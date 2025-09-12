English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हे देवा! शीर धडापासून वेगळं करत फुटबॉलसारखं उडवलं, अन् मग.... कोण आहे चंद्र नागमल्लैया? VIDEO पाहून काळजात चर्रर्र होईल

Who was Chandra Nagamallaiah: एक धकक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये अमेरिकेत एका भारतीयाची निर्घुण हत्या झाली आहे. हा व्हिडीओ तुमच्या मनाला सुन्न करतील. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 12, 2025, 05:47 PM IST
Chandra Nagamallaiah murder Watch Video

अमेरिकेत एका भारतीयाच्या निर्घृण हत्येचा व्हिडिओ समोर आला आहे. एका कर्मचाऱ्याने क्षुल्लक कारणावरून भारतीय चंद्र नागमल्लैया यांचा धारदार शस्त्राने शिरच्छेद केला आणि नंतर कापलेल्या शिराला लाथ मारली. डोके फुटबॉलसारखे फिरत राहिले. हा व्हिडीओ पाहून प्रश्न पडेल कोण आहेत चंद्र नागमल्लैया?

वॉशिंग मशीनवरून झालेल्या वादानंतर टेक्सासमध्ये 50 वर्षीय भारतीय वंशाचे मोटेल व्यवस्थापक चंद्र मौली नागमल्लैया यांचे त्यांच्या पत्नी आणि मुलासमोर शिरच्छेद करण्यात आले. ज्याचा व्हिडिओ आता समोर आला आहे. डॅलस पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, वॉशिंग मशीनवरून झालेल्या भांडणात नागमल्लैया यांचे शिरच्छेदन चाकूने करण्यात आले. आरोपी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेझ एवढ्यावरच थांबला नाही तर शिर लाथ मारून कचऱ्याच्या डब्यात फेकले. ही घटना त्याच्या पत्नी आणि मुलासमोर घडली.

पाहा भयानक व्हिडीओ 

@FBI⁩ ⁦@FBIDallas⁩ pic.twitter.com/m5EIpbXdpf — Kreately.in (@KreatelyMedia) September 12, 2025

शिरच्छेद केला, लाथ मारली अन्... 

पोलिसांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, कोबोसने चंद्रावर वारंवार चाकूने हल्ला केला. चंद्राच्या खिशातून चाकू आणि फोन काढल्यानंतर त्याने त्याचे शिर शरीरापासून वेगळे केले. त्यानंतर, त्याने फुटबॉलसारखे डोके लाथ मारले आणि पार्किंगमध्ये फेकले आणि नंतर ते कचऱ्याच्या डब्यात फेकले. हा व्हिडीओ अत्यंत भयानक आहे. पोलिसांनी कोबोस यांना घटनास्थळापासून काही अंतरावर रक्ताने माखलेल्या कपड्यांमध्ये पकडले.

चंद्र नागमल्लैया कोण होते?

भारतीय वंशाचे ५० वर्षीय चंद्र नागमल्लैया हे कर्नाटकचे होते. ते टेक्सासमधील डॅलस येथील डाउनटाउन सूट्स मोटेलचे व्यवस्थापक होते. मित्र आणि कुटुंबीयांच्या मते, ते एक मेहनती, दयाळू आणि कामाप्रती अतिशय समर्पित माणूस होता. 

(हे पण वाचा - वॉशिंग मशिनचा वाद जीवावर बेतला; अमेरिकेत भारतीय नागरिकाची निर्दयीपणे हत्या, पत्नी- मुलासमोरच...) 

वॉशिंग मशीनवरून भांडण मृत्यूचे कारण

बुधवारी सकाळी डलासमधील एका मोटेलमध्ये ही भयानक घटना घडली. चंद्राने त्याचे सहकारी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेझ यांना तुटलेल्या वॉशिंग मशीनबद्दल काही सूचना दिल्या. एका महिला सहकाऱ्याने त्याला मशीन न वापरण्याचा निरोप चंद्रा यांच्याकडे दिला तेव्हा कोबोस संतापले. डलास पोलिसांच्या हवाल्याने पीटीआयने वृत्त दिले की, कोबोसने चाकू बाहेर काढला आणि चंद्रावर हल्ला केला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चंद्र मोटेलच्या ऑफिसकडे धावताना दिसत होता, परंतु कोबोस त्याचा पाठलाग करत होते. चंद्राची पत्नी आणि मुलाने त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी झाला.

आरोपींचा धोकादायक इतिहास

३७ वर्षीय योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेझ हा क्यूबन वंशाचा आहे आणि त्याचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे. त्याला ह्युस्टनमध्ये हल्ला आणि कार चोरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. गृह सुरक्षा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, क्युबाने त्याला परत घेण्यास नकार दिला.

FAQ 

चंद्र नागमल्लैया कोण होते?
चंद्र मौली "बॉब" नागमल्लैया हे ५० वर्षीय भारतीय वंशाचे नागरिक होते, जे कर्नाटक राज्यातील रहिवासी होते. ते टेक्सासमधील डॅलस येथील डाउनटाउन सूट्स मोटेलचे व्यवस्थापक होते. मित्र आणि कुटुंबीयांच्या मते, ते मेहनती, दयाळू आणि कुटुंबप्रती समर्पित व्यक्ती होते. ते गेल्या २-३ वर्षांपासून या मोटेलचे व्यवस्थापन करत होते आणि स्थानिक समुदायात आदराने ओळखले जात होते.

हत्याकांड कसे घडले?
१० सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी सुमारे ९:३० वाजता डाउनटाउन सूट्स मोटेलमध्ये (सॅम्युएल बुलेव्हर्ड) ही घटना घडली. चंद्र नागमल्लैया यांनी सहकाऱ्याला तुटलेल्या वॉशिंग मशीनचा वापर थांबवण्याची सूचना दिली, ज्यामुळे वाद सुरू झाला. आरोपीने चाकू काढला आणि चंद्र यांच्यावर वारंवार वार केले. चंद्र ऑफिसकडे धावले, पण आरोपीने त्यांचा पाठलाग केला आणि शिरच्छेद केले. हे सर्व त्यांच्या पत्नी आणि १८ वर्षीय मुलासमोर घडले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हा भयानक प्रसंग कैद झाला आहे.

आरोपी कोण आहे?
आरोपीचे नाव योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेझ (३७ वर्षे) आहे, जो क्यूबन वंशाचा आहे. तो चंद्र यांचा सहकारी कर्मचारी होता. घटनानंतर तो रक्ताने माखलेल्या कपड्यांमध्ये आणि चाकू घेऊन पळाला, पण घटनास्थळाजवळच पकडला गेला. त्याला कॅपिटल मर्डर (प्रमुख हत्या) चा आरोप ठेवण्यात आला आहे आणि डॅलस काउंटी जेलमध्ये बिनबॉण्ड ठेवण्यात आले आहे. दोषी सिद्ध झाल्यास त्याला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा होऊ शकते.

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Indian origin beheadingChandra Nagamallaiah murderDallas motel killingYordanis Cobos-Martinez arrestedWashing machine dispute

