/34 व्या मजल्यावर फ्लॅट विकत घेतला पण बिल्डिंग 32 मजल्यांचीच होती; रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये जगातील सर्वात मोठा स्कॅम

Real Estate Scam: बिल्डरकडून ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे अनेक प्रकार घडतात. याचा मोठा फटका ग्राहकांना बसतो. अनेक जण पैसा पैसा गोळा करुन घर खरेदी करतात. मात्र, बिल्डरकडून फसवणूक झाल्यामुळे ग्राहकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसतो. रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये जगातील सर्वात मोठा स्कॅम उघडकीस आला आहे. एका व्यक्तीने 34 व्या मजल्यावर फ्लॅट विकत घेतला पण बिल्डिंग 32 मजल्यांचीच होती. जेव्हा ग्रहकाच्या हे लक्षात आले तेव्हा त्याला मोटा धक्का बसला. जाणून घेऊया कुठे घडला आहे हा प्रकार आणि हे संपूर्ण प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?
स्वस्त किंमतीत घर देण्याचे अमिश दाखवत बिल्डर अनेकदा ग्राहकांची मोठी फसवणूक करतात. पण एका ग्राहकासोबत असे घडले आहे ज्याची कुणी कल्पनाही करु शकत नाही. चीनच्या वायव्येकडील शांक्सी प्रांतातून एक रिअल इस्टेट घोटाळा समोर आला आहे. हा जगातील सर्वात अनोख्या आणि विचित्र फसवणुकीचा प्रकार मानला जात आहे. एका व्यक्तीने 34 व्या मजल्यावर आपल्या स्वप्नातील घर विकत घेतले, पण चार वर्षांनंतर, जेव्हा तो घराचा ताबा घेण्यासाठी आला, तेव्हा त्याला कळले की संपूर्ण इमारतीला फक्त 32 मजले आहेत. म्हणजेच ज्याने जो फ्लॅट विकत घेतला आहे तो अस्तित्वातच नाही. बिल्डरच्या या फसवणुकीचा हा धक्कादायक प्रकरण सध्या सोशल मीडिया आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्यांमध्ये चर्चेत आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टने याबबातचे वृत्त दिले आहे.
2013 मध्ये शेन नावाच्या एका व्यक्तीला शिआन शहराजवळील एका नवीन प्रकल्पात एक अत्यंत परवडणारा फ्लॅट विकण्यात आला. 90 चौरस मीटरच्या त्या फ्लॅटची किंमत बाजारभावाच्या केवळ एक-तृतीयांश होती (सुमारे 2,646 युआन प्रति चौरस मीटर). शेनला वाटले की ही एक चांगली संधी आहे. त्याने तात्काळ 1,17,700 युआन (सुमारे 1.4 दशलक्ष रुपये) आगाऊ रक्कम भरली. हा प्रकल्प चीनच्या "ग्रे-मार्केट हाउसिंग" अंतर्गत येत होता, ज्याला "मर्यादित मालमत्ता हक्क" म्हणून ओळखले जाते.
या परिस्थितीत, विकासक आवश्यक सरकारी मंजुरीशिवाय ग्रामीण सामूहिक जमिनीवर बेकायदेशीरपणे इमारती बांधतात. बिल्डरने शेनला आश्वासन दिले की सर्व मंजुऱ्या नंतर मिळवल्या जातील. शेनला एका करारावर सही करण्यासाठी प्रलोभन दिले गेले, ज्यामध्ये 2015 मध्ये फ्लॅट देण्याचे वचन दिले होते.
डाउन पेमेंट केल्यानंतर, शेन कामासाठी बीजिंगला गेला. 2015 ची अंतिम मुदत उलटून गेली, पण बांधकाम पूर्ण झाले नव्हते. आणखी दोन वर्षांनंतर, 2017 मध्ये, बिल्डरने फोन करून सांगितले की काम पूर्ण झाले आहे आणि त्याने उर्वरित रक्कम जमा करावी. जेव्हा शेन आपला फ्लॅट पाहण्यासाठी गेला, तेव्हा बिल्डरने एक असा धक्का दिला की तो पूर्णपणे हादरून गेला. बिल्डरने स्पष्टपणे सांगितले, "तुम्ही खरेदी केलेल्या इमारतीला फक्त 32 मजल्यांना मंजुरी मिळाली आहे आणि फक्त तेवढेच मजले बांधले गेले आहेत. याचा अर्थ तुमचा 34 व्या मजल्यावरील फ्लॅट अस्तित्वातच नाही!"
सुरुवातीला, बिल्डरने शेनला 32 व्या मजल्यावरचा दुसरा फ्लॅट देऊ केला. मात्र, या अचानक बसलेल्या धक्क्यामुळे शेनला उर्वरित रक्कम लगेच जमवता आली नाही. तोपर्यंत बिल्डरने तो फ्लॅट दुसऱ्या कोणालातरी विकला होता. आता शेनकडे फ्लॅटही उरला नव्हता आणि इतर पर्यायही नव्हते. त्याने आपली डाउन पेमेंटची रक्कम परत मागण्यास सुरुवात केली. बिल्डर पैसे देण्यास तयार झाला, पण प्रत्येक वेळी "आर्थिक अडचणी"चे कारण देत तो टाळाटाळ करत राहिला. 10 वर्षांच्या कायदेशीर आणि मानसिक लढाईनंतर, शेनला हप्त्यांमध्ये फक्त 70,000 युआन मिळाले (2020 मध्ये 20,000 आणि 2022 मध्ये 50,000). यानंतर बिल्डरने वाटाघाटी थांबवल्या.
हताश होऊन, शेनने स्थानिक प्रशासनाकडे आणि लवाद आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाने शेनच्या बाजूने निकाल दिला. कोर्टाने बिल्डरला उर्वरित 47,700 युआन अधिक 27,000 युआन व्याज त्वरित परत करण्याचे आदेश दिले. पण या निर्णयानंतरही, शेन अजूनही स्वतःच्या पैशांसाठी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारत आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये खळबळ उडाली आहे.