/समुद्रात कुतुबमिनारपेक्षा 6 फूट उंच लाटा; पृथ्वीवरील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी आणि महाभयानक त्सुनामी

समुद्रात कुतुबमिनारपेक्षा 6 फूट उंच लाटा उसळल्या होता. ही भयानक त्सुनामीपाहून शास्त्रज्ञही थक्क झाले होते. जाणून घेऊया कुठे आणि कधी आली होती ही त्सुनामी.
Qutub Minar Height Tsunami: त्सुनामी म्हंटल की डोळ्यासमोर उभी राहते ती समुद्रात उसळलेली अजस्त्र लाट. अलास्कामधील समुद्रात कुतुबमिनारपेक्षा 6 फूट उंच लाटा उसळल्या होत्या. या लाटा म्हणजे महाभयानक त्सुनामी आहे. पृथ्वीवरील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी त्सुनामी मानली जात आहे. या महाभयानक त्सुनामीचे सॅटेलाईट फोटो पाहून संशोधक हडबडले आहेत.
अलास्कामध्ये 481 मीटर उंचीच्या महात्सुनामीने शास्त्रज्ञांना थक्क केले. कुतुबमिनारपेक्षा सहापट उंच असलेली ही लाट कोणाच्याही लक्षात आली नाही. 2025 मध्ये, जगातील सर्वात धोकादायक त्सुनामी अमेरिकेतील अलास्का येथील ट्रेसी आर्म फ्योर्ड परिसरात धडकली होती. तिची उंची अंदाजे 418 मीटर होती. ही उंची कुतुबमिनारपेक्षा अंदाजे सहा पटीने जास्त असल्याचे म्हटले जाते. 10 ऑगस्ट, 2025 रोजी एक प्रचंड भूस्खलन झाले, ज्यामुळे अंदाजे 64 दशलक्ष घनमीटर खडक समुद्रात वाहून गेला. यामुळे पाण्याचे संतुलन अचानक बिघडले आणि एक प्रचंड लाट निर्माण झाली.
हे देखील वाचा...
इंडिया टुडेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. शास्त्रज्ञांनी त्सुनामीचा वेग ताशी 250 किलोमीटरपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या महात्सुनामीची सर्वाधिक उंची 1,578 फूट म्हणजेच 481 मीटर नोंदवली गेली. 158 च्या लितुया उपसागरातील त्सुनामीनंतर, ही पृथ्वीवरील दुसरी सर्वात मोठी त्सुनामी मानली जाते. ही घटना 10 ऑगस्ट, 2025 रोजी पहाटे 5:30 वाजता घडली, जेव्हा त्या परिसरात एकही पर्यटक जहाज किंवा लोक नव्हते.
शास्त्रज्ञांनी या घटनेला थोडक्यात टळलेली आपत्ती म्हटले आहे. त्यांच्या मते, जर हीच त्सुनामी काही तास उशिरा आली असती, जेव्हा क्रूझ जहाजे आणि पर्यटक येत होते, तर त्यामुळे प्रचंड विध्वंस झाला असता आणि शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला असता. भूस्खलनामुळे निर्माण झालेली ऊर्जा इतकी प्रचंड होती की जगभरात भूकंपाच्या लाटांची नोंद झाली. शास्त्रज्ञांनी सांगितले की, याचा परिणाम 5.4 तीव्रतेच्या भूकंपाच्या बरोबरीचा होता. त्सुनामीनंतर, फ्योर्डमध्ये 'सेश' नावाची एक स्थिर लाट तयार झाली होती. ज्यामुळे पाणी 24 तासांपेक्षा जास्त काळ मागे-पुढे हेलकावे खात होते. 66 सेकंद भूकंपाचा धक्का जाणला. मात्र, 36 तासापर्यंत याचे हादरे जाणवत होते. या घटनेची उपग्रह छायाचित्र आता समोर आली आहे. हे पृथ्वीवर आलेले सर्वात मोठे संकट होते. असे शास्त्रज्ञांनी म्हंटले आहे.