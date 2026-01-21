English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तब्बल 27 वर्षांच्या सेवेनंतर सुनीता विलियम्स NASA तून निवृत्त; 9 महिने अंतराळात जणू 'कैद'' झेलणाऱ्या Astronaut चा पगार किती होता?

Sunita Williams Retires: जीवनातील अतिशय महत्त्वाची अशी 27 वर्ष नासाच्या सेवेसाठी दिल्यानंतर आता भारतीय वंशाच्या अंतराळवीर महिला, सुनीता विलियम्स सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Jan 21, 2026, 09:58 AM IST
Sunita Williams Retires From NASA : अवकाश, अंतराळ, अंतराळ मोहिम, नासा... हे असे विषय चर्चेत आले, की भारतीयांच्या मनात काही नावं येतात. कल्पना चावला यांच्यामागोमाग येणारं असंच एक नाव म्हणजे सुनीता विलियम्स. मूळच्या भारतीय वंशाच्या आणि अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था नासासाठी काम करणाऱ्या सुनीता विलियम्स या आता NASA तून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. मंगळवार 20 जानेवारी 2025 रोजी नासानं याबाबतची अधिकृत माहिती दिली. 

नुकत्याच अवकाशातून परतलेल्या सुनीता विलियम्स यांची अखेरची मोहिम त्यांच्यासाठी अतिशय आव्हानात्मक ठरली होती, जिथं साधारण आठवड्याभरासाठी अवकाश मोहिमेवर गेलेल्या विलियम्स यांना नाईलाजानं यानातील काही तांत्रिक बिघाडांमुळं जवळपास 9 महिने अवकाशातच मुक्काम करावा लागला होता. ज्यानंतर त्यांच्या यशस्वी सेवेला 31 डिसेंबर 2025 रोजी पूर्णविराम मिळाल्याची माहिती नासानं दिली. 

विलियम्स यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचे टप्पे माहितीयेत?

सुनीता विलियम्स यांनी अवकाशात 608 दिवसांहून अधिक काळ व्यतीत केला. यामध्ये ISS अर्थात आंतरराष्ट्रीय अवकाश तळावरील 9 महिन्यांच्या मुक्कामाचाही समावेश असून या आव्हानात्मक स्थितीतही त्या निर्भीडपणे आपली जबाबदारी पार पाडताना दिसल्या. 

60 वर्षीय विलियम्स सुरुवातीला नौदलात पायलट होत्या. 27 वर्षांच्या नासाच्या सेवेदरम्यान त्यांनी अनेक उल्लेखनीय मोहिमांमध्ये योगदान दिलं. ज्यामध्ये प्रत्येक वेळी त्यांची मेहनत आणि जिद्द अधोरेखित होत राहिली. Sunita Williams यांच्या नावे महिला 
अंतराळवीरांमध्ये सर्वाधिक 9 वेळा स्पेसवॉक करण्याच्या विक्रमाची नोंद आहे. अवकाशयानातून बाहेर पडत त्यांनी मोकळ्या अवकाशात 62 हून अधिक तासांचा कालावधी व्यतीत केला आहे. 

अवकाशातील या मोहिमांमध्ये त्यांनी सोलर पॅनल दुरूस्त करणं, नवे प्रयोग करणं, ISS मधील उपकरणांवर काम करणं अशा अनेक गोष्टी केल्या. अवकाशाच्या या जगतात येण्यापूर्वी विलियम्स नौदलाच्यचा सेवेत होत्या, जेथील अनुभवामुळं त्यांना अवकाशात काम करण्यात आलेल्या आव्हानांना योग्य पद्धतीनं तोंड देता आलं. 

निवृत्तीपर कौतुक...

नासा प्रमुख जेरेड आयझॅकमॅन यांनी विलियम्स यांच्या निवृत्तीपर भाषणात त्यांचं तोंड भरून कौतुक केलं. अवकाशातल्या या जगतात सुनीता विलियम्स एक महत्त्वाच्या खेळाडू असून त्यांना उत्तम कारकिर्द आणि निवृत्तीच्या खुप साऱ्या शुभेच्छा. हे आरामदायी क्षण त्यांना मिळायलाच हवेत असं ते म्हणाले. 

सेवानिवृत्तीनंतर सध्या विलियम्स भारत दौऱ्यावर असून, नुकतीच दिल्लीमध्ये त्यांची एक मुलाखतसुद्धा पार पडली. यादरम्यान त्यांनी कल्पना चावला यांच्या 90 वर्षांच्या मातोश्रींचीही भेट घेतली. येत्या काळात अवकाश विश्वामध्ये शिक्षण घेत उत्तुंग भरारी घेणाऱ्या अनेकांच्याच प्रेरणास्थानी असणाऱ्या सुनीता विलियम्स यांना नासाकडून देण्यात येणारा पगारही कायमच चर्चेचा विषय ठरला. विविध संकेतस्थळं आणि इंटरनेटवर उपलब्ध असणाऱ्या माहितीनुसार त्या नासाच्या GS-15 या सर्वोत्तम वेतन श्रेणीमध्ये गणल्या जात होत्या. वर्षाला त्यांना साधारण $125,133 - $162,672 (जवळपास. Rs 1.08 - 1.41 crore) इतका पगार मिळत असे असं म्हटलं जातं. अर्थात हा प्रत्यक्षातील आकडा नसून, त्यात फरक असू शकतो. मात्र इंटरनेटवरील हा आकडासुद्धा अनेकांच्याच भुवया उंचावून जात आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

