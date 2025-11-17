12000 वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर जे घडलं होत तसचं काही तरी भयानक पुन्हा घडणार? भारत, अमेरिका, आफ्रिकेला मोठा धोका

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
12000 वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर जे घडलं होत तसचं काही तरी भयानक पुन्हा घडणार आहे. भारत, अमेरिका, आफ्रिकेला मोठा धोका  इशारा देण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 17, 2025, 11:38 PM IST
Science News: 12000 वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर जे घडलं होत तसचं काही तरी भयानक पुन्हा घडणार अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.  युरोप आणि इतर अनेक खंडांना उबदार ठेवणारा अटलांटिक महासागराचा मुख्य सागरी प्रवाह आता नाहीसा होत चालला आहे. आइसलँडने या प्रवाहाचे वर्णन त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. जर हा प्रवाह थांबला तर युरोपमध्ये आणखी एक हिमयुग येऊ शकतो.  सर्वत्र फक्त बर्फ असेल.  मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आइसलँडचे हवामान मंत्री जोहान पाल जोहानसन यांनी याला देशासाठी अस्तित्वाचा धोका असल्याचे म्हटले आहे. सरकार आता सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी योजना आखत आहे, कारण उत्तर ध्रुवावर असलेल्या आइसलँडला सर्वात जास्त फटका बसेल. 

अटलांटिक प्रवाह कोणता? 

अटलांटिक मेरिडिओनल ओव्हरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) नावाचा हा प्रवाह उष्ण कटिबंधातून आर्क्टिकमध्ये उबदार पाणी वाहून नेतो. यामुळे युरोपातील हिवाळा सौम्य होतो, परंतु हवामान बदलामुळे आर्क्टिक बर्फ वितळत आहे. ग्रीनलँडच्या बर्फाच्या थरातून थंड पाणी समुद्रात वाहत आहे. 
शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की हे थंड पाणी प्रवाहात व्यत्यय आणू शकते. जर AMOC कोसळला तर हिवाळ्यात उत्तर युरोपमधील तापमानात लक्षणीय घट होईल, ज्यामुळे बर्फ आणि बर्फाची वादळे वाढतील. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की हा प्रवाह यापूर्वीही कोसळला आहे.  ज्यामध्ये गेल्या हिमयुगापूर्वी देखील सुमारे 12,000 वर्षांपूर्वीचा समावेश आहे. 

जगावर काय परिणाम होणार? 

AMOC च्या पतनाचा परिणाम केवळ युरोपवरच नाही तर जगभरातील अनेक देशांवर होऊ शकतो. आफ्रिका, भारत आणि दक्षिण अमेरिकेतील पावसाचे प्रमाण विस्कळीत होऊ शकते. अंटार्क्टिकामध्ये उष्णता वाढू शकते, जिथे बर्फ आधीच धोक्यात आहे. जागतिक तापमान वाढल्याने पुढील काही दशकांत ही घटना पूर्ण होईल असा इशारा शास्त्रज्ञ सतत देत आहेत. 
"हे कधी होईल यावर बरेच संशोधन झाले आहे, परंतु समाजावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल फार कमी माहिती आहे," असे फिनिश हवामान संस्थेतील शास्त्रज्ञ अलेक्सी नुमेलिन म्हणाले. जर्मनीतील पॉट्सडॅम संस्थेचे स्टीफन रहमस्टॉर्फ म्हणाले की विज्ञान वेगाने बदलत आहे. "वेळ कमी आहे, कारण शेवटचा टप्पा जवळ येत आहे." 

