/धक्कादायक! शाळेला लागलेल्या आगीत 24 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, 21 जण गंभीर; संपूर्ण वस्ती जळून खाक

पूर्व काँगोमधील बुकावू शहरातील एका दाट लोकवस्तीच्या भागात लागलेल्या भीषण आगीमुळे संपूर्ण परिसरच जळून खाक झाला आहे. भीषण आगीत होरपळून आतापर्यंत 24 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यू झालेले सर्वजण शाळकरी मुले आहेत. यामध्ये 5 मुले आणि 19 मुलींचा समावेश आहे. तसंच 29 जण जखमी झाल्याचे वृत्त असून, त्यापैकी 21 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल करण्यात आले आहे. यातील 17 जणांवर 'कडुटू जनरल हॉस्पिटल'मध्ये आणि चौघांवर 'बुकावू प्रांतीय जनरल हॉस्पिटल'मध्ये उपचार सुरू आहेत. या दुर्दैवी घटनेत 300 हून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या संकटानंतर, स्थानिक नागरिक ढिगारा हटवण्याच्या आणि बाधित कुटुंबांना मदत करण्याच्या कार्यात सहभागी झाले आहेत.
स्थानिक प्रशासनाच्या माहितीनुसार, बुकावूच्या कडुटु नगरपालिकेतील सिम्पुंडा भागात एका घरात आग लागली. लोक आपली दैनंदिन कामे सुरू करत असतानाच या आगीने रौद्र रूप धारण केले. आसपासची घरे एकमेकांच्या अत्यंत जवळ असल्याने, आगीच्या ज्वाळा एका इमारतीवरून दुसऱ्या इमारतीकडे वेगाने पसरल्या.
काही वेळातच ही आग उजामा आणि फुराहा या प्राथमिक शाळांपर्यंत पोहोचली. परिसरात धूर पसरू लागल्याने शाळेतील मुले आणि स्थानिक रहिवाशांमध्ये घबराट उडाली. आपला जीव वाचवण्यासाठी लोक सैरावैरा धावू लागले.
प्रत्यक्षदर्शी जिहालिवा म्वेझे यांनी सांगितले की, जेव्हा शाळेजवळ आगीच्या ज्वाळा भडकल्या, तेव्हा लोक मदतीसाठी ओरडू लागले. जीव वाचवण्यासाठी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणारे काही लोक क्षणभर पुन्हा आतही धावले. त्यानंतर आग वेगाने पसरली आणि संपूर्ण परिसराला तिने आपल्या विळख्यात घेतले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही जणांना धुरामुळे श्वास घेण्यास त्रास झाला, तर आगीपासून वाचण्यासाठी पळताना झालेल्या चेंगराचेंगरीत इतर काही जण जखमी झाले. या घटनेनंतर वैद्यकीय पथके तातडीने तैनात करण्यात आली आणि जखमींना बुकावू येथील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये हलवण्यात आले.
BDOM सोबत काम करणाऱ्या जीन-बॅप्टिस्ट सिजा या परिचारकेने सांगितले की, वैद्यकीय केंद्रात पोहोचण्यापूर्वीच अनेक मुलांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 10 मुलांना मृत अवस्थेतच रुग्णालयात आणण्यात आले होते. दरम्यान, जखमी झालेल्या इतर मुलांना सुरुवातीला बर्ना रुग्णालयात नेण्यात आले आणि त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी मोठ्या रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आले.
सिंपुंडा भागात लागलेल्या आगीमुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, 300 हून अधिक घरे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. अनेक कुटुंबांनी आपली घरे, संसारोपयोगी वस्तू आणि उपजीविकेची साधनेही गमावली आहेत.
स्थानिक नागरिक, मदतकार्य करणारे कर्मचारी आणि बचाव पथकांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तसेच अडकलेल्या किंवा बाधित झालेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी तासनतास शर्थीचे प्रयत्न केले. दाट लोकवस्ती आणि घरे एकमेकांच्या अगदी जवळ असल्याने आगीवर नियंत्रण मिळवणे कठीण झाले होते.
या घटनेमुळे बुकावू (Bukavu) मधील अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन सज्जतेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे; या शहराने यापूर्वीही आगीच्या घटना अनुभवल्या आहेत.
आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; सध्या केवळ अंदाज वर्तवले जात असून तपास सुरू आहे. नुकसानीचा सविस्तर आढावा आणि सुरू असलेल्या तपासामुळेच अखेरीस हे स्पष्ट होईल की आग नेमकी कशी लागली आणि ती परिसरात इतक्या वेगाने का पसरली. सध्या तरी, सिम्पुंडा (Simpunda) येथील या दुर्घटनेनंतरच्या भयावह परिस्थितीचा सामना करताना लोक शोकाकुल झाले आहेत.