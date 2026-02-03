English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 89 सेकंदात होणार होता जगाचा विनाश! वैज्ञानिकांनी डुम्सडे क्लॉक ची वेळ बदलली; आता हातात फक्त 4 सेकंदाचा वेळ

89 सेकंदात होणार होता जगाचा विनाश! वैज्ञानिकांनी 'डुम्सडे क्लॉक' ची वेळ बदलली; आता हातात फक्त 4 सेकंदाचा वेळ

89 सेकंदात जगाचा विनाश होणार होता.  अणुशास्त्रज्ञांच्या एका पथकाने त्यांचे प्रसिद्ध डूम्सडे घड्याळ मध्यरात्रीपूर्वी 85 सेकंदांवर ठेवले आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वात जवळचा वेळ आहे, जो जग विनाशाच्या किती जवळ आहे हे दर्शवितो. गेल्या वर्षी, तो आधी 89 सेकंद होता, म्हणजेच आता तो 4 सेकंद जवळ आला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Feb 3, 2026, 11:45 PM IST
27 जानेवारी 2026 रोजी  वैज्ञानिकांनी 'डुम्सडे क्लॉक' ची वेळ बदलली आहे.  शिकागोमधील एक ना-नफा संस्था, बुलेटिन ऑफ द अ‍ॅटोमिक सायंटिस्ट्सने 1947 मध्ये शीतयुद्धाच्या काळात जगासमोरील धोक्यांबद्दल लोकांना जागरूक करण्यासाठी हे घड्याळ तयार केले होते.  हे घड्याळ अणुयुद्ध, हवामान बदल, एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि इतर जागतिक धोक्यांचा धोका मोजणारे प्रतीक आहे. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की रशिया , चीन आणि अमेरिकेच्या आक्रमक धोरणांमुळे, युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील युद्धांमुळे, अण्वस्त्र नियंत्रण कमकुवत झाल्यामुळे आणि एआयचा गैरवापर झाल्यामुळे धोका वाढला आहे. हे घड्याळ काय आहे, ते का बदलण्यात आले आणि त्यामागील कारणे काय आहेत ते समजून घेऊया.

जगाचा शेवट कधी होणार याची वेळ सागंणारे घड्याळ 

डूम्सडे घड्याळ हे घड्याळ नाही, तर मानवता डूम्सडेच्या किती जवळ आहे हे दर्शविणारे एक रूपक आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनमधील शीतयुद्धादरम्यान, 1947 मध्ये त्याची निर्मिती करण्यात आली. या संस्थेच्या संस्थापकांमध्ये अल्बर्ट आइन्स्टाईन आणि जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर सारखे शास्त्रज्ञ होते, जे अणुबॉम्बच्या विकासावर काम करत होते. हे घड्याळ दरवर्षी अपडेट केले जाते. मध्यरात्र म्हणजे संपूर्ण आपत्ती. जितके जवळ येईल तितका धोका जास्त. पूर्वी, ते 7 मिनिटे आधी (1947) होते आणि सर्वात लांब 17 मिनिटे (1991, शीतयुद्धाच्या शेवटी) होते. आता, ते 85 सेकंद आहे - सर्वात जवळचे.

घड्याळ 2026 च्या जवळ का गेले?

2025  मध्ये कोणताही सकारात्मक बदल झाला नसल्याचे शास्त्रज्ञांनी सांगितले. याची मुख्य कारणे म्हणजे वाढता आण्विक धोका रशिया, चीन आणि अमेरिकेकडून आक्रमकता. रशियाने युक्रेन युद्धात ओरेश्निक या अणुहलहरी हायपरसोनिक क्षेपणास्त्राचा वापर केला . बेलारूसमध्ये ते तैनात केले. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर बॉम्बहल्ला केला. भारत-पाकिस्तान सीमेवर संघर्ष सुरू झाला. चीनने कोरियन द्वीपकल्प आणि तैवानला धोका निर्माण केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३० वर्षांनंतर अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. उत्तर कोरिया वगळता, इतर कोणत्याही देशाने 25 वर्षांपासून अणुचाचण्या केल्या नव्हत्या.
न्यू स्टार्ट ट्रीटी (अमेरिका-रशिया अण्वस्त्र मर्यादा करार) ५ फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. पुतिन यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ देऊ केली, परंतु ट्रम्प यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

एआय आणि तंत्रज्ञानाचे धोके

नियमनाशिवाय लष्करी प्रणालींमध्ये एआयचा समावेश केल्याने जैविक शस्त्रे विकसित करणे सोपे होऊ शकते. एआय जागतिक स्तरावर चुकीची माहिती पसरवू शकते, ज्यामुळे युद्ध भडकू शकते. नोबेल पुरस्कार विजेत्या मारिया रेसा म्हणाल्या की सोशल मीडिया आणि एआयद्वारे खोटे सत्यापेक्षा वेगाने पसरते. तुमचा चॅटबॉट फक्त एक संभाव्य मशीन आहे, तथ्यांवर आधारित नाही.

