'द्वारका' प्रमाणेच समुद्रात बुडाले, शास्त्रज्ञांना सापडले 12,000 वर्षे जुने हरवलेले शहर!

Lost City Atlantis: अटलांटिस शहराची अनेकदा चर्चा होते. ग्रीक तत्वज्ञांच्या मते 12,000 वर्षांपूर्वी ते एक विकसित शहर होते जे समुद्रात बुडाले. स्पेनच्या किनाऱ्यावर एक जागा सापडली आहे. प्लेटोने ज्या शहराचा उल्लेख केला होता तेच शहर असू शकते. असा दावा केला जात आहे. हे 12,000 वर्ष जुने शहर 'द्वारका' प्रमाणेच समुद्रात बुडाले.
स्वतंत्र संशोधक मायकेल डोनेलन यांनी या संशोधनाबाबत माहिती दिली. हा शोध प्लेटोच्या कथांशी पूर्णपणे जुळतो. अटलांटिससारखी संस्कृती खरोखर अस्तित्वात असल्याचा हा पुरावा मानला जात आहे. त्यांच्या शोधात काही जुन्या इमारती पाण्याखाली सापडल्या, त्याशिवाय हे ठिकाण अचानक नष्ट झाल्याचे आणि सर्व काही मातीने झाकलेले असल्याचे पुरावे सापडले. यासोबतच त्यांना तेथे काही वस्त्या आणि जुन्या खाणीही सापडल्या.
डोनेलनने कॅडिझच्या किनाऱ्याचा शोध घेण्यासाठी 8 वर्षे घालवली. यासाठी त्यांनी एका विशेष आणि आधुनिक सोनार प्रणालीचा वापर केला ज्यामुळे त्यांना समुद्राच्या तळाच्या 3 डी प्रतिमा मिळाल्या. व्हॅन केर्कविक म्हणाले की डोनेलनने लपलेल्या रचना शोधण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान आणि हवाई छायाचित्रांचा देखील वापर केला. व्हॅन असेही म्हणाले की त्यांनी 100 असा शोध लावला आहे जो मानवांनी केला आहे.
या शोधाच्या वेळी, सर्वात बाहेरील भिंतींची रचना भूकंपानंतर झालेल्या बदलांसारखी दिसते. दुसरी आणि तिसरी भिंत त्यांच्या जागेवरून सरकली होती आणि स्कॅनमध्ये त्या दोन तुकड्यांमध्ये विभागलेल्या दिसल्या. या भिंतींमध्ये कालवे देखील होते. डोनेलनच्या मते, मध्यभागी सापडलेल्या इमारतीचे अवशेष प्लेटोने पोसायडॉन मंदिराबद्दल वर्णन केलेल्या गोष्टींसारखेच आहेत. डोनेलन अशा शास्त्रज्ञांपैकी एक आहे ज्यांचा असा विश्वास आहे की सुमारे 12,000 वर्षांपूर्वी एका नैसर्गिक आपत्तीने विकसित संस्कृतीचा नाश केला होता.