English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एलियन आहेत आणि त्यांची जागाही सापडलीये? NASA च्या हाती मोठे पुरावे, कुठंय 'ती' दुनिया?

 Science News NASA Telescope : जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात दूरवरच्या वस्तूंनाही हेरणारी दुर्बिण नेमकी किती सक्षम आहे याचीच प्रचिती पुन्हा आली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Aug 28, 2025, 01:16 PM IST
एलियन आहेत आणि त्यांची जागाही सापडलीये? NASA च्या हाती मोठे पुरावे, कुठंय 'ती' दुनिया?
science news NASA Telescope Detects Signs Of Possible Alien Life On Distant World

 Science News NASA Telescope : अंतराळवीर आणि अंतराळ क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ मंडळी, खगोलशास्त्रज्ञ सध्या एका अशा शोधाच्या अगदी जवळ पोहोचले आहेत जिथं पृथ्वीचं अस्तित्वं असणाऱ्या सूर्यमालेपलिकडेसुद्धा एक वेगळं जग अस्तित्वात असून सतत त्या जगातून पृथ्वीवर संकेत येत असल्याचं सिद्ध झालं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नासा अर्थात अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेच्या संशोधकांनी जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप नावाच्या अतिशय कार्यक्षम अशा दुर्बिणीतून K2-18b नावाच्या एका दुसऱ्या आकाशगंगेच्या वातावरणीय लहरींमध्ये काही रायायनिक बदल पाहिले. साधारण 124 प्रकाशवर्षे दूर असणाऱ्या या विश्वातून मिळालेली ही चिन्हं बऱ्याच गोष्टी सूचित करत आहेत. 

दुर्बिणीनं केलेल्या निरीक्षणानुसार dimethyl sulphide (DMS) आणि dimethyl disulphide (DMDS) हे दोन असे वायू आहेत ज्यांची निर्मिती सजीव मायक्रोब algae पासून होते. हेच वायू त्या ग्रहावरही आढळले. K2-18b हा पृथ्वीपेक्षा अडीचपट मोठा ग्रह असून, त्या ग्रहाचं वेगळ्या सूर्यमालेतील स्थान पाहता तिथं द्रव रुपात पाण्याचे साठे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असं अभ्यासकांचं मत. या ग्रहावरील वायूशी झालेला संपर्क पाहता तिथं सजीवसृष्टीचा वावर आणि प्रचंड महासागरही असू शकतात. 

हेसुद्धा वाचा : 'सोडून द्या तो पर्वत... वैष्णो देवी क्रोधित आहे, तिची तपस्या भंग करू नका', ओक्साबोक्शी रडत एका व्यक्तीनं असं का म्हटलं? 

'हा एक अतिशय सबळ पुरावा असून, तिथं जीवसृष्टीचं अस्तित्वं असूही शकतं. मी वास्तवात असं म्हणू शकतो की आपण पुढील एक ते दोन वर्षात याबाबतचा निष्कर्षही काढू शकतो', अशी महत्त्वपूर्ण माहिती केम्ब्रिज विद्यापीठाच्या निक्कू मधुसूदन या astrophysicist यांनी दिली, ज्यांनी या निरीक्षणाचं नेतृत्त्वं केलं. आश्चर्याची बाब म्हणजे वरील वायुंच्या हालचाली त्या ग्रहावर पृथ्वीपेक्षा कैक पटींनी जास्त असून त्याचमुळं एलियनचं अस्तित्वं आणि जीवसृष्टीबाबतचे तर्क खरे ठरू शकतात. 

दरम्यान, एलियनं अस्तित्वं, सापडणारे पुरावे हे अंतिम संशोधन नसून त्यावर आता नव्यानं संशोधन केलं जात असून या गोष्टीची नोंद घ्यावी असंही संशोधकांनी सूचित केलं. परग्रहावरील जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाविषयी अंतिम विधान करण्यासाठी संशोधकांना त्यांच्या निरीक्षणावर आणि पुराव्यांवर 99.99999% टक्के ठाम असावं लागणार आहे. सध्या फक्त वायूच्या संकेतांवरून अंतिम निष्कर्ष काढणं योग्य नसेल असं ज्येष्ठ तज्ज्ञांचं मत ठरत आहे. त्यामुळं आता या संशोधनाचा नवा टप्पा नेमका कसा असेल आणि त्यातून होणतं गूढ उकलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

FAQ

K2-18b ग्रह काय आहे?
K2-18b हा पृथ्वीपासून 124 प्रकाशवर्षे दूर असलेला एक परग्रह (exoplanet) आहे, जो लिओ तारकासमूहातील K2-18 नावाच्या लाल बटू ताऱ्याभोवती फिरतो.

जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपने K2-18b बद्दल काय शोधले?
नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपने (JWST) K2-18b च्या वातावरणात मिथेन, कार्बन डायऑक्साइड आणि संभाव्यपणे डायमिथाइल सल्फाइड (DMS) आणि डायमिथाइल डायसल्फाइड (DMDS) या वायूंचे संकेत शोधले. 

DMS आणि DMDS हे वायू काय सूचित करतात?
पृथ्वीवर DMS आणि DMDS हे वायू फक्त सजीव प्राण्यांद्वारे तयार होतात, विशेषतः समुद्री सूक्ष्मजीवांद्वारे. K2-18b वर या वायूंची उपस्थिती जीवसृष्टीच्या शक्यतेचा संकेत आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
NasaNASA NewsJames Webb Spacetelescopeexoplanet

इतर बातम्या

'मराठी माणसाची एकजूट टिकवू नये राहू नये यासाठी फडणवीसा...

महाराष्ट्र बातम्या