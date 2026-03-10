English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • 2034 मध्ये येणारे संकट पुढच्या 24 तासांत येणार? NASA चा 600 टन वजनाचा उपग्रह पृथ्वीवर धडकणार; जगभरातील वैज्ञानिक टेन्शनमध्ये

2034 मध्ये येणारे संकट पुढच्या 24 तासांत येणार? NASA चा 600 टन वजनाचा उपग्रह पृथ्वीवर धडकणार; जगभरातील वैज्ञानिक टेन्शनमध्ये

 नासाचा 600 किलोग्रॅमचा उपग्रह पृथ्वीवर कोसळणार आहे. हा उपग्रह सुमारे 14 वर्षांपासून कक्षेत होता.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 10, 2026, 04:43 PM IST
2034 मध्ये येणारे संकट पुढच्या 24 तासांत येणार? NASA चा 600 टन वजनाचा उपग्रह पृथ्वीवर धडकणार; जगभरातील वैज्ञानिक टेन्शनमध्ये

NASA Satellite Crash: जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचे सावट असताना नवं संकट येणार आहे.  NASA चा 600 टन वजनाचा उपगृह पृथ्वीवर धडकणार आहे. 2034 मध्ये येणारे संकट पुढच्या 24 तासांत पृथ्वीवर धडकणार आहे. यामुळे जगभरातील वैज्ञानिक टेन्शनमध्ये आहेत. जाणून घेऊया हा उपग्रह पृथ्वीच्या कोणत्या भागात कोसळणार.

Add Zee News as a Preferred Source

14 वर्ष अंतराळात संशोधन करत होता उपग्रह

10 मार्च 2026 रोजी, नासाचा एक मोठा उपग्रह पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करणार आहे. व्हॅन अॅलन प्रोब ए नावाच्या या उपग्रहाचे वजन अंदाजे 600 किलो आहे. ऑगस्ट 2012 मध्ये ते प्रक्षेपित करण्यात आले होते. आता, जवळजवळ 14 वर्षांनंतर, तो आपला अंतिम प्रवास पूर्ण करत आहे. अमेरिकन अंतराळ दलाने 9 मार्च रोजी घोषणा केली की हा उपग्रह भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 ते 9 वाजता पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करेल, परंतु ही वेळ 24 तासांपर्यंत बदलू शकते. दर तासाला नवीन माहिती प्रसिद्ध होत आहे. अंतराळ दल त्यावर सतत लक्ष ठेवून आहे.नासाचे म्हणणे आहे की हवेच्या घर्षणामुळे बहुतेक भाग जळून जाईल परंतु काही मजबूत भाग टिकू शकतात, तरीही पृथ्वीवरील कोणालाही हानी पोहोचण्याचा धोका खूप कमी आहे.

पृथ्वीभोवती असलेल्या रेडिएशन बेल्टचा अभ्यास

व्हॅन अ‍ॅलन प्रोब ए आणि त्याचे जुळे प्रोब बी हे पृथ्वीभोवती असलेल्या रेडिएशन बेल्टचा अभ्यास करण्यासाठी डिझाइन केले होते. शास्त्रज्ञ जेम्स व्हॅन अ‍ॅलन यांच्या नावावरून हे बेल्ट पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे सूर्यापासून येणारे धोकादायक कण अडकवतात. दोन्ही उपग्रह 2012 मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आले. मूळतः दोन वर्षांच्या मोहिमेसाठी असलेले हे उपग्रह 2019 पर्यंत कार्यरत राहिले. जुलै 2019 मध्ये प्रोब बी आणि ऑक्टोबर 2019 मध्ये प्रोब ए निलंबित करण्यात आले. हे उपग्रह पृथ्वीपासून सर्वात जवळच्या 621 किमी ते सर्वात दूरच्या 304,155 किमी अंतरावर असलेल्या लंबवर्तुळाकार कक्षेत फिरत होते आणि किरणोत्सर्ग पट्ट्यांच्या प्रत्येक भागातून डेटा गोळा करत होते.  आजही, सूर्याच्या हालचालींचा पृथ्वीवरील उपग्रह, अंतराळवीर आणि मोबाईल जीपीएस, इंटरनेट आणि पॉवर लाईन्सवर कसा परिणाम होतो हे समजून घेण्यासाठी शास्त्रज्ञ त्या जुन्या डेटाचा शोध घेत आहेत.  

2034 पर्यंत अंतराळात फिरणारा उपग्रह इतक्या लवकर का कोसळत आहे?

जेव्हा मोहीम संपली तेव्हा शास्त्रज्ञांना वाटले होते की दोन्ही उपग्रह 2034 पर्यंत उंचावर राहतील. मात्र, अलिकडच्या काळात सूर्याचे तापमान वाढले आहे. या वाढत्या सौर क्रियाकलापांमुळे पृथ्वीचे वातावरण थोडेसे विस्तारले आहे, ज्यामुळे कक्षेत असलेल्या उपग्रहांवर हवेचे घर्षण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.  या घर्षणामुळे उपग्रह वेगाने खाली येत आहेत. प्रोब ए प्रथम खाली पडत आहे. प्रोब बी किंचित जास्त आहे, म्हणून त्याची घसरण 2030 पर्यंत होणार नाही. 

उपग्रह पृथ्वीला धडकेल तेव्हा काय होईल?

जेव्हा उपग्रह वातावरणात प्रवेश करेल तेव्हा त्याला हवेशी तीव्र घर्षण होईल, ज्यामुळे त्याचे 99 टक्के वस्तुमान जळून राख होईल. नासाचा अंदाज आहे की टायटॅनियमचे तुकडे यासारखे काही मजबूत भाग टिकू शकतील, परंतु हे इतके कमी आहेत. ते इतक्या उंचीवरून पडेल की त्याचा बहुतेक भाग खुल्या समुद्रात पडेल.  पृथ्वीचा 70 टक्के भाग पाण्याने व्यापलेला आहे, त्यामुळे उरलेले कोणतेही तुकडे शहर किंवा गावावर पडण्याची शक्यता कमी आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला काही मिनिटे लागतील. बहुतेक लोकांना ते दिसणारही नाही कारण ते रात्री आणि समुद्रावर घडेल.  घाबरून जाण्याची अजिबात गरज नाही, कारण धोका फक्त 0.02 टक्के आहे, जो अत्यंत कमी आहे. बहुतेक तुकडे समुद्रात पडतील आणि जे काही शिल्लक राहतील ते इतके लहान आणि नगण्य असतील की दुखापत होण्याची शक्यता नगण्य असेल. ही घटना आपल्याला आठवण करून देते की उपग्रह इतके दिवस अंतराळात कसे कार्य करतात आणि सौर क्रियाकलाप पृथ्वीवर कसा परिणाम करतात.  

या उपग्रहांनी विज्ञानात कोणते विशेष योगदान दिले?

व्हॅन ऍलन प्रोब्स ए आणि बी ने यापूर्वी कधीही न मिळालेल्या रेडिएशन बेल्ट्सबद्दल माहिती दिली.  सूर्याच्या क्रियाकलापांमुळे या बेल्ट्समध्ये कसा बदल होतो, ऊर्जावान कण कसे तयार होतात आणि कसे गायब होतात याचे निरीक्षण केले. या डेटामुळे शास्त्रज्ञांना अवकाशातील हवामानाचा अधिक चांगल्या प्रकारे अंदाज लावता येतो, ज्यामुळे उपग्रहांचे नुकसान टाळता येते. अंतराळवीर सुरक्षित राहू शकतात. पृथ्वीवरील पॉवर ग्रिड आणि कम्युनिकेशन सिस्टमचे संरक्षण करता येते. मोहीम संपल्यानंतरही जुना डेटा वापरला जात आहे. शास्त्रज्ञ ते पाहून नवीन शोध लावत आहेत. हे उपग्रह दाखवतात की एक लहान मोहीम देखील कसा मोठा फरक करू शकते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
NASA Satellite CrashScience News crisis in 2034 will come in the next 24 hoursNasa Satellite Vas Allen Probe Crashनासानासा उपग्रह

इतर बातम्या

मुंबईतल्या हाजीअली दर्ग्यावर फडकणार जगातील सर्वात मोठा राष्...

मुंबई बातम्या