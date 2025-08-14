English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
 पृथ्वीवर महाभयानक संकट येणार आहे. हे संकट म्हणजे पृथ्वीवर घडणारी भौगोलिक बदल आहे. याचा  परिणाम संपूर्ण  जगावर होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 14, 2025, 10:28 PM IST
पृथ्वी महाभयानक संकटात! 7 खंड एकत्र येऊन ज्वालामुखीचा उद्रेक होणार, जमीन ओसाड पडणार; हवामान बदलणार आणि...

Amasia: पृथ्वीवर महाभयानक संकट येणार आहे.  लाखो वर्षांपूर्वी, एक विशाल आणि एकत्रित खंड पँजिया सात खंडांमध्ये विभागला गेला. आता याबद्दल एक धक्कादायक खुलासा झाला आहे. अहवालानुसार, हे खंड आता एकत्र येऊन अमासिया नावाचा एक नवीन महाखंड निर्माण होणार आहे. यात आशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे.  7 खंड एकत्र येऊन ज्वालामुखीचा उद्रेक होणार आहे. जमीन ओसाड पडणार आहे. हवामान बदलणार आहे. यामुळे पृथ्वीचा भूगोलच बदलणार आहे.  

ऑस्ट्रेलिया दरवर्षी सुमारे 7 सेमी वेगाने आशियाकडे सरकत आहे. हे ऐकायला थोडेसे वाटेल, पण प्रचंड वेगाने हे घडत आहे. हे अचानक झालेले नाही, तर सुमारे 80  दशलक्ष वर्षांपूर्वी अंटार्क्टिकापासून वेगळा झाल्यापासून हा खंड गतिमान आहे. शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की 20 - 30  कोटी वर्षांत ही गती ऑस्ट्रेलियाला आशियाशी टक्कर देण्यास भाग पाडेल. अमेरिका देखील कदाचित या प्रक्रियेत सामील होईल, ज्यामुळे अमासिया नावाचा एक नवीन खंड तयार होईल. तथापि, ही प्रक्रिया सोपी नसेल. जरी यामुळे भयानक भूकंप आणि ज्वालामुखी निर्माण होतील.

खंड एकमेकांच्या जवळ येताच, नवीन खंडाभोवती एक नवीन 'अग्नीचे वलय' तयार होईल. टक्करमुळे तयार झालेल्या नवीन सीमांवर भयानक ज्वालामुखी निर्माण होतील. सीमा जळत असतील. आतील वातावरण आजच्या वातावरणापेक्षा खूप वेगळे असेल. जमीन कोरडी आणि ओसाड होईल आणि हवामानात आमूलाग्र बदल होतील.
आता, फक्त एकच खंड आणि एक नवीन जग असल्याने, फक्त एकच महासागर असेल. जगातील सर्व महासागर एकत्रित होऊन एक महान महासागर तयार होईल जो या महान खंडाभोवती असेल. एक महान प्रशांत महासागर असेल, किंवा कदाचित त्याचे नाव बदलले जाईल.

तथापि, तांत्रिक क्षेत्रात हा बदल आधीच स्पष्ट आहे. 2016 मध्ये, ऑस्ट्रेलियाच्या जीपीएस निर्देशांकांमध्ये सुमारे 1.8 मीटरने बदल झाला, ज्यामुळे त्यांची पोझिशनिंग सिस्टम राष्ट्रीय स्तरावर अपडेट करावी लागली. पँजिया हा प्राचीन खंड 335 ते 175 दशलक्ष वर्षांपूर्वी अस्तित्वात होता. सुमारे 200 दशलक्ष वर्षांपूर्वी तो विभागला जाऊ लागला. यामुळे सात खंड आणि पाच महासागरांची निर्मिती झाली. शास्त्रज्ञ म्हणतात की ही प्रक्रिया थांबत नाही. पृथ्वीच्या जीवनकाळात, ती चक्रीय पद्धतीने विकसित होते, जिथे खंड प्रथम वेगळे होतात आणि नंतर पुन्हा एकत्र येतात. कोआला, कांगारू, वोम्बॅट आणि प्लॅटिपस यांना कधीही भक्षकांचा सामना करावा लागला नाही. ते पूर्णपणे वेगळ्या खंडावर वेगळे जीवन जगतात म्हणून ते खूप वेगळ्या पद्धतीने उत्क्रांत झाले आहेत. जेव्हा हे खंड एकत्र येतील तेव्हा हे प्राणी एका नवीन वास्तवाला सामोरे जातील जे त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करू शकते.

