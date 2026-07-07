/सीरियाच्या राजधानीत सीरियल ब्लास्ट; फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या हॉटेलबाहेर टाकला बॉम्ब, राष्ट्राध्यक्ष भवनाकडे जात असतानाच स्फोट

सीरियाची राजधानी दमास्कस एकामागोमाग झालेल्या साखळी स्फोटांनी हादरली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन सीरिया दौऱ्यावर असतानाच हे स्फोट झाले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष अहमद अल-सरराज यांची भेट घेण्यासाठी ते राष्ट्राध्यक्ष भवनात पोहोचताच स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. विशेष म्हणजे, मॅक्रॉन ज्या हॉटेलमध्ये वास्तव्यास आहेत, त्या हॉटेलबाहेरही एक बॉम्ब पडला.
सीरियामधील प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही स्फोट राजधानी दमास्कसमध्ये झाले. स्फोटानंतर आगीच्या ज्वाळा आणि आकाशात धुराचे मोठे लोट दिसून आले. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. या स्फोटांमध्ये चार पोलीस अधिकाऱ्यांसह एकूण 18 जण जखमी झाले आहेत.
फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केलं की, मॅक्रॉन यांना स्फोटांचा आवाज ऐकू आला नाही.त्यानंतर त्यांनी सीरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट घेतली. हे स्फोट दमास्कसचे राष्ट्रीय संग्रहालय (जे शहरातील अत्यंत गजबजलेल्या भागांपैकी एक आहे) आणि पर्यटन मंत्रालय यांच्या जवळ झाले.
मॅक्रॉन यांचा ताफा राष्ट्राध्यक्ष भवनाकडे रवाना झाल्यानंतर काही वेळातच पहिला स्फोट झाला. या स्फोटानंतर कचऱ्याच्या डब्यातून आग आणि धूर बाहेर पडताना दिसलं. दरम्यान, अवघ्या काही अंतरावर दुसरा स्फोट झाला. हा दुसरा स्फोट घटनास्थळी उभ्या असलेल्या एका रुग्णवाहिकेच्या अगदी जवळ झाला. तिथे दोन डझनहून अधिक लोक उभे होते.
2 जुलै रोजी दमास्कस येथील एका कॅफेमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात 9 जण ठार झाले आणि इतर 20 जण गंभीर जखमी झाले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा राजधानीला लक्ष्य करण्यात आलं आहे. बशर अल-असद यांना सत्तेवरून हटवल्यानंतर 2024 मध्ये अल-शारा हे सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. ते देशात स्थिरता आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत.