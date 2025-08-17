पृथ्वीपासून 150000000 KM अंतरावर घडलेल्या 'या' भयानक घटनेमुळे वाढतोय मानावाचा ब्लड प्रेशर

Geomagnetic Field Health Effects: ताण, तणाव आणि बदलती जीवनशैली यामुळे अनेकांना ब्लड प्रेशरचा त्रास होतो. चीनमध्ये केलेल्या एका नवीन अभ्यासातून ब्लड प्रेशर वाढण्यामागे आश्चर्यकारक कारण समोर आले आहे. या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की सूर्याची हालचाल केवळ अवकाशापुरती मर्यादित नाही तर ती पृथ्वी आणि मानवांच्या आरोग्यावर देखील परिणाम करू शकते. पृथ्वीपासून 150000000 KM अंतरावर घडलेल्या एका भयानक घटनेमुळे मानावाचा ब्लड प्रेशर वाढत आहे.
चिनी शास्त्रज्ञांना असे आढळून आले आहे की सूर्यामुळे पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रात होणाऱ्या चढउतारांचा मानवी रक्तदाबावरही परिणाम होऊ शकतो. हे संशोधन किंगदाओ आणि वेहाई शहरांमध्ये 6 वर्षे केले गेले, ज्यामध्ये 5 लाखांहून अधिक रक्तदाब वाचनांचे विश्लेषण केले गेले. अभ्यासात असे आढळून आले की रक्तदाब आणि पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रातील अडथळे एकाच लयीत बदलतात.
दोन्हीही वार्षिक, सहा महिन्यांच्या आणि कधीकधी तीन महिन्यांच्या चक्रात पुनरावृत्ती होतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, तापमान आणि वायू प्रदूषण (PM2.5) यासारखे रक्तदाबावर परिणाम करणारे इतर घटक तीन महिन्यांचा असा नमुना दाखवत नाहीत. यावरून हे स्पष्ट होते की चुंबकीय शक्तींचा रक्तदाबावर वेगळा आणि विशिष्ट परिणाम होऊ शकतो. कम्युनिकेशन्स मेडिसिनमध्ये या संदर्भात एक अहवाल प्रकाशित झाला आहे. या अहवालात असे दिसून आले आहे की भू-चुंबकीय विघटनांची तीव्रता प्रतिबिंबित करणाऱ्या नमुन्यात रक्तदाब पातळी वाढते आणि कमी होते. रक्तदाब आणि भू-चुंबकीय क्रियाकलापांमध्ये समान लय होती," संशोधकांनी स्पष्ट केले. दोन्ही चक्रे दर सहा महिन्यांनी, कधीकधी दर तीन महिन्यांनी, दरवर्षी
पुनरावृत्ती होत असल्याचे दिसून आले. मनोरंजक म्हणजे, हवेचे तापमान आणि वायू प्रदूषण (पीएम २.५) यासारख्या रक्तदाबावर परिणाम करणारे इतर ज्ञात घटकांनी या तीन महिन्यांच्या चक्रांची पुनरावृत्ती केली नाही, ज्यामुळे असे सूचित होते की भू-चुंबकीय शक्ती वेगळी भूमिका बजावत असतील. 'सौर क्रियेच्या वर्षांमध्ये जेव्हा भूचुंबकीय वादळे अधिक वारंवार येतात तेव्हा हा परिणाम अधिक मजबूत असल्याचे दिसून येते. अशा वेळी, भूचुंबकीय वातावरणातील बदलांना रक्तदाब अधिक वेगाने प्रतिसाद देतो. विशेषतः, महिलांचा रक्तदाब पुरुषांपेक्षा या बदलांना अधिक संवेदनशील असल्याचे आढळून आले. हे संशोधन उच्च रक्तदाब असलेल्या लोकांसाठी संभाव्य धोके अधोरेखित करते, ही स्थिती आधीच जगभरातील लाखो लोकांना प्रभावित करते. "आमच्या निकालांवरून असे दिसून येते की भूचुंबकीय क्रियाकलाप रक्तदाबात चढउतार वाढवू शकतात.