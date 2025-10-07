English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लॉटरीमध्ये जिंकला 119445000, मग नोकरी सोडली; सलग 3 महिने केली पार्टी आणि मग जे घडलं ते अतिशय भयानक?

लॉटरी लागल्यावर पहिलं काय केलं तर त्याने जॉब सोडला. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 7, 2025, 07:31 PM IST
पैसा अनेकदा लोकांचे जीवन बदलतो, परंतु ब्रिटनमधील एका माणसासाठी, हा बदल जवळजवळ घातक ठरला. नॉर्विचमधील रहिवासी असलेल्या 39 वर्षीय अॅडम लोपेझने तीन महिन्यांपूर्वी लॉटरी स्क्रॅचकार्डवर 1190000000 जिंकले. त्याच्या महत्त्वपूर्ण विजयानंतर, अॅडमने नोकरी सोडली आणि जीवनाचा आनंद घेऊ लागला. तो दररोज पार्टी करू लागला आणि फिरू लागला. त्याने कबूल केले की जुलैमध्ये लॉटरी जिंकल्यानंतर त्याचे आयुष्य "रोलरकोस्टर" बनले.

ऍडम म्हणाला, "माझा बँक बॅलन्स 12.40 वरून 119 दशलक्ष रुपये झाला." पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही. त्याच्या बेपर्वा पार्टी आणि जीवनाचा आनंद त्याच्या आयुष्यात एक विनाशकारी वादळ घेऊन आला आणि काही काळातच होत्याच नव्हतं झालं. 

ही घटना १० सप्टेंबर रोजी घडली. त्याची बिघडणारी तब्येत लक्षात आल्यानंतर, त्याला ताबडतोब रुग्णवाहिकेने नॉरफोक आणि नॉर्विच विद्यापीठ रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथे, डॉक्टरांनी त्याला द्विपक्षीय पल्मोनरी एम्बोलिझम असल्याचे निदान केले, म्हणजे त्याच्या पायात रक्ताची गुठळी त्याच्या फुफ्फुसांमध्ये पसरली होती. हे ऐकून अॅडमला खूप धक्का बसला. तो म्हणाला, "मी जे करत होतो ते संपेल हे मला माहित होते, पण इतक्या भयानक पद्धतीने? मी कधीच विचार केला नव्हता की ते होईल. हा एक खूप मोठा वेक अप कॉल होता." अॅडमने कबूल केले की त्याच्या अंदाजे 120 दशलक्ष रुपयांच्या लॉटरी जिंकण्यामुळे त्याला "असे जीवन" जगण्याची संधी मिळाली जे त्याने कधीही जगले नव्हते, परंतु त्याने कबूल केले की तो "चुकीच्या मार्गावर गेला."

रुग्णालयात साडेआठ दिवस घालवल्यानंतर, त्याने त्याच्या भयानक संकटाची आठवण करून दिली. "मला चालता येत नव्हते किंवा श्वास घेता येत नव्हता. जेव्हा मी रुग्णवाहिकेत पडून होतो आणि सायरन ऐकू येत होते, तेव्हा मला जाणवले की हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात परिवर्तनकारी क्षण होता," तो म्हणाला. इतक्या कठीण काळातून गेल्यानंतर, त्याने त्याचे जीवन वाचवणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले आणि म्हणाला, "जेव्हा तुमची तब्येत बिघडते तेव्हा तुमच्याकडे 12 कोटी रुपये, 120 कोटी रुपये किंवा 1200 कोटी रुपये असले तरी काही फरक पडत नाही."

अॅडमला आता नोकरी सोडल्याचा पश्चात्ताप आहे कारण त्यामुळे त्याचे दैनंदिन दिनचर्या विस्कळीत झाली. आता तो त्याचे आरोग्य सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. अॅडम म्हणाला की जुलैमध्ये त्याने स्क्रॅचकार्ड खरेदी केले आणि जवळजवळ 12 कोटी रुपये जिंकले तेव्हा तो आश्चर्यचकित झाला. जेव्हा राष्ट्रीय लॉटरीने त्याचा विजय निश्चित केला तेव्हा त्याची आई डॅनिका आनंदाने उडी मारली.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

