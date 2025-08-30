NASA च्या वॉयजर 2 नं हेरली ब्रह्मांडाची धडकी भरवणारी भुणभूण; हा एलियनचा संदेश?

NASA Voyager 2 Satellite : इंटरनरनॅशनल स्पेस स्टेशन अर्थात आयएसएसवर असणारे नासाचे अंतराळवीर दर दिवशी नवनवीन संशोधनांची माहिती पृथ्वीपर्यंत पोहोचवत असतात. तर, याच नासा म्हणजे अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेच्या अंतराळात असणाऱ्या एका उपकरणानं पुन्हा एकदा कमाल केली आहे. इतकंच नव्हे, तर त्याचे संकेत पृथ्वीपर्यंतसुद्धा पाठवले आहेत.
नासाच्या वॉयजर 2 नं आपल्या दीर्घ प्रवासामध्ये एक अनपेक्षिक आणि तितकाच भयावह आवाज हेरला असून, हा आवाज सातत्यानं सुरू असणाऱ्या भुणभूणीसारखा असल्याचं प्राथमिक स्वरुपात सांगण्यात आलं. संशोधकांच्या माहितीनुसार हा कोणताही सामान्य आवाज नसून तो प्लाझ्मा लहरींचा आवाज असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या लहरी त्या (Charged Particles) अवशोषित कणांमधील लहरी आहेत ज्या ताऱ्यांमध्ये फिरत राहतात. यातून पुन्हा एकदा हेच सिद्ध होत आहे की अवकाश पूर्णत: रिकामं नसून, त्यात प्लाझ्मा नामक असंख्य कणांचं अस्तित्वं आहे.
चित्रपट किंवा अवकाशाची आभासी चित्र दाखवताना अनेकदा मोकळी जागा पाहायला मिळते. ज्यामुळं अवकाशात बरीच मोकळी जागा आहे असाच अनेकांचा समज होतो. प्रत्यक्षात मात्र तसं नाही. कारण, अवकाशात सर्वत्र (Charged Particles) म्हजेच प्लाझ्मा लहरी आहेत. या लहरी ब्रह्मांडीय महासागरातील कंपनांप्रमाणं असून, वॉयजर 2 मध्ये असणारी उपकरणं या लहरींना हेरू शकतात. ये यान त्या लहरींना ध्वनीरुपात हेरतात, ज्या मानवाला ऐकणंही शक्य असतं.
वॉयजर 2 मध्ये असं उपकरण लावण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये प्लाझ्मा वेब सबसिस्टीम (PWS) असून, ते प्लाझ्मा लहरींतून तयार होणाऱ्या उर्जेला मापण्याचं काम करतं. जेव्हा हे सिग्नल यंत्राकडून रेकॉर्ड होतात तेव्हा शास्त्रज्ञ त्या आकड्यांना आवाजात रुपांतरीत करतात जेणेकरून त्या लहरी ऐकण्याजोग्या होतात. या संपूर्ण संशोधनातून एक बाब स्पष्ट होत आहे की, Interstellar Space पूर्णपणे शांत नाही.
दरम्यान, वॉयजर 2 नं हेरलेल्ल्या या आवाजांना रेकॉर्ड करत याकडे काहीजण एलियनचा संदेश म्हणून पाहत आहेत, तर काहीजण या ब्रह्मांडातील कैक गोष्टी आजही अनुत्तरितच आहेत याकडे लक्ष वेधत आहेत. सदर अध्ययनातून ब्रह्मांडीय लहरी नेमका कसा प्रवास करतात आणि सूर्यापासून निघणाऱ्या वायूलहरी कशा कमकुवत होतात याचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधकांना मदत होणार आहे.
