  NASA ला बसला चकवा! आधी दिसले भन्नाट ढग, नंतर लक्षात आलं भयंकर संकट; जगावर काय परिणाम?

NASA Space News : विमानानेही कधी पाहिले नाहीत असे ढगांचे आकार. नासाने अंतराळातून नेमकं काय टिपलं? जाणून घ्या अवकाशातून पृथ्नीवर दिसलेल्या एका भयावह दृश्यामागची माहिती.  

सायली पाटील | Updated: May 7, 2026, 11:57 AM IST
science news NASA captures wild swirling clouds rare arctic storm over Alaska what will ne the impact on india weather monsoon

NASA Space News : पृथ्वीवरील ऋतू आणि त्यामध्ये होणारे बदल हे नेमके कोणत्या स्वरुपातील आहेत आणि ते अवकाशातून कसे दिसतात ये नासानं विविध संशोधनांतून दाखवून दिलं आहे. यावेळीसुद्धा अलास्काच्या दक्षिणेकडे हिवाळा संपण्याआधी प्रचंड हिमवर्षाव झाला. इतका की, अवकाशातून हे दृश्य पाहणं अंतराळवीरांसाठी एक अद्भूत अनुभव ठरला. मात्र हा नासाला लागलेला चकवा होता असं म्हणायला हरकत नाही. 

तुम्ही आम्ही पाहतो ते ढग प्रत्यक्षात किती महत्त्वाचे असतात आणि त्यांच्या प्रत्येक रचनेमध्ये किती गुपितं असतात याची कल्पना आहे? नासानं टीपलेल्या एका फोटोतून याच गोष्टी समोर आल्या आहेत. 

अंतराळात चकवा लागला? 

19 मार्च 2026 रोजी नासाच्या उपग्रहानं astronomical winter च्या अखेरच्या दिवशी अवकाशातून एक अविश्वसनीय दृष्य टीपलं. याचदरम्यान प्रथमदर्शनी ढगांची आणि बर्फाच्छादित पर्वतांची दृश्य आणि रचना लक्ष वेधून गेली. मात्र, अलास्काच्या आखातावर तयार होणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्यानंही संशोधकांची नजर रोखली. 

इतक्या प्रचंड थंड वातावरणातून तुलनेनं अधिक तापमान असणारी  हवा जेव्हा पुढे जाते तेव्हा त्यात बदल होतो आणि यातूनच वाऱ्याषी संलग्न वाटचाल करणारे समांतर चालणारे रुंद, मोठाले ढग तयार होतात. समुद्राच्या पृष्ठापासून हवेत जेव्हा बाष्प मिसळलं आणि आर्द्रता मिसळते तेव्हा ही क्रिया सुरू होते. अवकाशातून टीपलेल्या दृश्यानुसार किनाऱ्यानजीक मात्र आकाश निरभ्र दिसत आहे. किनाऱ्यापासून अधिक दूर गेलं असता ढगांच्या या रांगा अधिक स्पष्ट दिसतात. 

फोटोमध्ये सर्वात थरारक भाग...

नासानं टीपलेल्या या फोटोमध्ये सर्वात थरारक भाग म्हणजे, दक्षिणपश्चिमेस तयार झालेली ही एक चक्राकार ढगांची प्रणाली आहे. Matthew Cappucci या हवामान तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार तुलनेनं उष्ण पाण्यावर जेव्हा थंड हवा तयार होते तेव्हा वादळाची निर्मिती होते. ज्यामुळं हिमवृष्टी आणि मेघगर्जनेसह पाऊस अशी स्थिती ओढावते, त्यामुळं सुरुवातीला दिसलेलं हे सुंदर दृश्य कालांतरानं एका वादळातही रुपांतरित होऊ शकतं याच संकटाची चाहूल नासाला लागली. 

(छाया सौजन्य- NASA Earth Observatory)

ढगांती अशी रचना फक्त लक्षवेधीच नाही, तर त्यातून वातावरणातील बदलांबाबत जाणून घेण्याचीसुद्धा संधी मिळते. प्रत्येक रचनेमध्ये तापमान, आर्द्रता, वारे आणि भौगोलिक रचनांचं संतुलन साधलं जात असल्याचं पाहायला मिळतं. ढगांच्या सरळ रांगेपासून ते वर्तुळाकार रचनेपर्यंत आणि अगदी वादळांची निर्मिती करणाऱ्या ढगांपर्यंत अलास्काच्या अतीव दक्षिणेकडे एकाच क्षणी असंख्य वातावरणीय बदल होत असतात हेच स्पष्ट होत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

