समुद्राखाली सापडलं मोजताही येणार नाही, इतकं मोठं सोन्याचं घबाड; जगभरात या बातमीनं खळबळ

Gold discovery : सोनं... जगातील मौल्यवान धातूंपैकी एक असा धातू, ज्याची सध्याची किंमत अनेकांच्याच अवाक्याबाहेरची आहे. याच सोन्याचा एक प्रचंड मोठा साठा एका देशात सापडला असून, कैक वर्षांपासून हा साठा समुद्राच्या लाटांखाली दडून होता. मात्र आता तो ज्या पद्धतीनं जगासमोर आला आहे, ते पाहता अनेकांनाच्या भुवया उंचावत आहेत. अतिप्रचंड प्रमाणात सोन्याचा साठा सापडणारा हा देश भारत नव्हे, तर हा भारताचा शेजारी देश...
सोन्याच्या साठ्यांच्या रुपात नशीब फळफळलेला हा देश म्हणजे चीन. या देशातील शानडोंग प्रांतातील यांताई शहरात लाईझो किनारपट्टीनजीक समुद्रात हे सुवर्णभांडार हाती लागलं आहे. आतापर्यंत आशिया खंडात सापडलेला हा समुद्राखाली असणारा सर्वात मोठा सोन्याचा साठा आणि एक भारावणारं संशोधन ठरत आहे.
यांताईच्या स्थानिक प्रशासनानं हल्लीच एका पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून या उलगड्याची माहिती देत सोन्याचा हा साठा साधारण 3900 टनहून अधिक असल्याचं सांगितलं. चीनच्या एकूण राष्ट्रीय कोषातील 26 टक्के संपत्तीइतका मोठा हा साठा असून, त्यामुळं सोन्याचे भांडार आणि उत्पादनात चीननं पहिला क्रमांक पटकावला आहे. ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’च्या माहितीनुसार या संशोधनामुळं चीनमध्ये अपेक्षेहून अधिक सोन्याचे साठे असल्याची बाब नाकारता येत नाही.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये कुनलुन पर्वत (शिनजियांग) मध्ये 1000 टन सोन्याचे साठे सापडले होत. तर, काही दिवसांपूर्वी चीनच्या लियाओनिंगमध्ये पहिलं सुपर-लार्ज, लो-ग्रेड गोल्ड डिपॉजिट सापडलं. ज्यामध्ये 1,444.49 टन सोनं सापडलं असून, 1949 नंतरचं हे मोठं संशोधन ठरलं आहे.
सध्याच्या घडीला चीन हा जगातील सर्वात मोठा सोनं उत्पादक देश सषअसून, मागील वर्षी या देशानं 377 टन सोन्याचं उत्पादन केलं होतं. मात्र प्रमाणित साठ्यांच्या बाबतीत मात्र हा देश अद्यापही दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि रशियापेक्षा मागेच आहे. सध्या जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमती सातत्यानं वाढत आहेत. ज्यामागे चलनातील चढ- उतार, राजकीय तणाव आणि केंद्रीय बँकांची खरेदीक्षमता ही महत्त्वाची कारणं आहेत. सोन्याच्या खाणींमध्ये चीनचं हे संशोधन फक्त आशियाच नव्हे तर, जागतिक सुवर्ण बाजारात मोठी उलथापालथ करणारी ठरणार असून दरांमध्ये आणखी तेजी येईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.