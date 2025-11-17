Sheikh Hasina: 'जनतेने निवडलं नसलेलं सरकार, दिखावा करतंय,' शेख हसीनांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर मुलगा साजीबची प्रतिक्रिया

Sheikh Hasina Son on Death Sentence: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान आणि अवामी लीगच्या अध्यक्षा शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी कोर्टाने दोषी ठरवलं असून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. शेख हसीना यांचे लग्न काही वर्षांपूर्वी 17 नोव्हेंबर रोजी झाले होते. त्यांच्या आयुष्यातील या खास दिवशीच त्यांना सर्वात वाईट बातमी मिळाली. शेख हसीना यांचे पुत्र सजीब वाजेद यांनी मृत्युदंडाच्या आदेशावर संताप व्य्कत केला आहे.
त्यांनी या निर्णयाचा निषेध करताना हा एका निवडून न आलेल्या आणि लोकशाही विरोधातील राजवटीचं ढोंग असल्याचे म्हटलं. आमची सहकारी वृत्तवाहिनी WION चे प्रतिनिधी सिद्धांत सिब्बल यांच्याशी बोलताना सजीब म्हणाले की, संसदीय मंजुरीशिवाय कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर 100 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत खटला घाईघाईने सुरू करण्यात आला.
त्यांनी म्हटलं की, "माझ्या आईला तिचे वकील निवडण्याची संधीही देण्यात आली नाही. आमच्या वकिलांना कोर्टातून हाकलून लावण्यात आलं. सरकारी वकिलांनी तिचा खटला लढला होता."
पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या अलिकडच्या भेटींचा हवाला देत त्यांनी युनूस प्रशासनावर बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीशी संगनमत करून बांगलादेशला पाकिस्तानचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. वाजेद यांनी तीव्र निदर्शनं आणि देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. तसंच अवामी लीगवर बंदी घातल्यानंतर आगामी निवडणुका एकतर्फी असल्याचं सांगत त्या नाकारल्या आहेत.
#EXCLUSIVE | "Whole trial a 'staged drama'...Yunus government wants to make Bangladesh a vassal state of ISI": Bangladesh's former education minister Mohibul Hasan Chowdhury on tribunal verdict against Sheikh Hasina, in an interview to WION's @sidhant pic.twitter.com/NcfxRl4Opv
— WION (@WIONews) November 17, 2025
सजीब वाजेद: "हा आदेश बनावट आहे. बांगलादेशातील राजवट लोकशाहीविरोधी आहे आणि जनतेने निवडलेलं नाही. या खटल्याला गती देण्यासाठी त्यांनी असे कायदे केले जे तुम्ही संसदीय मंजुरीशिवाय लागू करू शकत नाही. हा खटला 100 दिवसांत पूर्ण झाला. हे अशक्य आहे. माझ्या आईला वकील निवडण्याचीही परवानगी नव्हती. आम्हाला आणि इतरांना माहित होते की निकाल काय येणार आहे," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
सजीब वाजेद: सध्या बांगलादेशमध्ये कोणतेही नियम आणि कायदे नाहीत. ही राजवट जे हवं ते करत आहे आणि न्यायालये रबर स्टॅम्पसारखी बनली आहेत. सध्या काहीही करण्यात अर्थ नाही. पण भविष्यात कायद्याचे राज्य परत आले तर ते उखडून टाकले जाईल.
सजीब वाजेद: युनूस सरकारला बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचा पाठिंबा आहे, ही एक इस्लामी आणि दहशतवादी संघटना आहे जी बांगलादेशच्या निर्मितीला विरोध करते. ते नेहमीच पाकिस्तानच्या जवळ राहिले आहेत. त्यांना कधीही पाकिस्तानपासून वेगळे व्हायचे नव्हते आणि युनूस सरकार मूळतः बांगलादेशला पाकिस्तानचा विस्तार बनवत आहे.
सजीब वाजेद: आमची योजना सध्या लढत राहण्याची आहे. निदर्शनं यशस्वी झाली आहेत, लोकांनी प्रतिसाद दिला आहे. आम्ही बंदची हाक दिली आणि सर्वजण दोन-तीन दिवस घरी राहिले. देश बंद आहे आणि आम्ही हे वाढवणार आहोत. या निवडणुका देखील नाटकीपणा आहे. कारण त्यांनी आमच्या सर्वात मोठ्या आणि जुन्या पक्षावर बंदी घातली आहे आणि त्यांनी जवळजवळ सर्व धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी पक्षांवरही बंदी घातली आहे. म्हणून या निवडणुका पूर्णपणे एकतर्फी असतील आणि त्या पूर्णपणे बनावट असतील.