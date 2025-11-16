चीनने अंतराळात पाठवले चार उंदीर पृथ्वीवर सुखरुप परतले; उंदरांमध्ये आता असा बदल झालाय की...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
चीनने अंतराळात पाठवले चार उंदीर पृथ्वीवर सुखरुप परतले आहेत. अंतराळ उड्डाणाचा सजीवावर काय परिणाम होतो हे जाणून घेण्यासाठी या प्रयोगाची मदत होणार आहे.    

वनिता कांबळे | Updated: Nov 16, 2025, 04:57 PM IST
China sends rats to space station : चीनने पुन्हा एकदा जगाला थक्क करणारी कामगिरी केली आहे. चीनच्या शेन्झोउ- 21 अंतराळ मोहिमेतून  अंतराळवीरांसह चार उंदीर पृथ्वीवर परतले आहेत. बीजिंगमधील स्पेस अॅप्लिकेशन इंजिनिअरिंग सेंटरमध्ये पोहोचले. ग्लोबल टाईम्स आणि चायनीज अकादमी ऑफ सायन्सेसच्या वृत्तानुसार, पृथ्वीवर परतलेला हा बॅच विशेष मानला जात आहे.  कारण, त्यात चार उंदीर, एक झेब्राफिश, एक प्लॅनेरियन, एक हॉर्नवॉर्ट, एक ब्रेन ऑर्गेनॉइड आणि स्ट्रेप्टोमायसेस सूक्ष्मजीव समाविष्ट आहेत. एकूण वजन अंदाजे 46.67 किलोग्रॅम आहे. यांनी 26 संशोधन प्रकल्पांमध्ये सहभाग घेतला. 

उंदीरांसारखे जिवंत नमुने केंद्रात पोहोचल्यानंतर त्यांच्यावर तात्काळ प्रयोग करण्यात आले. शास्त्रज्ञांनी चार उंदीर पृथ्वीवर परतले. या उंदरांचे  वर्तन, शारीरिक बदल आणि जैविक प्रतिक्रियांचा अभ्यास सुरू केला आहे. अंतराळ उड्डाण शरीरात कसे बदल करते, रोगप्रतिकारक शक्ती कशी प्रतिक्रिया देते आणि मज्जासंस्थेत कोणते बदल होतात, याचे सखोल परीक्षण केले जाईल. पुढील टप्प्यांमध्ये पेशी-स्तरीय अभ्यास, ट्रान्सक्रिप्टोमिक आणि प्रोटिओमिक विश्लेषणे समाविष्ट असतील. भविष्यातील मानवी अंतराळ उड्डाण आणि दीर्घ-कालावधीच्या चंद्र किंवा ग्रह मोहिमांच्या तयारीत हे संशोधन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

जैविक पदार्थांसोबतच, अनेक महत्त्वाचे पदार्थ विज्ञान नमुने देखील पृथ्वीवर परत आणण्यात आले. यामध्ये टंगस्टन-हॅफनियम मिश्रधातू, नवीन चुंबकीय पदार्थ, आरामदायी फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आणि विशेष ज्वलन नमुने समाविष्ट होते. अवकाशातील सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण पृथ्वीपेक्षा कोणत्याही पदार्थासाठी पूर्णपणे भिन्न वर्तन निर्माण करते. 
अशा वातावरणात क्रिस्टल संरचना, घनीकरण प्रक्रिया, रासायनिक रचना आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक गुणधर्म नाटकीयरित्या बदलतात. बीजिंगमधील संशोधक अवकाश या पदार्थांमध्ये कसा बदल करतो हे समजून घेण्यासाठी सखोल अभ्यास केला जणार आहे.  हे निकाल चंद्राच्या तळ, मजबूत सौर पॅनेल, विशेष ऑप्टिकल फायबर आणि सुरक्षित अवकाश संप्रेषण प्रणालींच्या बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर कशा प्रकारे करता येईल हे जाणून घेण्यास मदत होईल. .

शेन्झोउ-२१ मधून परत आलेले अग्निशामक नमुने देखील शास्त्रज्ञांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. अंतराळ स्थानकांवरील अग्निचे वर्तन पृथ्वीवरील अग्निपेक्षा वेगळे आहे, कारण गुरुत्वाकर्षणाच्या अनुपस्थितीमुळे उष्णता, ऑक्सिजन आणि वायूंचा प्रवाह पूर्णपणे बदलतो. परत आलेल्या नमुन्यांचा वापर करून, तज्ञ इंधन कसे जळते, ज्वालाचा आकार आणि तापमानात कसे चढ-उतार होतात हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतील. अशा अभ्यासांमुळे भविष्यातील अंतराळयानांमध्ये सुरक्षितता सुधारेल, वीज प्रणाली अधिक कार्यक्षम होतील आणि दीर्घकालीन अंतराळ मोहिमांमध्ये आगीशी संबंधित संभाव्य समस्यांचे निराकरण करणे सोपे होईल.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Shenzhou 21 spacecraftChina Space Stationlife-science tests in spacemice return to Earthचीनचे उंदीर

