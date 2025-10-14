English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पृथ्वीसारखे हजारो ग्रह शास्त्रज्ञांना सापडले; पाण्याच्या अस्तित्वाबद्दल मोठा दावा

पृथ्वीसारखे हजारो ग्रह शास्त्रज्ञांना सापडले आहेत. पाण्याच्या अस्तित्वाबाबत शास्त्रज्ञांनी मोठा दावा केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 14, 2025, 09:49 PM IST
पृथ्वीसारखे हजारो ग्रह शास्त्रज्ञांना सापडले; पाण्याच्या अस्तित्वाबद्दल मोठा दावा

Earth Like Planet :  शास्त्रज्ञांनी ब्रम्हांडात पृथ्वीसारखे असंख्य सापडले आहेत. हे ग्रह दूरच्या ताऱ्यांभोवती फिरतात, परंतु त्यांचा आकार, रचना आणि जीवनासाठी योग्य परिस्थिती आपल्या पृथ्वीसारखीच आहे. नासाच्या केप्लर स्पेस टेलिस्कोपने त्यापैकी बरेच शोधले आहेत. हे ग्रह राहण्यायोग्य क्षेत्रात आहेत, जिथे द्रवरूप पाणी असू शकते.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सोप्लानेट्स हे आपल्या सौर मंडळाबाहेरील ग्रह आहेत. शास्त्रज्ञांनी दुर्बिणीच्या मदतीने हे ग्रह शोधले आहेत.  ताऱ्यांसमोरून जाताना प्रकाशाच्या मंदतेमुळे यांना ओळखता आले. यांची रचना पृथ्वीसारखी आहे.  लहान, खडकाळ आणि त्यांच्या ताऱ्यापासून योग्य अंतरावर आहेत जेणेकरून ते खूप गरम किंवा खूप थंड नसतील असे संशोधकांना वाटते. याला गोल्डीलॉक्स झोन म्हणतात - खूप गरम किंवा खूप थंडही नाही.

आतापर्यंत हजारो बाह्यग्रहांचा शोध लागला आहे, परंतु त्यापैकी काही मोजकेच पृथ्वीसारखे आहेत. यामुळे आपल्याला हा प्रश्न विचारण्यास भाग पाडले जाते... विश्वात आपण एकटेच आहोत का? जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) जीवनाची चिन्हे शोधण्यासाठी त्यांच्या वातावरणाचे परीक्षण करत आहे. ऑक्सिजन किंवा मिथेन सारखी रसायने शोधल्याने जीवनाचे संकेत मिळू शकतात. नासाच्या केप्लर दुर्बिणीने 2009 ते 2018 पर्यंत कार्यरत होता. त्याने 2,600 हून अधिक ग्रह शोधले, त्यापैकी बरेच पृथ्वीसारखे होते. आता, TESS दुर्बिणी देखील मदत करत आहे.

केप्लर- 69 सी,  केप्लर-552 बी, केप्लर- 186 एफ, केप्लर- 438 बी,  ट्रॅपिस्ट-1 ई, केप्लर- 1649 सी, केप्लर- 362 सी, केप्लर-220 ई, केप्लर-344 सी, केप्लर-362 सी,  केप्लर-220 ई, केप्लर-344 सी अशी पृथ्वीसारख्या दिसणाऱ्या ग्रहांची नावे आहेत.  जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप 2021 पासून कार्यरत आहे. ते या ग्रहांच्या वातावरणाचे स्कॅन करते. जर पाणी, ऑक्सिजन किंवा सेंद्रिय वायू आढळले तर ते जीवनाचे पुरावे दर्शवू शकते. ARIEL (ESA) सारख्या आगामी मोहिमा देखील मदत करतील.

FAQ

1 शास्त्रज्ञांनी ब्रह्मांडात पृथ्वीसारखे ग्रह कसे शोधले आहेत?
 शास्त्रज्ञांनी ब्रह्मांडात असंख्य पृथ्वीसारखे ग्रह शोधले आहेत, जे दूरच्या ताऱ्यांभोवती फिरतात. नासाच्या केप्लर स्पेस टेलिस्कोपने त्यापैकी बरेच शोधले आहेत. हे ग्रह राहण्यायोग्य क्षेत्रात (गोल्डीलॉक्स झोन) आहेत, जिथे द्रवरूप पाणी असू शकते. त्यांचा आकार, रचना आणि जीवनासाठी योग्य परिस्थिती पृथ्वीसारखी आहे.

2 एक्सोप्लानेट्स म्हणजे काय आणि ते कसे शोधले जातात?
एक्सोप्लानेट्स हे आपल्या सौर मंडळाबाहेरील ग्रह आहेत. शास्त्रज्ञांनी दुर्बिणीच्या मदतीने हे ग्रह शोधले आहेत. ताऱ्यांसमोरून जाताना प्रकाशाच्या मंदतेमुळे (ट्रान्झिट पद्धत) यांना ओळखता येते. यांची रचना पृथ्वीसारखी आहे - लहान, खडकाळ आणि त्यांच्या ताऱ्यापासून योग्य अंतरावर, जेणेकरून ते खूप गरम किंवा खूप थंड नसतील.

3 गोल्डीलॉक्स झोन म्हणजे काय?
गोल्डीलॉक्स झोन हे ताऱ्यापासून असे योग्य अंतर आहे जिथे ग्रह खूप गरम किंवा खूप थंड नसतो. यामुळे द्रवरूप पाणी अस्तित्वात राहू शकते, जे जीवनासाठी आवश्यक आहे. पृथ्वीसारखे ग्रह या क्षेत्रात आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Scientists have discovered thousands of Earth-like planetsA big claim about the existence of waterscience newsपृथ्वी सारखे ग्रह

इतर बातम्या

राज ठाकरेंच्या एन्ट्रीमुळे मविआला बळ मिळणार? काँग्रेसची भूम...

महाराष्ट्र बातम्या