरी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये. इराण युद्धादरम्यान पर्शियन आखातातून मोठ्या प्रमाणात तेल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी सध्या हे एकमेव मार्ग आहेत. या पाइपलाइन जहाजांद्वारे नव्हे तर पाइपलाइनद्वारे तेल पोहोचवतात. म्हणूनच, ते कायमस्वरूपी उपाय नाहीत, परंतु ते किमान इराण युद्धादरम्यान जगावर निर्माण झालेल्या भयानक संकटाला कमी करू शकतात. या पाइपलाइन टँकर जहाजांमधून तेलाच्या प्रवाहाची जागा घेऊ शकत नाहीत, परंतु त्यांचा वापर आणखी वाईट संकट निर्माण होण्यापासून रोखत आहे. विशेषतः सौदी अरेबिया 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला बांधलेल्या यानबू या लाल समुद्रातील बंदरात त्याच्या पाइपलाइनद्वारे शक्य तितके कच्चे तेल पंप करत आहे. त्यावेळी, इराण आणि इराकमधील युद्धामुळे पर्शियन आखातात असाच धोका निर्माण झाला होता.
जगातील सर्वात भयानक तेल आणि वायू संकट असल्याचे सौदी अरेबियाची तेल कंपनी अरामकोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीन नासेर यांनी म्हंटले आहे. "जरी आपल्याला यापूर्वीही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला असला तरी, या प्रदेशातील तेल आणि वायू उद्योगाला आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा संकटाचा सामना करावा लागला आहे." या शिपिंग व्यत्ययामुळे सौदी अरेबियाची पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्वाच्या पायाभूत सुविधांपैकी एक बनली आहे. नासेर म्हणाले की, सरकारी मालकीच्या तेल उत्पादक कंपनीला काही दिवसांत 746 मैलांच्या पाइपलाइनद्वारे 7 दशलक्ष बॅरल तेल पाठवता येईल अशी अपेक्षा आहे.
सौदी रिफायनर्सना सुमारे 20 लाख बॅरल तेल पुरवले जाते, जे दररोज जागतिक बाजारपेठेत 50 लाख बॅरल तेल पोहोचवू शकते . आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) नुसार, हे युद्धापूर्वी सौदी अरेबियाच्या बहुतेक कच्च्या तेलाच्या शिपमेंटच्या बरोबरीचे आहे. हे पायाभूत सुविधांसाठी देखील एक मोठी परीक्षा आहे. IEA ने म्हटले आहे की पाईप बराच काळ पूर्ण क्षमतेने कधीच चालला नाही. आणि यामुळे संपूर्ण समस्या सुटत नाही. यामुळे अरामकोला सामुद्रधुनीतून दररोज 800,000 बॅरल पेट्रोलियम उत्पादने पाठवावी लागतात, जी पुन्हा मार्गस्थ करता येत नाहीत. याव्यतिरिक्त, तेल कुवेत, इराक आणि बहरीनमध्ये अडकले आहे.
दोन पाइपलाइन संकट सोडवू शकत नाहीत. जगातील सुमारे 20 ते 30 टक्के तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाते. युद्धामुळे हा मार्ग असुरक्षित बनला आहे. अशा परिस्थितीत, सौदी अरेबिया आणि युएईमधील दोन पाइपलाइन जीवनरेखा बनत आहेत, या मार्गाला बायपास करून थेट जगाला तेल पोहोचवत आहेत.
सौदी अरेबियाची पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन - ही सौदी अरेबियाची सर्वात महत्त्वाची पाइपलाइन आहे, जी 746 मैलांपर्यंत पसरलेली आहे. ती देशाच्या पूर्वेकडील भागातून (जिथे तेल क्षेत्रे आहेत) पश्चिम किनाऱ्यावरील यानबू बंदरापर्यंत तेल वाहून नेते. ती लाल समुद्राद्वारे थेट जागतिक बाजारपेठेशी जोडते.
सौदी अरेबियाची तेल कंपनी अरामकोचे सीईओ अमीन नासेर यांच्या मते, पुढील काही दिवसांत जागतिक बाजारपेठेत दररोज 7 दशलक्ष बॅरल तेल पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट या पाइपलाइनचे आहे. यातील पाच दशलक्ष बॅरल थेट जागतिक बाजारपेठेत उपलब्ध होतील.
संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) पाइपलाइन अबू धाबीमधील हबशान येथून सुरु होते. ही पाईपलाईन थेट ओमानच्या आखातावरील फुजैराह बंदरापर्यंत जाते. त्याची क्षमता दररोज अंदाजे 1.8 दशलक्ष बॅरल आहे, ज्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत न अडकता तेल वाहतूक करता येते. कच्च्या तेलाच्या जगाला समजून घेणाऱ्या तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की या पाइपलाइन संपूर्ण समस्या सोडवू शकत नाहीत, परंतु त्या निश्चितच काही प्रमाणात दिलासा देतील. जवळजवळ 1 कोटी बॅरल तेल अजूनही पर्शियन आखातात अडकले आहे. या पाइपलाइन टँकर जहाजांची कमतरता पूर्णपणे भरून काढू शकत नाहीत, परंतु त्या संकट आणखी वाढण्यापासून रोखत आहेत. युद्धामुळे तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच्या तुलनेत ब्रेंट क्रूड तेल आता 27 टक्के महाग झाले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेलासाठी खरेदीदार जास्त प्रीमियम देण्यास तयार आहेत.
नाकेबंदी टाळण्यासाठी इराणने जास्क बंदरापर्यंत एक पाइपलाइन देखील बांधली आहे. अलिकडेच, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकट टाळण्यासाठी तेथून सुपरटँकरद्वारे तेलाची शिपमेंट देखील पाठवली. सीबीएसने मंगळवारी वृत्त दिले की इराण अरुंद जलमार्गावर खाणकाम करण्याची तयारी करत आहे. ट्रम्प यांनी मंगळवारी सांगितले की अमेरिकेने 10 इराणी खाणकाम जहाजे "पूर्णपणे नष्ट" केली आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनी बंद केल्याने इराक, बहरीन आणि कुवेतमध्ये तेल उत्पादन थांबले आहे. बहरीनची तेल कंपनी, बापकोने सोमवारी फोर्स मेज्योर घोषित केले, तसेच कतारनेही केले, जे जगातील द्रवीकृत नैसर्गिक वायूच्या सुमारे 20 टक्के उत्पादन करते.