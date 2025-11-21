English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

झुरळ पृथ्वीवरून नाहीसे झाले तर काय होईल? संशोधकांचे धडकी भरवणारे संशोधन

झुरळ पृथ्वीवरून नाहीसे झाले तर काय होईल? संशोधकांनी याबाबत धडकी भरवणारे संशोधन केले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 21, 2025, 12:07 AM IST
झुरळ पृथ्वीवरून नाहीसे झाले तर काय होईल? संशोधकांचे धडकी भरवणारे संशोधन

Cockroach In Earth Cycle : जगातील बहुतेक लोक झुरळांना घाण समजतात आणि त्यांना घारबतात. झुरळे पृथ्वीवरील जीवसृष्टीतील महत्वाचा भाग आहेत. पृथ्वीवरून झुरळे नष्ट झाली तर संपूर्ण ग्रहाच्या परिसंस्थेसाठी एक गंभीर धोका निर्माण होईल अशी भिती संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. वन उत्पादन, मातीची गुणवत्ता, अन्नसाखळीचे संतुलन आणि लहान प्राण्यांचे अस्तित्व या सर्वांवर गंभीर परिणाम होईल.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएनएएस (प्रोसिडिंग्ज ऑफ द नॅशनल अकादमी ऑफ सायन्सेस) मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की झुरळांमध्ये आढळणारे ब्लाटाबॅक्टेरियम नावाचे बॅक्टेरिया नायट्रोजनचे पुनर्वापर करतात आणि त्याचे आवश्यक पोषक तत्वांमध्ये रूपांतर करतात. म्हणूनच झुरळे अत्यंत कठोर वातावरणात टिकून राहतात आणि जिथे इतर कीटक जगू शकत नाहीत तिथे परिसंस्थेचा समतोल राखतात. जर ही प्रजाती नाहीशी झाली तर अनेक नैसर्गिक प्रक्रिया विस्कळीत होतील आणि मानवी जीवनावर परिणाम होईल.

झुरळे नाहीशी झाली तर जंगलाच्या जमिनीवर सेंद्रिय कचऱ्याचे थर जमा होतील. विरघळण्याची प्रक्रिया मंदावेल आणि मातीची सुपीकता कमी होईल. हळूहळू, झाडांची वाढ कमकुवत होईल आणि संपूर्ण वनव्यवस्था थकल्यासारखे वाटू लागेल. एका लहान कीटकाचे गायब होणे हे कदाचित क्षुल्लक वाटेल, परंतु या लहान घटकांमुळे परिसंस्था टिकून राहतात. सरडे, बेडूक, पक्षी, लहान सस्तन प्राणी आणि अनेक कीटक झुरळांवर अवलंबून असतात. ते एक विश्वासार्ह आणि सतत उपलब्ध असलेले अन्न स्रोत आहेत. जर ते अचानक गायब झाले, तर -

• भक्षकांना पर्यायी अन्न शोधावे लागेल,
• स्पर्धा वाढेल,
• अनेक लहान प्राणी उपाशी राहतील,
• अन्नसाखळीत डोमिनो इफेक्ट सुरू होईल.
नायट्रोजन फॅक्टरी
जर ही प्रजाती नाहीशी झाली तर अनेक पर्यावरणीय कोनाडे रिकामे राहतील आणि विविधतेत मोठ्या प्रमाणात घट होईल. झुरळांच्या शरीरातील ब्लाटाबॅक्टेरियम बॅक्टेरिया कचऱ्याचे अमीनो आम्ल आणि जीवनसत्त्वांमध्ये रूपांतर करतात. ही निसर्गाची अद्वितीय सहकारी प्रणाली आहे.
म्हणूनच ते
- • कठोर, पोषक तत्वांनी ग्रस्त नसलेल्या परिस्थितीत टिकून राहतात,
• अशा कोनाड्यांमध्ये संतुलन राखतात जिथे इतर कीटक पोहोचू शकत नाहीत.
शेतीवर मोठा परिणाम
झुरळे शेतांभोवती कुजणारे पदार्थ देखील तोडतात आणि ते मातीत परत आणतात. जर ते गायब झाले तर -
• सेंद्रिय कचरा अधिक हळूहळू विघटित होईल,
• मातीतील नायट्रोजन कमी होईल,
• शेतकऱ्यांना अधिक रासायनिक खते वापरावी लागतील,
• आणि यामुळे जल प्रदूषणासह पर्यावरणीय धोके वाढतील.
अशाप्रकारे, हे "अवांछित स्वयंपाकघरातील कीटक" शांतपणे शेतीचे उत्पादन वाढविण्यास मदत करते.
मातीचे आरोग्य बिघडेल, जैवविविधता कमी होईल.
माती ही केवळ वाळू आणि रेतीचे मिश्रण नाही तर एक सजीव प्रणाली आहे. झुरळे—
• मृत वनस्पती तोडतात,
• मातीत पोषक घटक जोडतात,
• आणि अनेक लहान प्राण्यांना अन्न पुरवतात.
त्यांच्या गायब होण्यामुळे अनेक भागात माती मरेल, वनस्पतींची वाढ खुंटेल आणि संपूर्ण अन्नजाळ्यावर परिणाम होईल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
science newscockroach disappeared from the earthResearchers have done a shocking researchझुरळ

इतर बातम्या

मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला! 12...

महाराष्ट्र बातम्या