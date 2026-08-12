/जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीचा खळबळजनक निर्णय; हजारो भारतीय कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार? 10 टक्के कर्मचारी कपातीची घोषणा

Oracle Layoff: जगातील सर्वात मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ओरॅकल कपंनीने खळबळजनक निर्णय घेतला आहे. हजारो भारतीय कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार आहे. ओरॅकल कपंनीने 10 टक्के कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. व्यवस्थापनाने ज्यांना नोकरीवरुन कमी करता येईल असा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यात सर्वाधिक संख्या ही भारतातील कर्मचाऱ्यांची असल्याची माहिती समोर येत आहे. याआधी कंपनीने 21,000 लोकांना कमी केले आहे. यानंतर आता पुन्हा नवी कर्मचारी कपात केली जाणार आहे.
कंपनीने व्यवस्थापकांना कर्मचारी कपात करण्याच्या अनुषंगाने सूचना केल्या आहेत. ज्यांची पदे 1 सप्टेंबरपूर्वी रद्द केली जाऊ शकतात असा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिलेत. ही संभाव्य कर्मचारी कपात, ओरॅकलने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये आधीच जाहीर केलेल्या अंदाजे 21,000 नोकरकपातींव्यतिरिक्त असेल. आर्थिक वर्ष 2026 च्या अखेरीस ओरॅकलमध्ये अंदाजे 1,41,000 कर्मचारी होते. कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार, ही संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे 21,000 ने, म्हणजेच 13 टक्के ने कमी आहे. यावरून कर्मचारी कपाताच आकडा किती मोठा आहे स्पष्ट होते. ओरॅकल कंपनीने आपल्या क्लाउड आणि एआय व्यवसायांचा वेगाने विस्तार करत आहे. यासाठी कर्मचारी संख्या कमी करून आपल्या कामकाजात परिवर्तन घडवत आहे.
ओरॅकल कंपनी क्लाउड आणि AI तंत्रज्ञानासाठी मोठी गुंतवूक करत आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये आपल्या क्लाउड पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी भांडवली खर्चात अंदाजे 55.7 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली. याव्यतिरिक्त, ओरॅकलने कर्जाद्वारे 43 अब्ज डॉलर्स उभारले आहेत. कंपनीला आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये कर्ज आणि इक्विटी जारी करून आणखी 40 अब्ज डॉलर्स उभारण्याची अपेक्षा आहे.
एआयच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कंपनी महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक करत आहे. ओरॅकलच्या क्लाउड व्यवसायाची मागणीही वाढत आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये, कंपनीचा एकूण क्लाउड महसूल मागील वर्षाच्या तुलनेत 39 टक्के नी आणि क्लाउड पायाभूत सुविधांचा महसूल मागील वर्षाच्या तुलनेत 77 टक्केनी वाढला.
नोकरी गेल्यास भारतीय कर्मचाऱ्यांना किती भरपाई मिळू शकते याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण झालेल्या वर्षासाठी अंदाजे 15 दिवसांचा मूळ पगार, एक महिन्याचा नोटीस कालावधी, थकीत वेतन, सुट्टीचा पगार आणि ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. पूर्वीच्या कर्मचारी कपातीमध्ये, स्वेच्छेने राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महिन्यांच्या अतिरिक्त पगाराचाही समावेश होता. तथापि, नवीन कर्मचारी कपातीमध्ये या पॅकेजच्या अटींमध्ये बदल होऊ शकतो.