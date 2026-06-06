/भूजलाच्या अतिवापरामुळे पृथ्वीचा कल बदलला? शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातून धक्कादायक निष्कर्ष

Shocking findings: जगभरात वाढत्या पाणीटंचाईमुळे भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. मात्र याच भूजल उपशाचा पृथ्वीवर अनपेक्षित परिणाम होत असल्याचे एका वैज्ञानिक अभ्यासातून समोर आले आहे. संशोधकांच्या मते, गेल्या काही दशकांत जमिनीखालून मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसल्यामुळे पृथ्वीच्या फिरण्याच्या अक्षामध्ये सुमारे 31.5 इंच म्हणजेच सुमारे 80 सेंटीमीटर इतका बदल झाला आहे. यामुळे समुद्रपातळी वाढीसह हवामान बदलाच्या परिणामांबाबत नव्या चिंता निर्माण झाल्या आहेत.
शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनानुसार 1993 ते 2010 या कालावधीत पृथ्वीच्या फिरत्या अक्षाची दिशा बदलल्याचे आढळले. या बदलामागे हिमनद्या वितळणे, हवामान बदल आणि समुद्रपातळी वाढ यांसोबतच भूजलाचा अतिवापर हेही मोठे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जमिनीखालून काढलेले पाणी शेवटी नद्या आणि समुद्रांमध्ये पोहोचते. त्यामुळे पृथ्वीवरील वस्तुमानाचे संतुलन बदलते आणि त्याचा परिणाम ग्रहाच्या फिरण्यावर होतो.
अभ्यासात असे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कालावधीत जगभरातून सुमारे 2,150 गिगाटन भूजल काढण्यात आले. ही प्रचंड जलराशी प्रामुख्याने शेती, औद्योगिक वापर आणि मानवी गरजांसाठी वापरली गेली. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील जलस्थानांतरणामुळे पृथ्वीच्या ध्रुवीय हालचालींवर परिणाम झाला आणि अक्षाच्या स्थितीत मोजता येईल असा बदल नोंदवला गेला.
भूजल उपशाचा परिणाम केवळ पृथ्वीच्या अक्षापुरता मर्यादित नाही. संशोधकांच्या मते, या प्रक्रियेमुळे जागतिक समुद्रपातळीत सुमारे 6.24 मिलीमीटर इतकी वाढ झाली आहे. वरकरणी ही वाढ कमी वाटत असली तरी दीर्घकालीन दृष्टीने किनारी भागांसाठी ती गंभीर ठरू शकते. समुद्रपातळीतील सातत्यपूर्ण वाढ भविष्यात अनेक शहरांसमोर मोठे आव्हान निर्माण करू शकते.
संशोधनात उत्तर-पश्चिम भारत आणि उत्तर अमेरिकेतील काही भागांमध्ये भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रदेशांतील जलसाठे झपाट्याने कमी झाल्यामुळे पृथ्वीच्या ध्रुवीय हालचालींवर लक्षणीय परिणाम झाल्याचे शास्त्रज्ञांनी सांगितले. त्यामुळे भूजल व्यवस्थापनाचा प्रश्न आता केवळ स्थानिक नसून जागतिक स्वरूपाचा बनला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या निष्कर्षामुळे भूजल संवर्धनाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर, पर्जन्यजल संधारण, भूजल पुनर्भरण आणि शाश्वत शेती पद्धती यांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात पाणीटंचाईबरोबरच पर्यावरणीय आणि हवामानविषयक समस्या अधिक गंभीर होऊ शकतात.