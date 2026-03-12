English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Explainer : पृथ्वीवर 70 कोटी वर्षांपूर्वी असं काय घडलं की हा संपूर्ण ग्रह गोठला? संशोधकांमुळं जगाला मिळालं या प्रश्नाचं उत्तर

Explainer : पृथ्वीवर 70 कोटी वर्षांपूर्वी असं काय घडलं की हा संपूर्ण ग्रह गोठला? संशोधकांमुळं जगाला मिळालं या प्रश्नाचं उत्तर

Snowball Earth Mystery : पृथ्वी...सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं असणारा एकमेव ग्रह. अब्जावधी वर्षांपासून अगदी पृथ्वीच्या उत्पत्तीपासूनच्या दिवसांचा आढावा घेतल्यास या ग्रहामध्ये झालेले बदल प्रचंड भारावणारे आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Mar 12, 2026, 02:56 PM IST
Snowball Earth Mystery : पृथ्वीची उत्पत्ती नेमकी कधी झाली याची काही तिथी किंवा कालावधी उपलब्ध नसला तरीही जीवसृष्टीचं अस्तित्वं असणाऱ्या या ग्रहाचं वय 4.54 बिलियन वर्षे असल्याचं सांगण्यात येतं. आजच्या घडील पृथ्वीविषयी इंटरनेटवर सर्च केलं असता जी छायाचित्र समोर येतात ती पाहता ही पृथ्वी आधीपासून, अर्थात उत्पत्ती झाली त्या क्षणापासून अशीच होती का? हा प्रश्नही अनेकांच्या मनात घर करतो. याचं उत्तर, नाही! 

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जेव्हा पृथ्वीच्या भूतकाळात डोकावण्यात येतं तेव्हा एक वेगळंच पर्व समोर येतं. आजपासून जवळपास 70 कोटी वर्षांपूर्वी पृथ्वी निळ्याशार रंगाची नसून ती पांढऱ्याशुभ्र रंगाची होती असे काही संदर्भ आणि निरीक्षणांचे अहवाल सांगतात. पृथ्वी तेव्हा जणू एखाद्या बर्फाच्या गोळ्यासारखीच होती, इथं इतकी भयंकर अवस्था होती की भूमध्य रेषेपासून सर्वत्र बर्फच बर्फ होता. पण, हे असं का झालं होतं? 70 कोटी वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर नेमकं काय घडलं होतं? याचाच उलडगा आता संशोधकांनी केला आहे. 

70 कोटी वर्षांपूर्वी काय घडलेलं? 

नॉर्वेच्या आर्क्टिक युनिवर्सिटीतील संशोधकांनी मांडलेल्या एका सिद्धांतानुसार पृथ्वीला बर्फाच्या गोळ्यात रुपांतरित करण्यास कारणीभूत ठरलेला घटक होता, मीठ. बर्फावर सूर्यकिरणं पडली असता ती परावर्तित होतात आणि त्यामुळं तापमानात घट होते. मात्र फक्त हा बर्फच पृथ्वीवर इतक्या प्रचंड प्रमाणात तापमानात घसरणीस कारणीभूत नसून प्राध्यापक मार्टिन रिपडल आणि त्यांच्या टीमनं केलेल्या संशोधनानुसार जेव्हा समुद्रातील पाणी गोठतं तेव्हा त्यातून मिठाचे स्फटिकरुपी खडे दिसण्यास सुरुवात होते. 

अतिशय नीचांकी तापमानावर हे खडे पृष्ठावर येऊन त्यामुळं एक पांढरा थर दिसू लागतो. हैराण करणारी बाब म्हणजे, हे मीठ सर्वसामान्य मिठाहून आणि प्रत्यक्षात बर्फाहूनही अधिक चकाकणारं असतं. ज्यामुळं हे मीठ 'रिफ्लेक्टीव्ह शील्ड'प्रमाणं काम करतं, ज्यामुळं त्या काळात सूर्याची तीव्र किरणंही अवकाशातच माघारी पाठवली आणि त्यामुळं पृथ्वीच्या तापमानात लक्षणीय घट झाली. 

हे संशोधन समजावून सांगताना संशोधकांनी काही खास मुद्दे मांडले. ज्यानुसार त्यावेळी उष्णता इतकी कमी होती की बर्फ वितळण्याऐवजी त्याचं थेट वायूत रुपांतर झालं. संशोधकांच्या मते बर्फाचा थर उडाला असला तरीही मिठाचा थर मात्र मागे राहिला. सागरी मिठामध्ये विविध प्रकारचे मॉलेक्यूल्स आढळतात, ज्यापैकी काही उणे 8 अंशापर्यंतच्या तापमानावर गोठतात तर, काही उणे 36 अंशावर. त्या काळात जसजसा गारठा वाढत गेला तसतसं मीठ गोठण्यास सुरुवात झाली आणि थंडीचा कडाका वाढतच गेला. 

हे संशोधन काय सूचित करतं? 

आतापर्यंत पृथ्वीच्या या बर्फाच्छादित रुपाला 'स्नोबॉल अर्थ' म्हटलं जात असून, असं समजलं जात होतं की वातावरणात त्यामुळं वातावरणात कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमी होणं अपेक्षित होतं. मात्र, नव्या मिठाच्या समीकरणानं अनेक गोष्टी बदलल्या. ज्यामुळं या संशोधनात पुढं काय नवी रहस्य समोर येतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

