पृथ्वीसारखे हजारो ग्रह शास्त्रज्ञांना सापडले; पाण्याच्या अस्तित्वाबद्दल मोठा दावा

Earth Like Planet : शास्त्रज्ञांनी ब्रम्हांडात पृथ्वीसारखे असंख्य सापडले आहेत. हे ग्रह दूरच्या ताऱ्यांभोवती फिरतात, परंतु त्यांचा आकार, रचना आणि जीवनासाठी योग्य परिस्थिती आपल्या पृथ्वीसारखीच आहे. नासाच्या केप्लर स्पेस टेलिस्कोपने त्यापैकी बरेच शोधले आहेत. हे ग्रह राहण्यायोग्य क्षेत्रात आहेत, जिथे द्रवरूप पाणी असू शकते.
एक्सोप्लानेट्स हे आपल्या सौर मंडळाबाहेरील ग्रह आहेत. शास्त्रज्ञांनी दुर्बिणीच्या मदतीने हे ग्रह शोधले आहेत. ताऱ्यांसमोरून जाताना प्रकाशाच्या मंदतेमुळे यांना ओळखता आले. यांची रचना पृथ्वीसारखी आहे. लहान, खडकाळ आणि त्यांच्या ताऱ्यापासून योग्य अंतरावर आहेत जेणेकरून ते खूप गरम किंवा खूप थंड नसतील असे संशोधकांना वाटते. याला गोल्डीलॉक्स झोन म्हणतात - खूप गरम किंवा खूप थंडही नाही.
आतापर्यंत हजारो बाह्यग्रहांचा शोध लागला आहे, परंतु त्यापैकी काही मोजकेच पृथ्वीसारखे आहेत. यामुळे आपल्याला हा प्रश्न विचारण्यास भाग पाडले जाते... विश्वात आपण एकटेच आहोत का? जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) जीवनाची चिन्हे शोधण्यासाठी त्यांच्या वातावरणाचे परीक्षण करत आहे. ऑक्सिजन किंवा मिथेन सारखी रसायने शोधल्याने जीवनाचे संकेत मिळू शकतात. नासाच्या केप्लर दुर्बिणीने 2009 ते 2018 पर्यंत कार्यरत होता. त्याने 2,600 हून अधिक ग्रह शोधले, त्यापैकी बरेच पृथ्वीसारखे होते. आता, TESS दुर्बिणी देखील मदत करत आहे.
केप्लर- 69 सी, केप्लर-552 बी, केप्लर- 186 एफ, केप्लर- 438 बी, ट्रॅपिस्ट-1 ई, केप्लर- 1649 सी, केप्लर- 362 सी, केप्लर-220 ई, केप्लर-344 सी, केप्लर-362 सी, केप्लर-220 ई, केप्लर-344 सी अशी पृथ्वीसारख्या दिसणाऱ्या ग्रहांची नावे आहेत. जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप 2021 पासून कार्यरत आहे. ते या ग्रहांच्या वातावरणाचे स्कॅन करते. जर पाणी, ऑक्सिजन किंवा सेंद्रिय वायू आढळले तर ते जीवनाचे पुरावे दर्शवू शकते. ARIEL (ESA) सारख्या आगामी मोहिमा देखील मदत करतील.
FAQ
1 शास्त्रज्ञांनी ब्रह्मांडात पृथ्वीसारखे ग्रह कसे शोधले आहेत?
2 एक्सोप्लानेट्स म्हणजे काय आणि ते कसे शोधले जातात?
3 गोल्डीलॉक्स झोन म्हणजे काय?
