NASA ला बसला चकवा! आधी दिसले भन्नाट ढग, नंतर लक्षात आलं भयंकर संकट; जगावर काय परिणाम?

NASA Space News : पृथ्वीवरील ऋतू आणि त्यामध्ये होणारे बदल हे नेमके कोणत्या स्वरुपातील आहेत आणि ते अवकाशातून कसे दिसतात ये नासानं विविध संशोधनांतून दाखवून दिलं आहे. यावेळीसुद्धा अलास्काच्या दक्षिणेकडे हिवाळा संपण्याआधी प्रचंड हिमवर्षाव झाला. इतका की, अवकाशातून हे दृश्य पाहणं अंतराळवीरांसाठी एक अद्भूत अनुभव ठरला. मात्र हा नासाला लागलेला चकवा होता असं म्हणायला हरकत नाही.
तुम्ही आम्ही पाहतो ते ढग प्रत्यक्षात किती महत्त्वाचे असतात आणि त्यांच्या प्रत्येक रचनेमध्ये किती गुपितं असतात याची कल्पना आहे? नासानं टीपलेल्या एका फोटोतून याच गोष्टी समोर आल्या आहेत.
19 मार्च 2026 रोजी नासाच्या उपग्रहानं astronomical winter च्या अखेरच्या दिवशी अवकाशातून एक अविश्वसनीय दृष्य टीपलं. याचदरम्यान प्रथमदर्शनी ढगांची आणि बर्फाच्छादित पर्वतांची दृश्य आणि रचना लक्ष वेधून गेली. मात्र, अलास्काच्या आखातावर तयार होणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्यानंही संशोधकांची नजर रोखली.
इतक्या प्रचंड थंड वातावरणातून तुलनेनं अधिक तापमान असणारी हवा जेव्हा पुढे जाते तेव्हा त्यात बदल होतो आणि यातूनच वाऱ्याषी संलग्न वाटचाल करणारे समांतर चालणारे रुंद, मोठाले ढग तयार होतात. समुद्राच्या पृष्ठापासून हवेत जेव्हा बाष्प मिसळलं आणि आर्द्रता मिसळते तेव्हा ही क्रिया सुरू होते. अवकाशातून टीपलेल्या दृश्यानुसार किनाऱ्यानजीक मात्र आकाश निरभ्र दिसत आहे. किनाऱ्यापासून अधिक दूर गेलं असता ढगांच्या या रांगा अधिक स्पष्ट दिसतात.
नासानं टीपलेल्या या फोटोमध्ये सर्वात थरारक भाग म्हणजे, दक्षिणपश्चिमेस तयार झालेली ही एक चक्राकार ढगांची प्रणाली आहे. Matthew Cappucci या हवामान तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार तुलनेनं उष्ण पाण्यावर जेव्हा थंड हवा तयार होते तेव्हा वादळाची निर्मिती होते. ज्यामुळं हिमवृष्टी आणि मेघगर्जनेसह पाऊस अशी स्थिती ओढावते, त्यामुळं सुरुवातीला दिसलेलं हे सुंदर दृश्य कालांतरानं एका वादळातही रुपांतरित होऊ शकतं याच संकटाची चाहूल नासाला लागली.
ढगांती अशी रचना फक्त लक्षवेधीच नाही, तर त्यातून वातावरणातील बदलांबाबत जाणून घेण्याचीसुद्धा संधी मिळते. प्रत्येक रचनेमध्ये तापमान, आर्द्रता, वारे आणि भौगोलिक रचनांचं संतुलन साधलं जात असल्याचं पाहायला मिळतं. ढगांच्या सरळ रांगेपासून ते वर्तुळाकार रचनेपर्यंत आणि अगदी वादळांची निर्मिती करणाऱ्या ढगांपर्यंत अलास्काच्या अतीव दक्षिणेकडे एकाच क्षणी असंख्य वातावरणीय बदल होत असतात हेच स्पष्ट होत आहे.