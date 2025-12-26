खरंच अस्तित्वात होतं ज्युरॅसिक पार्क! 70,000,000 वर्षांपूर्वीचं 'ते' रहस्य अखेर जगासमोर; कुठं सापडलं डायनासोरचं विश्व?

Dinosaur History: ज्युरॅसिक पार्क.... फक्त नाव घेतलं तरीही डोळ्यासमोर येतं एक प्रचंड विस्तीर्ण असं जंगल, किंवा एक असं ठिकाण जिथं फक्त आणि फक्त विविध प्रकारच्या डायनासोरचच अस्तित्वं असतं. हे डायनासोर जगानं पाहिलेच मुळात 'ज्युरॅसिक पार्क' चित्रपटाच्या सीरिजमुळं. मात्र, या चित्रपटाला जिथून प्रेरणा मिळाली तो हा जीव, संशोधकांसाठी काही नवा विषय नव्हता आणि यापुढंही नसेल. कारण, कैक वर्षांपासून सुरू असणाऱ्या डायनासोरसंदर्भातील एका संशोधनाला आता एक नवं वळण मिळालं असून, प्रत्यक्षातील ज्युरॅलिक पार्कसम ठिकाणाचा उलगडा तब्बल 7 कोटी वर्षांनंतर झाला आहे.
जगभरात सुरू असणाऱ्या डायनासोरसंदर्भातील हे सर्वात मोठं आणि यशस्वी संशोधन ठरलं असून, यामध्ये दक्षिण अमेरिकेतील बोलिवीया इथं निरीक्षणादरम्यान संशोधकांना एक असं ठिकाण सापडलं आहे, जे कोणा एका खजिन्याहून कमी नाही. कारण, या एकाच ठिकाणी डायनासोरचे 16000 हून अधिक पदचिन्हं सापडले आहेत. आतापर्यंत आढळलेला जगातील हा सर्वात मोठा डायनासोर ट्रेक साईट असल्याचं म्हटलं जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार हे पुरावे साधारण क्रेटेशियस काळातील (Cretaceous Period) आहेत.
निरीक्षणकर्त्यांनी दिलेल्या अहवालपर सविस्तर माहितीनुसार डायनासोरच्या या पाऊलखुणा थेरोपोड्स (Theropods) या अतिशय घातक प्रजातीच्या असून, हे दोन पायांवर चालणारे डायनासोर होते. आश्चर्याची बाब अशी की, हे डायनासोर जमिनीवर वावरण्यासोबतच पाण्यात पोहूसुद्धा शकत होते. त्या काळात एकंदर जैवविविधता कशी होती, हे या पुराव्यांमुळं समजण्यास मदत मिळत आहे.
बोलिवियातील टोरोटोरो नॅशनल पार्क इथं, कॅरेरास पम्पा इथं सापडलेल्या एका विस्तीर्ण अशा समुद्रकिनाऱ्यासारख्या भासणाऱ्या ठिकाणी एकाच जागी साधारण 16000 हून अधिक पदचिन्हं आढळली. यामध्ये स्विम ट्रेस अर्थात एखादा प्राणी किंवा जीव जेव्हा पोहताना जमिनीवर त्याच्या पावलांचा अलगद स्पर्श होते त्यामुळं निर्माण झालेल्या पाऊलखुणासुद्धा इथं आढळून आल्या आहेत.
स्विम ट्रेसदरम्यान सहसा एखादा जीव पाण्यात पोहत असतो आणि त्याच्या पायाचा पंजाच फक्त जमिनीवर टेकतो तेव्हा अशा खुणा उमटतात. संशोधकांच्या अंदाजानुसार या पाऊलखुणा का समुद्रतटाच्या समांतर तयार झाल्या होत्या. जिथं पाण्याच्या लाटांचेही पुरावे (Ripple marks) अद्याप सुरक्षित असल्याचं दिसून आलं आहे.
आफ्रिकेत प्राण्यांवर झालेल्या आधुनिक संशोधनानं काही रंजक गोष्टींकडे लक्ष वेधलं आहे. सहसा शाकाहारी प्राणी पाणी पिण्यासाठी थेट किनाऱ्याच्या दिशेनं येतात. ते मोकळ्या जागेत वेगानं पुढे जातात. मात्र मांसाहारी प्राणी किनाऱ्याच्या समांतर चालतात, जेणेकरून त्यांना शिकार मिळण्याची शक्यता अधिक असते. याचाच अर्थ असा की, बोलिवियामध्ये मिळालेल्या पाऊलखुणा किनाऱ्यास समांतर आहेत. त्यामुळं हे डायनासोर शिकार शोधत होते का? हासुद्धा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
थेरोपोड्स (Theropods) हा डायनासोरचा असा समुह होता, जो दोन पायांवर चालू शकत होता आणि प्रामुख्यानं मांसाहारी होता. हे प्राणी टी-रेक्स (T-Rex) आणि वेलोसिरॅप्टर श्रेणीत गणले जातात. काळ पुढे गेला आणि जसजसे बदल झाले तसतसं थेरोपोड्सुद्धा शाकाहारी होऊ लागले. सध्या अस्तिवात असणारे पक्षी याच थेरोपोड्चे वंशज असल्याचं म्हटलं जातं.