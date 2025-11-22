स्वत:च्याच हत्येची सुपारी... त्याने तिला छळ करुन करुन संपवलं; मोबाईल Video मध्ये काय दिसलं?

Sonia Exelby Murder: अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे एक अत्यंत विचित्र प्रकार समोर आला असून स्थानिक पोलीसही या अंतरराष्ट्रीय प्रकरणाचा उलगड्या झाल्यानंतर हादरून गेलेत. ब्रिटनमधील पोलिसांनी त्यांच्याकडील एक स्थानिक महिला अंतरराष्ट्रीय स्तरावर बेपत्ता असल्याचं जाहीर करुन तिच्या संभाव्य ठिकाणासंदर्भात अमेरिकी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर पोलीस तपासामध्ये संभाव्य ठिकाणी 32 वर्षीय सोनिया एक्सेल्बीचा मृतदेह सापडला. सोनियाची हत्या झाल्याचं अमेरिकी पोलिसांनी म्हटलं आहे. मात्र ही हत्या ज्या पद्धतीने झाली ते समोर आल्यानंतर ब्रिटीश पोलिसांनाही धक्का बसलाय.
सोनियाची हत्या केल्याप्रकरणी 53 वर्षीय ड्वेन हॉल नावाच्या व्यक्तीचा फर्स्ट ड्रिगी मर्डर आणि अपहरणाच्या आरोपांखाली ओकला येथील पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांना आढळून आलेल्या पुराव्यांवरुन असं दिसून आलं आहे की सोनियाला काही मानसिक समस्या होत्या. मानसिक स्थिती नीट नसल्याने सोनिया प्रवास करत करत अमेरिकेत आळी होती. मला स्वत:ला त्रास करुन घ्यायचा असल्याचं तिने ऑनलाइन माध्यमातून संवाद साधताना अनेकांना बोलून दाखवल्याचं तपासामध्ये समोर आलं आहे.
या प्रकरणाचा माग घेत असलेल्या अमेरिकी गुप्तहेरांनी मुख्य आरोपी असलेल्या हॉलने सोनियाच्या कमकुवत मानसिक स्थितीचा फायदा घेतला. त्याने तिच्या बँक खात्यावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला आपला सोनियाशी काहीच संबंध नसल्याचा दावा हॉल करत होता. मात्र नंतर त्याने गुन्हा कबूल केला. वेगवेगळ्या नोंदींवरुन सोनियाच्या बँक खात्यातून पैसे हस्तांतरित करण्याच्या प्रयत्न झाल्याचं स्पष्ट झालं असून आरोपी हॅली हाच या अनेक आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित असल्याचं समोर आलं आहे.
इंटरपोलद्वारे ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर फ्लोरिडामधील अधिकाऱ्यांना पोर्ट्समाउथ येथे 32 वर्षीय सोनियाच्या मृतदेहाचे अवशेष सापडले. 13 ऑक्टोबर रोजी सोनिया नियोजित फ्लाइटने मायदेशी न परतल्याने ब्रिटीश पोलिसांनी तिला बेपत्ता घोषित केलं. तसेच सोनियाचा जीव धोक्यात असल्याचा इशारा अंतरराष्ट्रीय स्तरावर जारी केला.
17 ऑक्टोबर रोजी, फ्लोरिडा कायदा अंमलबजावणी विभाग (FDLE) आणि मॅरियन काउंटी शेरीफ कार्यालयाच्या पथकाला एक मृतदेह सापडला. वैद्यकीय तपासणीत सोनियाचा असल्याचे निश्चित झाले. 'एनबीसी न्यूज'च्या वृत्तानुसार, तिचा मृत्यू ही हत्या असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
कोर्टात सादर केलेल्या शपथपत्रातून सोनियाच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये नेमकं काय घडलं हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सोनिया मागील बऱ्याच काळापासून आत्महत्येच्या विचारांसह काही गंभीर मानसिक समस्यांसंदर्भात संघर्ष करत होती. तिने यापूर्वी स्वत:ला हानी पोहोचवण्याच्या किंवा मारण्याच्या प्लॅन्सबद्दल इंटरनेटवर संशोधन केले होते, असं तपासात समोर आलं आहे. तिने स्वत:ला वेदना करुन घेण्याच्या आपल्या हेतूंबद्दल अनेक व्यक्तींशी संवाद साधण्यासाठी टेलिग्रामचा वापर केला होता. वर्षाच्या सुरुवातीपासून ती स्वत:ला संपवण्याचं प्लॅनिंग करत असल्याचं तिच्या कंप्युटरमधील पुराव्यांवरुन स्पष्ट झालंय.
10 ऑक्टोबरच्या आठवड्यात हॉल आणि सोनिया एका एअरबीएनबीमध्ये भेटले होते असे गुप्तहेरांचे म्हणणे आहे. तपासादरम्यान हॉलच्या फोनवरून डिलीट केलेले व्हिडिओ फुटेज सापडले आहेत. या व्हिडीओंमध्ये सोनिया जखमी अवस्थेत अगदी स्पष्टपणे दिसत आहे. हॉल तिला मारहाण करून मारणाच्या इच्छेशी संबंधित प्रश्न विचारतोय, असं व्हिडीओत दिसतंय. व्हिडीओमध्ये सोनिया घाबरलेली, संकोचलेली आणि भावनिकदृष्ट्या भारावलेली दिसत आहे. या फुटेजमधून हॉलचे तिच्यावर नियंत्रण असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा युक्तीवाद पोलिसांनी कोर्टात केला आहे. सोनियाने एकाप्रकारे स्वत:च्याच हत्येची सुपारी दिली आणि हॉलने तिला छळ करुन मारल्याचं पुराव्यांवरुन सिद्ध झालं आहे.