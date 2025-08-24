English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अफाट खजिना घेऊन भारताकडे निघालेल्या जहाजाचे अवशेष 500 वर्षानंतर सापडले; टाइम कॅप्सूल पाहून संशोधक हडबडले

आफ्रिकन वाळवंटात  एका जहाजाचे अवशेष सापडले आहेत. हे जहाज 500 वर्षांपूर्वी भारताकडे निघाले होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 24, 2025, 07:09 PM IST
अफाट खजिना घेऊन भारताकडे निघालेल्या जहाजाचे अवशेष 500 वर्षानंतर सापडले; टाइम कॅप्सूल पाहून संशोधक हडबडले

Bom Jesus Lost Ship Found In The Namibian Desert : अफाट खजिना घेऊन भारताकडे निघालेल्या जहाचे अवशेष 500 वर्षानंतर सापडले आहेत.  आफ्रिकन वाळवंटात पाच शतकांपासून हरवलेल्या खजिन्यांनी भरलेल्या जहाजाचा शोध घेतला जात होता. हा अलिकडच्या काळातील सर्वात रोमांचक पुरातत्वीय शोधांपैकी एक मानला जात आहे. या जहाजावर अब्जवधीच्या खजिन्यासह एक टाइम कॅप्सूल देखील सापडले आहे. 

हे एक पोर्तुगीज जहाज आहे.  बॉम येशू (द गुड जीसस) असे या जहाजाचे नाव आहे. 7 मार्च 1533 रोजी हे जहाज पोर्तुगालच्या लिस्बन येथून भारताकडे निघाले होते. वाटेतच ते समुद्रात गायब झाले. 2008 पर्यंत त्याबद्दल कोणतीही माहिती नव्हती. अखेर 2008 मध्ये नामिबियाच्या वाळवंटात हिऱ्यांच्या खाणीदरम्यान त्याचा मलबा सापडला. बॉम येशू जहाज सोने आणि तांब्याच्या पिंडांसह पोर्तुगालहून भारताकडे निघाला होते. बॉम येशूच्या मलब्यातून दोन हजार शुद्ध सोन्याचे नाणी आणि हजारो पौंड तांब्याच्या पिंड सुरक्षितपणे सापडले आहेत. असा अंदाज आहे की बॉम येशू जहाज  नामिबियाच्या किनाऱ्यावर वादळात बुडाले. जहाजाचा कवच एका खडकावर आदळून झुकला आणि हे जहाज उलटले. शेकडो वर्षांनंतर, जेव्हा किनाऱ्याचे पाणी कमी झाले तेव्हा बॉम येशू जहाजाचे अवशेष वाळवंटात दिसले.

या पोर्तुगीज जहाजाचे अवशेष ज्या स्थितीत सापडले त्यावरून तज्ञांचा असा अंदाज आहे की ते भयानक वादळामुळे बुडाले असावे. घटनास्थळी मानवी अवशेषांची अनुपस्थिती दर्शवते की जहाजावरील क्रू मेंबर्स ढिगाऱ्यात गाडले गेल्याने वाचले किंवा समुद्रात मरण पावले. त्यांच्या मृतदेहांचे अवशेष जहाजाजवळ नव्हते. या किनारपट्टीला नेहमी वादळांचा तडाखा बसतो. अशा परिस्थितीत, येथे जहाजाचे अवशेष सापडणे आश्चर्यकारक नव्हते. उत्खननानंतर सोन्याचा मोठा साठा सापडणे हे आश्चर्यकारक होते. नाण्यांच्या तपासणीत असे दिसून आले की ते पोर्तुगीज जहाज होते, जे 1533 मध्ये भारतात जात असताना गायब झाले होते असे 
दक्षिण आफ्रिकन सागरी पुरातत्व संशोधन संस्थेचे डॉ. नोली यांनी सांगितले.

या जहाजातून कांस्य वाट्या आणि धातूचे खांब सापडल्याचे नोली यांनी सांगितले. नोलीच्या टीमला सुमारे पाचशे वर्षे जुनी बंदूकही सापडली. याशिवाय चांदीची नाणी, कंपास, तलवारी, खगोलीय उपकरणे, तोफा आणि एक टाइम कॅप्सूल सापडले. ढिगाऱ्यांवरून असे दिसून येते की हे जहाज पोर्तुगालमधील लिस्बन येथील बंदरातून पश्चिम भारताकडे जात होते अेस नोली म्हणाले.  बॉम जीझस जहाज हे आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर सापडलेला सर्वात जुना आणि सर्वात मौल्यवान जहाजाचा भंगार आहे. हे जहाज स्पेरगेबिएट म्हणजेच निषिद्ध क्षेत्रात सापडले. हिऱ्यांच्या शोधात शेकडो जर्मन संशोधक येथे आले आहेत. डायमंड कंपनी डी बियर्स आणि नामिबिया सरकार या भागात संयुक्त मोहीम राबवत आहे. येथे लोकांची उपस्थिती खूपच मर्यादित आहे.

FAQ

1. बॉम येशू जहाज म्हणजे काय?

बॉम येशू (द गुड जीसस) हे एक पोर्तुगीज जहाज आहे, जे 7 मार्च 1533 रोजी पोर्तुगालच्या लिस्बन येथून भारताकडे निघाले होते. हे जहाज सोने, तांब्याचे पिंड आणि इतर मौल्यवान वस्तूंनी भरलेले होते, परंतु वाटेत ते समुद्रात गायब झाले.

2. बॉम येशू जहाज कधी आणि कुठे सापडले?

2008 मध्ये नामिबियाच्या वाळवंटात, हिऱ्यांच्या खाणकामादरम्यान या जहाजाचे अवशेष सापडले. हे जहाज स्पेरगेबिएट (निषिद्ध क्षेत्र) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आढळले.

3. या जहाजातून काय काय सापडले?

जहाजातून दोन हजार शुद्ध सोन्याची नाणी, हजारो पौंड तांब्याचे पिंड, चांदीची नाणी, कांस्य वाट्या, धातूचे खांब, एक सुमारे पाचशे वर्षे जुनी बंदूक, कंपास, तलवारी, खगोलीय उपकरणे, तोफा आणि एक टाइम कॅप्सूल सापडले.

 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
science newsBom Jesus Lost Ship Found In The Namibian Desertship bound for Indiaimmense treasureखजिना

इतर बातम्या

उद्धव ठाकरे यांना मुंबईत आणखी एक मोठा धक्का! BMC बँकेची निव...

महाराष्ट्र बातम्या