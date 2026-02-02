स्वर्ग आहे तरी कुठे? भौतिकशास्त्राच्या 'या' सिद्धांतामुळं अखेर संशोधकांना सापडली 'ती' जागा

Universe Mysteries Science News : स्वर्ग... हा शब्द विविध संकल्पनांशी जोडला जातो. किंबहुना स्वर्गाचं चित्रणही तितक्याच विविध पद्धतींनी केलं जातं. कुठं हा स्वर्ग रमणीय दाखवला जातो, तर कुठं स्वर्गात असणारी शांतता आणि शुभ्र छटा लक्ष वेधून जाते. किंबहुना जगभरातील विविध देशांमध्ये विविध समजुतींनुसार स्वर्गाची ही संकल्पना विविध माध्यमांतून सादर केली जाते. मात्र सरतेशेवटी एकच प्रश्न उरतो, तो म्हणजे खरंच स्वर्ग आहे का? आणि जर आहे तर ते नेमकं कुठंय?
हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी नुकतंच त्यांच्या एका लेखात स्वर्गासंदर्भातील काही खुलासे केले आहेत. अवकाशशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि धर्माच्या माध्यमातून त्यांनी या ब्रह्मांडात स्वर्गाबाबतच्या रहस्यांमागचं सत्य समोर आणलं आहे. हार्वर्डमधील ज्या प्रशिक्षकांनी याची उकल केली आहे त्यांचं नाव आहे डॉ. मायकल गुईलेन. भौतिकशास्त्र, गणित आणि अवकाशशास्त्र या विषयांणध्ये त्यांना डॉक्टरेट प्राप्त आहे. हे तेच गुईलेन आहेत ज्यांनी स्वर्ग आहे, तर मग ब्रह्मांडात ते नेमकं कुठंय हा प्रश्नही उपस्थित केला.
गुईलेन यांच्या मते स्वर्गाबाबतच्या या प्रश्नामुळं संशोधक आणि धार्मिक असे दोन गट पडले आहेत. मात्र त्यांनी स्वर्गाचा पत्ता शोधण्यासाठी भौतिकशास्त्रातील एका सिद्धांताचीच मदत घेतली आहे.
संशोधनातून गुईलेन यांच्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार ब्रह्मांडाचा आकार सातत्यानं मोठा होत असून, जसजशी आकाशगंगा दूर जाते, तिचा वेग वाढतोय. त्यांचा हा सिद्धांत 1929 मधील एडविन हबल यांच्या संशोधनांवर आधारित आहे. ज्यांनी पहिल्यांदाच ब्रह्मांडाच्या कक्षा रुंदावत असल्याचा सिद्धांत मांडला होता. त्यांचं असंही म्हणणं आहे ही ब्रह्मांडाची एक अशी सीमा आहे जिथं कोणतंही रॉकेट पोहोचूच शकत नाही. या सीमेला शास्त्रीय भाषेत 'कॉस्मिक होरायझन' म्हणतात. अल्बर्ट आईनस्टाईन यांच्या सिद्धांतानुसार या सीमेपर्यंत फक्त प्रकाशच पोहोचू शकतो.
बहुतांश धार्मिक ग्रंथांमध्ये सांगण्यात आलं आहे की स्वर्ग हे एक असं ठिकाण आहे जे सर्वतोपरि उच्चस्थानी असून, तितकी उंची फक्त देवाचीच असू शकते. परिणामी गुईलेन यांच्या म्हणण्यानुसार 'कॉस्मिक होरायझन' ही तिच सर्वात वरची जागा आहे. शास्त्रीय संदर्भांनुसार ब्रह्मांड आपण पाहू शकतो. मात्र, त्यापलिकडेसुद्धा एक जग असून तिथवर पोहोचणं आणि ते पाहणं अशक्य आहे. कारण, ते अशक्यच आहे. हे स्वर्ग त्याच कधीही पोहोचता न येणाऱ्या विश्वाचाच एक भाग असल्याचं गुईलेन यांचं निरीक्षण सांगतं.
(वरील माहिती सामान्य संदर्भ उपलब्ध निरीक्षण आणि वैयक्तिक सिद्धांतांवर आधारित असून झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)