Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /धक्कादायक! शाळेला लागलेल्या आगीत 24 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, 21 जण गंभीर; संपूर्ण वस्ती जळून खाक

धक्कादायक! शाळेला लागलेल्या आगीत 24 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, 21 जण गंभीर; संपूर्ण वस्ती जळून खाक

मृत्यू झालेले सर्वजण शाळकरी मुले आहेत. यामध्ये 5 मुले आणि 19 मुलींचा समावेश आहे. आग इतक्या वेगाने पसरली की आसपासची शेकडो घरे आगीच्या विळख्यात सापडली आणि आगीच्या ज्वाळा दोन प्राथमिक शाळांपर्यंतही पोहोचल्या.

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 11, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:15 PM IST
धक्कादायक! शाळेला लागलेल्या आगीत 24 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, 21 जण गंभीर; संपूर्ण वस्ती जळून खाक
Image Credit: (Photo Credit: Reuters)

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Silver Price Crash: बाजार उघडताच सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; चांदी 3,550 रुपयांनी स्वस्त
2
3
4
5