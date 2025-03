बॉस ऑफिसमध्ये नग्नावस्थेत फिरु शकतो, आमची काहीही हरकत नाही; 'या' कंपनीचा कर्मचाऱ्यांशी करार

Anti Ageing Millionaire Bizarre Charges: माहिती तंत्रज्ञान श्रेत्रातील नावाजलेल्या नावांपैकी एक असलेल्या ब्रायन जॉन्सनसंदर्भात एक धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. 'अँटी एजिंग मिलेनियर' म्हणून ओळखला जाणारा ब्रायन हा त्याचं वय कमी करण्यासाठी करत असलेल्या वेगवेगळ्या प्रयोगांमुळे कायमच चर्चेत असतो. ब्रायनने आपल्या 'ब्लूप्रिंट' नावाच्या स्टार्टअप कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांकडून एक विशेष करारावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या आहेत. या करारामध्ये ऑफिसमधील अनेक गोष्टी कोणताही कर्मचारी बाहेर सांगणार नाही असं नमूद करण्यात आलं असून यामध्ये मालकाच्या वागणुकीसंदर्भातील गोष्टींचाही समावेश आहे.

कर्मचाऱ्यांसोबत 'ब्लूप्रिंट'ने केलेल्या करारानुसार, मालक ब्रायन ऑफिसमधील अगदी कमी किंवा अगदी कोणतही कपडे न घालता आला तरी कर्मचाऱ्यांची हरकत नसेल असंही नमूद करण्यात आलं आहे. म्हणझेच कंपनीचा मालक कंपनीमध्ये अगदी नग्नावस्थेत फिरला तरी कर्मचाऱ्यांना आक्षेप असणार नाही असं कर्मचाऱ्यांकडून लिहून घेण्यात आलं आहे. तसेच ऑफिसमध्ये लैंगिक विषयांवर गप्पा होऊ शकतात. यामध्ये अगदी लैंगिक ताठरतेसंदर्भातही बोलणं कानावर पडलं तरी कर्मचाऱ्यांची हरकत नसेल अशीही अट यात असल्याचं वृत्त, 'न्यू यॉर्क टाइम्स'ने दिलं आहे. हे वृत्त मागील आठवड्यामध्ये छापण्यात आल्या. दरम्यान त्यापूर्वीच ब्रायनने एका कार्यक्रमात अमेरिकेतील एक वृत्तपत्र लवकरच माझ्याबद्दल एक 'हिट' लेख लिहिणार असल्याचं म्हटलं होतं.

ब्रायनच्या कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांनी ज्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत त्यामध्ये ब्रायनचं ऑफिसमधील वागणं हे अवघडल्यासारखं वाटणारं, अपमानास्पद, लज्जा निर्माण करणारं, एखाद्याला लक्ष्य करणारं, अनप्रोफेश्नल आणि अश्लील नाही असंही नमूद केलं आहे. मात्र ब्रायन यांनी याच करारामध्ये, "सर्व प्रकारच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या जातील आणि सर्वांच्या भल्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतला जाईल," असंही नमूद केल्याचं म्हटलं आहे.

कर्मचाऱ्यांबरोबर करण्यात आलेला हा करारनामा 20 पानांचा असून त्यात जवळपास 12 निर्बंध कर्मचाऱ्यांवर घालण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी ब्रायनच्या घराबद्दल, कार्यालयाबद्दल, त्याच्या घरातील अथवा ऑफिसमधील सदस्यांना त्रास होईल अशी कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच ब्रायनच्या मालकीच्या गाड्या, कार, बोट, तो कसा प्रावस करतो याबद्दल आणि घरातील बारीक सारीक माहिती बाहेर सांगण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

