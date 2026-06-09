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34 व्या मजल्यावर फ्लॅट विकत घेतला पण बिल्डिंग 32 मजल्यांचीच होती; रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये जगातील सर्वात मोठा स्कॅम

फ्लॅट खरेदी करताना काळजीपू्रवक सर्व माहिती मिळवणे गरजेचे आहे. नाही तर मोठी फसवणूक होऊ शकते. असचं एका व्यक्तीसह घडले आहे. 34 व्या मजल्यावर फ्लॅट विकत घेतला पण बिल्डिंग 32 मजल्यांचीच होती. रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये जगातील सर्वात मोठा स्कॅम मानला जात आहे. 

Published: Jun 09, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:12 AM IST
34 व्या मजल्यावर फ्लॅट विकत घेतला पण बिल्डिंग 32 मजल्यांचीच होती; रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये जगातील सर्वात मोठा स्कॅम

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