भारताचे चांद्रयान-2 जिवंत आहे... पहिल्यांदाच सौर स्फोटानंतर पाठवला अत्यंत महत्वाचा डेटा; चंद्राच्या बाह्यमंडलाचे रहस्य उलगडणार

ISRO Chandrayaan 2: : भारताच्या चांद्रयान - 2 ऑर्बिटरने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. चांद्रयान - 2 च्या वैज्ञानिक उपकरणांपैकी एक, CHACE-2 (चंद्राचे वातावरणीय रचना एक्सप्लोरर-2), ने प्रथमच सूर्यापासून चंद्रावर होणाऱ्या कोरोनल मास इजेक्शन (CME) चा परिणाम पाहिला आहे. CHACE-2 अत्यंत महत्वाचा डेटा पाठवला आहे.
या डेटावरून असे दिसून आले आहे की जेव्हा कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रावर आदळले तेव्हा चंद्राच्या दिवसाच्या बाजूला असलेल्या अत्यंत पातळ वातावरणातील, ज्याला एक्सोस्फीअर म्हणतात, एकूण दाब हजार पटीने वाढला. हा दाब अशा प्रभावाचा अंदाज लावणाऱ्या पूर्वीच्या वैज्ञानिक मॉडेल्सशी सुसंगत होता. तथापि, चांद्रयान-२ वरील CHACE-2 ने प्रथमच ते थेट, म्हणजेच थेट पाहिले आहे.
चंद्राचे वातावरण खूप पातळ आहे. यालाच एक्सोस्फीअर म्हणतात. तेथील वायूचे कण आणि रेणू एकमेकांशी क्वचितच टक्कर देतात, जरी ते एकत्र असले तरीही. एक्सोस्फीअरची सीमा चंद्राच्या पृष्ठभागावरच आहे. म्हणून, चंद्राच्या एक्सोस्फीअरला "पृष्ठभाग-सीमा एक्सोस्फीअर" म्हणतात. चंद्राचे बाह्यमंडल अनेक घटकांनी बनलेले असते: सूर्याचे किरण, सौर वारा (जो हायड्रोजन, हेलियम आणि सूर्यापासून निघणारे थोड्या प्रमाणात जड आयनांनी बनलेला असतो), आणि चंद्राच्या पृष्ठभागावर आदळणारे उल्कापिंड. हे सर्व घटक चंद्राच्या पृष्ठभागावरून अणू आणि रेणू बाहेर काढतात, जे बाह्यमंडलचा भाग बनतात. सर्वसाधारणपणे, चंद्राचे बाह्यमंडळ त्याच्यात होणाऱ्या छोट्या छोट्या बदलांसाठी देखील खूप संवेदनशील असते. अशीच एक गोष्ट म्हणजे सूर्यापासून होणारे कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs).
जेव्हा सूर्य आतून मोठ्या प्रमाणात पदार्थ बाहेर काढतो, बहुतेक हेलियम आणि हायड्रोजन आयन, तेव्हा CME (कोरोनल मास इजेक्शन) होतो. चंद्राला या कोरोनल मास इजेक्शनचा विशेषतः धोका असतो. याचे कारण असे की चंद्रावर वारा किंवा मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नाही, जे त्याच्या पृष्ठभागाला सूर्याच्या प्रभावापासून संरक्षित करू शकते.
चंद्रावर CMEs चा थेट परिणाम पाहण्याची ही संधी 10 मे 2024 रोजी एका दुर्मिळ घटनेदरम्यान आली. त्या दिवशी सूर्याने अनेक CMEs सोडले. सूर्यापासून वाढलेल्या या कोरोनल मास इजेक्शनमुळे चंद्राच्या पृष्ठभागावरून अणूंचे उत्सर्जन वेगाने झाले आणि हे अणू चंद्राच्या बाह्यमंडलात गेले. यामुळे चंद्राच्या दिवसाच्या बाजूला बाह्यमंडलातील एकूण दाब वाढला.
हे निरीक्षण चंद्राच्या बाह्यमंडलाबद्दल आणि चंद्राच्या अवकाशातील हवामानाच्या परिणामांबद्दल वैज्ञानिक अंतर्दृष्टी प्रदान करेल. हे निरीक्षण केवळ चंद्र आणि चंद्राच्या अवकाशातील हवामानाबद्दल (चंद्रावर सौर उत्सर्जनाचे परिणाम) आपली वैज्ञानिक समज वाढवेल असे नाही तर चंद्रावर वैज्ञानिक तळ बांधण्याच्या आव्हानांवर देखील प्रकाश टाकेल. चंद्रावरील तळ बांधणाऱ्या वास्तुविशारदांना अशा अत्यंत घटनांचा विचार करावा लागेल जे त्यांचे परिणाम कमी होईपर्यंत चंद्राच्या वातावरणात तात्पुरते बदल करू शकतात.