6000 वर्षांपूर्वीचे अवशेष, DNA कोणाशीही जुळेना पण त्यांची भाषा आजही 'इथे' बोलतात; हा एलियन्सचा पुरावा की..

Scientists Found 6000 Year Old Remains: संशोधकांना आढळून आलेल्या काही गोष्टी त्यांनाही थक्क करुन गेल्या. सामान्यपणे कोणताही सांगाडा सापडल्यानंतर त्याचा संदर्भ सध्याच्या कोणत्या ना कोणत्या मानवी डीएनएशी जोडता येतो. पण इथं असं नाहीये.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 23, 2025, 11:22 AM IST
6000 वर्षांपूर्वीचे अवशेष, DNA कोणाशीही जुळेना पण त्यांची भाषा आजही 'इथे' बोलतात; हा एलियन्सचा पुरावा की..
संशोधकही झाले थक्क (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Scientists Found 6000 Year Old Remains: पृथ्वीवर एकेकाळी खरोखरच एलियन वास्तव्यास होते की काय असा प्रश्न पडावा असे काही धक्कादायक पुरावे संशोधकांच्या हाती लागले आहेत. साधारणपणे 6 हजार वर्षांपूर्वी दक्षिणेकडे स्थलांतर केलेली ही जमात शिकार करुन मांस साठवून ठेवणारी होती. सध्याच्या कोलंबियातील बोगोटा येथील अल्टिप्लानोमध्ये ही जमात स्थायिक झाली होती. पुढील चार हजार वर्षांमध्ये ही जमात कृषीप्रधान संस्कृतीमध्ये परावर्तित झाली असली तरी हे लोक नेमके कोण होते हे अजूनही संशोधकांना ठाऊक नाही. त्यामुळेच हे एलियन म्हणजेच आधीचं आणि नंतरचं कोणतही अस्तित्व नसलेले लोक कोण होते याबद्दलचं गूढ अधिक वाढलं आहे. हे खरोखरच मानव होते की इतर कोणी अशी शंकाही बोलून दाखवली जात आहे.

हे लोक अचानक रेकॉर्डमधून गायब कसे झाले?

हे कोणीही लोक असले तरी ते सध्या मानवाकडे उपलब्ध असलेल्या अनुवांशिक रेकॉर्डमधून म्हणजेच डीएनए ट्रेसमधून गायब झालेत. सांगाड्याच्या अवशेषांमधील तुकड्यामध्ये आढळून आलेल्या डीएनएद्वारे ही अचानक बेपत्ता झालेली आणि आपल्याकडे अजूनही नोंद नसलेली मानवी प्रजाती कोणती आहे याचा शोध आता घेतला आहे. या प्रजातीला शोधणाऱ्या संशोधकांच्या पथकाला या मानवाच्या आधीचे आणि नंतरचे कोणतेही प्राचीन नातेवाईक किंवा आधुनिक वंशज सापडले नाहीत. त्यामुळे या प्रजातीसंदर्भातील गूढ अधिक वाढलं आहे. विचित्र बाब म्हणजे हे अवशेष जिथे सापडले आहेत ते डीएनए मूळ कोलंबियन लोकांशी संबंधित नाहीत. आतापर्यंतच्या संशोधनामधून त्या गूढ मानवी प्रजातीचा संबंध आता पनामाच्या इस्थमसवर राहणाऱ्या आणि चिबचान भाषा बोलणाऱ्या लोकांशी अधिक असल्याचं दिसत आहे. आता अशी शक्यता मानली जात आहे की ही प्रजाती या प्रदेशात पसरली असावी. स्थानिक लोकसंख्येमध्ये हे स्थलांतरित लोक इतके मिसळले असतील की त्यांच्यातील अनुवंशीक जीन्स हळूहळू नामषेश झाले असतील. मात्र या दाव्याला कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. 

मूळ कुठून अन् कसं शोधतात?

प्रत्येक दक्षिण मूळ अमेरिकन वंशावळ त्याच्या सुरुवातीच्या पूर्वजांपर्यंत शोधता येतो. 1968 मध्ये बांधकाम कामगारांनी अमेरिकेतील सर्वात प्राचीन ज्ञात लोकांपैकी एक असलेल्या क्लोविस लोकांमधील एका मुलाची 12700 वर्षे जुनी कवटी शोधून काढली तेव्हा सापडलेल्या अँझिक-1 व्यक्तीपासून एक वंशावळ अगदी खालीपर्यंत उतरते. हा तरुण मुलगा उत्तर, मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेतील आधुनिक स्थानिक लोकांशी संबंधित आहे. मध्य अँडीजमध्ये आढळणारा आणखी एक वंश कॅलिफोर्नियाच्या चॅनेल बेटांवर राहणाऱ्या प्राचीन लोकांपासून येतो. आणखी एक वंश, जो क्लोविस लोकसंख्येचा आहे, तो बेलीझ, ब्राझील आणि चिलीमधील सर्वात जुन्या मध्य आणि दक्षिण अमेरिकन लोकांशी संबंधित आहे.

उत्तर आणि दक्षिण अशी विभागणी

आधुनिक आदिवासी लोकांच्या पूर्वजांनी अमेरिका कशी वसवली होती याची कथा डीएनएच्या माध्यमातून सांगता येते. मूळ सायबेरियन आणि पूर्व आशियाई गटांमध्ये अमेरिका वसवणाऱ्यांचे अंश सापडतात. 20 हजार वर्षांपूर्वी, पूर्व पाषाणयुगाच्या काळात प्रथम या दोन्ही प्राजतींचे डीएनए जिन्स मिसळले गेले असे मानले जाते. नंतर सुमारे 16 हजार वर्षांपूर्वी बर्फाचा पूल ओलांडून मानव उत्तर अमेरिकेत पोहोचला. तेव्हाच ही वंशावळ उत्तर मूळ अमेरिकन आणि दक्षिण मूळ अमेरिकन अशी विभागली गेली. उत्तर मूळ अमेरिकन वंशावळ बहुतेकदा उत्तर अमेरिकेत राहिलेल्या लोकसंख्येपासून बनलेली असली तरी, आणखी तीन वंशावळ दक्षिण मूळ अमेरिकन वंशावळीत विभागल्या गेल्या. 

तीन प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश

"होंडुरासच्या किनाऱ्यापासून उत्तर कोलंबियन अँडीजपर्यंत पसरलेला इस्थमो-कोलंबियन क्षेत्र, अमेरिकेच्या लोकसंख्येला समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे," असे संशोधकांनी अलीकडेच 'सायन्स अॅडव्हान्सेस'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात म्हटले आहे. "उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेतील भौगोलिक सेतू असण्याव्यतिरिक्त ते मेसोअमेरिका, अमेझोनिया आणि अँडीज या तीन प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशांच्या केंद्रस्थानी आहे," असंही संशोधकांनी नमूद केलं आहे. मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेत या लोकसंख्येचा नेमका कधी उदय झाला हे अद्याप बहुतेक अज्ञात आहे. परंतु मध्य अमेरिकेच्या दक्षिणेकडील भागाला दक्षिण अमेरिकन उपखंडाशी जोडणाऱ्या सेतूवरुन प्रवास करून ते आले असावेत. 

भाषेचा रंजक संदर्भ

सध्या आपल्याकडे कोणतीच माहिती नसेलल्या या प्रजातीचा भाषिक संबंध देखील आहे. गूढ आणि अत्यंत प्राचीन चिबचान भाषा बोलणारे लोक रहस्यमय लोकांशी काही अनुवांशिक आणि सांस्कृतिक पैलू शेअर करतात ज्यांचा थेट कोणत्याही लोकसंख्येशी शोध लावता येत नाही. पूर्वज प्रोटो-चिबचन भाषेचा उगम कधी आणि कुठे झाला हे स्पष्ट नाही, परंतु असे मानले जाते की काही हजार वर्षांपूर्वी, कदाचित दक्षिण मध्य अमेरिकेत, यापासून वेगवेगळ्या भाषा विकसित होऊ लागल्या. या प्रदेशातील चिबचन भाषिकांनी या भाषांची सर्वात मोठी संख्या जिवंत ठेवली आहे. स्थानिक आदिवासी लोकांच्या अनुवांशिक विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की ते चिबचन भाषांच्या अधिक प्राचीन भाषिकांशी संबंधित आहेत, परंतु काही निष्कर्षांवरून असे दिसून येते की ते कोलंबियाच्या त्या भागात स्थायिक झालेल्या पहिल्या लोकांचे थेट वंशज नाहीत.

अजून संशोधनाची गरज

6000 ते 500 वर्षांपूर्वी या प्रदेशात राहणाऱ्या 21 प्राचीन व्यक्तींकडून माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए (mtDNA) आणि जीनोम-वाइड डेटाचा अभ्यास करून, संशोधकांना ते कोण होते याबद्दल काही माहिती मिळली आहे. मात्र सर्व उत्तरे संशोधकांना सापडलेली नाहीत. प्राचीन कोलंबियन लोकांपेक्षा अधिक प्राचीन पनामा लोक आधुनिक चिबचन भाषिकांशी संबंधित असल्याचे आढळून आले. तथापि, मध्य अमेरिकेतील स्थानिक चिबचन भाषिक हे 2 हजार वर्षांपूर्वी जगणाऱ्या प्राचीन कोलंबियन लोकांच्या अनुवांशिकदृष्ट्या जवळचे आधुनिक लोक आहेत. एकाच वेळी आसपास असलेल्या आणि अज्ञात लोकांशी समान भाषा बोलणाऱ्या अनेक गटांसंदर्भात अजूनही अधिक संशोधनाची आवश्यकता आहे, असं अभ्यासक सांगतात.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

