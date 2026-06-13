संपूर्ण जगात उष्णता वाढताना अटलांटिक महासागरातील पाणी थंड कसं?'हिमयुग' येण्याचा धोका!

Atlantic Cold Blob: पृथ्वीवरील बहुतांश महासागरांचे तापमान वाढत असताना अटलांटिक महासागरातील एक विशिष्ट भाग मात्र उलट थंड होत असल्याचे शास्त्रज्ञांच्या निदर्शनास आले आहे. या रहस्यमय भागाला ‘कोल्ड ब्लॉब’ किंवा ‘नॉर्थ अटलांटिक वॉर्मिंग होल’ असे म्हटले जाते. नव्या संशोधनानुसार हा प्रकार जगातील सर्वात महत्त्वाच्या महासागरीय प्रवाहांपैकी एक असलेल्या AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) प्रणालीच्या कमकुवत होत चाललेल्या स्थितीचा इशारा असू शकतो.
ग्रीनलँड आणि आइसलँडच्या दक्षिणेकडील अटलांटिक महासागरात असा एक भाग आहे, जिथे समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान इतर भागांच्या तुलनेत कमी होत आहे. जागतिक तापमानवाढीच्या काळातही हा भाग थंड राहिल्याने शास्त्रज्ञांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले. गेल्या अनेक दशकांपासून या भागातील तापमानात घट दिसून येत आहे.
AMOC ही अटलांटिक महासागरातील प्रचंड जलप्रवाह प्रणाली आहे. ती उष्ण कटिबंधातील गरम पाणी उत्तर दिशेला वाहून नेते आणि थंड पाणी पुन्हा दक्षिणेकडे परत आणते. ही प्रक्रिया युरोप, उत्तर अमेरिका आणि इतर अनेक प्रदेशांच्या हवामानावर प्रभाव टाकते. या प्रणालीमुळे अनेक देशांमध्ये तापमान संतुलित राहण्यास मदत होते.
नवीन अभ्यासानुसार ‘कोल्ड ब्लॉब’ हा केवळ स्थानिक हवामानातील बदल नसून AMOC कमकुवत होत असल्याचे संकेत देतो. महासागरातील उष्णता त्या भागापर्यंत पूर्वीइतकी पोहोचत नसल्यामुळे हा प्रदेश थंड होत असल्याचे संशोधनात आढळले आहे. काही अभ्यासांनुसार शतकाच्या अखेरीस AMOC मध्ये मोठी घट होऊ शकते.
जर AMOC मोठ्या प्रमाणात कमजोर झाला, तर युरोपमधील तापमानात लक्षणीय घट, दुष्काळ, अतिवृष्टी, समुद्रपातळीत वाढ आणि हवामानातील तीव्र बदल दिसू शकतात. अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर समुद्राची पातळी वाढण्याचाही धोका व्यक्त करण्यात आला आहे. काही तज्ज्ञ याला पृथ्वीच्या हवामान व्यवस्थेतील संभाव्य ‘टिपिंग पॉइंट’ मानतात.
शास्त्रज्ञ अजूनही या घटनेचा सखोल अभ्यास करत आहेत. AMOC किती वेगाने कमजोर होत आहे, याबाबत मतभेद असले तरी परिस्थिती गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. हवामान बदलाचे परिणाम अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी महासागरांवरील निरीक्षणे आणि संशोधन वाढवण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली जात आहे.